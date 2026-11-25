প্রথম বিবাহিত নারী ও মা হিসেবে মিস ইউনিভার্স জিতে ইতিহাস গড়লেন জেনিফার বারেত্তো
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার স্বপ্ন কখনো দেখেননি। পেশাগত জীবনেও বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। কাজ করতেন পারিবারিক সহিংসতা ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে। সেই জেনিফার বারেত্তোই এবার মাথায় পরলেন মিস ইউনিভার্সের মুকুট। শুধু তা-ই নয়, প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম বিবাহিত নারী ও মা হিসেবে এই খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন পুয়ের্তো রিকোর ২৭ বছর বয়সী এই মনোবিজ্ঞানী
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সূত্র: মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো, হোলা, এএস, ক্লারিন, বিজনেস ইনসাইডার, লা প্রেনসা গ্রাফিকা ও ফোলিয়া ডি সাও পাওলো