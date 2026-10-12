তানজিয়া জামান মিথিলার ব্যাগগুলো কোন ব্র্যান্ডের, দাম কেমন

তানজিয়া জামান মিথিলার ব্যাগগুলো কোন ব্র্যান্ডের, দাম কেমন
ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডে অংশ নিতে দুই দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গেছেন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ খেতাবজয়ী অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা। তাঁর সাজপোশাক বরাবরই নজর কাড়ে। দেশ–বিদেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পোশাকের পাশাপাশি এই অভিনেত্রীর ব্যাগের সংগ্রহও চোখে পড়ার মতো। এখানে রইল তানজিয়া জামান মিথিলার ব্যাগের সংগ্রহ থেকে কয়েকটি
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খেয়াল করুন: ছবির ব্যাগগুলোর ব্র্যান্ড ও দাম অনলাইনে যাচাই করা হয়েছে। মিথিলার সঙ্গে কথা বলে তথ্য নিশ্চিত করা হয়নি।