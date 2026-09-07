ভেনিসে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’–এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে অভিনেত্রীরা পরেছিলেন জামদানি, পরিচালক লাল কাতান

ভেনিসে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’–এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে অভিনেত্রীরা পরেছিলেন জামদানি, পরিচালক লাল কাতান
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ইতিহাস গড়ে ৮৩তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক ‘অরিজন্তি’ বিভাগে প্রদর্শিত হলো ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’। স্থানীয় সময় বেলা সোয়া ২টায় (বাংলাদেশ সময় ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সোয়া ৬টা) সালা দারসেনা থিয়েটারে হলো এই ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারছবি: ফেসবুক থেকে
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‘মেহেরজান’, ‘আন্ডার কনস্ট্রাকশন’, ‘মেড ইন বাংলাদেশ’–এর পর ক্যারিয়ারের চতুর্থ সিনেমা ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ দিয়ে ভেনিসের প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নিলেন বাংলাদেশি নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন। প্রিমিয়ারের দিন মুখ্য অভিনেত্রীরা দেখা দেন প্যাস্টেলরঙা জামদানি মোটিফের শাড়িতে, অবশ্য পরিচালকের পরনে ছিল লাল কাতান। অর্থাৎ সবাই দেখা দিয়েছেন দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শাড়িতেছবি: ফেসবুক থেকে
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ইতালির ফ্যাশন হাউস প্রাডার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ফন্ডাজিওনে প্রাডা থেকে চলতি বছর তহবিল পায় ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’। আরও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক তহবিল পেয়েছে সিনেমাটি। সঙ্গে প্রযোজনায় আছে খনা টকিজছবি: ফেসবুক থেকে
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লালগালিচায় বিশ্বের খ্যাতিমান তারকা, নির্মাতা ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতির মধ্যেই এবার আলাদা করে নজর কাড়ছে বাংলাদেশের এই অর্জনছবি: ফেসবুক থেকে
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‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’–এর ‘ব্রাইড’ বা নববধূ জাইনীন করিমছবি: ফেসবুক থেকে
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মুখ্য চার নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাইনীন করিম, রিকিতা নন্দিনী শিমু, সুনেরাহ বিনতে কামাল ও আজমেরী হক বাঁধনছবি: ফেসবুক থেকে
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ভেনিসের রাস্তায় আজমেরী হক বাঁধনছবি: ফেসবুক থেকে
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সিনেমাটির উত্তর আমেরিকা প্রিমিয়ার হিসেবে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে ১৬ সেপ্টেম্বরছবি: ফেসবুক থেকে
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সুনেরাহ জানিয়েছেন, ভেনিসে তিনি ঢাকার রিকশা ভীষণ মিস করছেনছবি: ফেসবুক থেকে
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রিকশার নকশা থেকে অনুপ্রাণিত লাল টপ আর জিনসে সুনেরাহর এই ছবিগুলো কিছু বাঁধনের তুলে দেওয়াছবি: ফেসবুক থেকে
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সুনেরাহর কাস্টমাইজড ছাতায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের পতাকা, শহীদ মিনার, জাতীয় ফুল শাপলাসহ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে, এমন নানা অনুষঙ্গ। তাঁর টপ আর ছাতার নকশা করেছেন বাংলাদেশের তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার রাইসা আমিন শৈলীছবি: ফেসবুক থেকে
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ঢাকার এক বিউটি পারলার, একটি বিয়ে আর ছোটবেলার এক ভয়ের গল্প ঘিরে তৈরি ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ছবি: ফেসবুক থেকে
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এই সিনেমার একটা বড় অংশের শুটিং হয়েছে পরিচালক রুবাইয়াত হোসেনের ঢাকার বাসায়। রুবাইয়াত বলেন, ‘আগে সিনেমা কোথায় জমা দেব, সেটা আগেই ভাবতাম। কিন্তু এবারের সিনেমাটি ছিল আমার জন্য বিশেষ এক ব্যক্তিগত জার্নি। বাবা মারা যাওয়ার পর নিজেই অসুস্থ হলাম। এসব কাটিয়ে সিনেমার মধ্য দিয়েই নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করেছি।’ছবি: ফেসবুক থেকে
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ভেনিসে মডেল মাকসুদা আক্তার প্রিয়তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা আজমেরী হক বাঁধনেরছবি: ফেসবুক থেকে
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ইতালির ভেনিস থেকে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ এবার যাবে কানাডার টরন্টোতে। সেখানেও এই ডিভাদের ফ্যাশন–মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী হওয়ার অপেক্ষায়ছবি: ফেসবুক থেকে