ফ্যাশন

টাঙ্গাইলে শুধু শাড়িই নয়, নীরবে গড়ে উঠেছে ছেলেদের পোশাকের বাজার

হাসান ইমাম

টাঙ্গাইলের সঙ্গে শাড়ি শব্দটি এমনভাবে সেঁটে গেছে যে এখানে তৈরি অন্য পোশাকগুলো প্রায় আড়ালেই থেকে যায়। অথচ পুরুষদেরও নানা রকম পোশাক ও অনুষঙ্গের একটা বাজার নীরবে এখানে গড়ে উঠেছে।

টাঙ্গাইলে পুরুষদের সুতি কাপড়ের আরামদায়ক পাঞ্জাবি, শার্ট বা ফতুয়া তৈরি করে অনেক ফ্যাশন হাউস। উৎসবের আগে শাড়ির পাশাপাশি সেসব পোশাকেরও চাহিদা বাড়ে।

টাঙ্গাইল শাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রঘুনাথ বসাক বলেন, ‘শাড়ির জন্য টাঙ্গাইল বিখ্যাত হলেও পুরুষদের আনস্টিচ কাপড় বা থানের চাহিদাও কম না। কাপড়ের বুনন আরামদায়ক হওয়ার একটা বড় ক্রেতা শ্রেণি টাঙ্গাইলের থান কাপড় কিনে পাঞ্জাবি, শার্ট ও ফতুয়ার মতো পোশাক তৈরি করেন। আর তাই এই বাজারটাও ধীরে ধীরে বাড়ছে।’

তাঁতের কাপড়ে গামছার চেক

তাঁতের কাপড়ে গামছার বুনন। মডেল: ইমন, পোশাক: টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির
ছবি: কবির হোসেন

তাঁতের কাপড়ের তৈরি পাঞ্জাবিটির নকশা গামছার চেক থেকে অনুপ্রাণিত। গাঢ় নীল রঙের রেগুলার ফিট পাঞ্জাবিটি উৎসব-পার্বণেও পরা যায়। বুনন কৌশল গামছার মতো হওয়ায় আরাম মিলবে সারা দিন।

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টাঙ্গাইলের মার্সেরাইজড কটনে তৈরি পাঞ্জাবি

পাঞ্জাবির কাপড়টি মার্সেরাইজড কটনের।মডেল: ইমন, পোশাক: টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির
ছবি: কবির হোসেন

টাঙ্গাইলের তাঁতে তৈরি এই পাঞ্জাবির কাপড়টি মার্সেরাইজড কটন। এটি সুতির এমন একটি ধরন, যেখানে একটি বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুতা বা কাপড়ের থানকে উন্নত রূপ দেওয়া হয়। এই কাপড়ে তৈরি পোশাক তাই দেখতে চকচকে ও সিল্কের মতো মসৃণ লাগে।

টাঙ্গাইল থান কাপড়ে টাইডাই

টাইডাই টাঙ্গাইল থানে তৈরি শার্ট।মডেল: ইমন, পোশাক: টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির
ছবি: কবির হোসেন

টাঙ্গাইল থান কাপড় কিনে সেটাকে টাইডাই করে বানানো হয়েছে এই হাফহাতার শার্ট। গরমে আরামদায়ক হওয়ায় তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সেগুলো।

টাঙ্গাইল কাপড়ের ফতুয়া

এমন ফতুয়ায় মিলবে আরাম। মডেল: ইমন, পোশাক: টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির
ছবি: কবির হোসেন

পিওর সুতি কাপড়ের এই টাঙ্গাইল থানেও টাইডাই করা হয়েছে। নকশা বেছে নেওয়া হয়েছে ডিজাইনারের পছন্দমতো। সাদার মধ্যে হলদে রঙের নকশা করা এই হাফহাতার ফতুয়া ক্যাজুয়াল লুকের জন্য উপযুক্ত। তবে উৎসবের সময়েও একবেলা ফুরফুরে মেজাজে কাটানো যাবে এমন পোশাকে।

টাঙ্গাইলের পাঞ্জাবির জমিনে বুটি নকশা

পাঞ্জাবির জমিনে বুটি নকশা।মডেল: ইমন, পোশাক: টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির
ছবি: কবির হোসেন

নকশাটি চিরায়ত টাঙ্গাইল কাপড়ের। সাধারণত আনস্টিচ হিসেবে এমন পাঞ্জাবির কাপড় তৈরি করেন টাঙ্গাইলের তাঁতিরা। সুতির এই পাঞ্জাবির জমিনে বুটি নকশা আর বাটন প্লেটে বিশেষ জ্যামিতিক নকশা, যা মূলত টাঙ্গাইল শাড়ির পাড়ের নকশা থেকে অনুপ্রাণিত। পোশাক: কুমুদিনী

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