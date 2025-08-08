ফ্যাশন

খেতে ভালোবাসলেও ফিটনেসের ব্যাপারে সচেতন শবনম বুবলী

১ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

রান্নার ব্যাপারে বুবলীর নিজস্বতা রয়েছে। রান্না করার সময় সব উপকরণই হওয়া চাই ফ্রেশ।

২ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

স্বাস্থ্যসচেতন বুবলী রান্নায় ব্যবহার করেন জলপাই না হলে শর্ষের তেল।

৩ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

নিজেও খেতে ভালোবাসেন।

৪ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

তাই বলে ফিটনেসের ব্যাপারে কিন্তু একটু ছাড় দিতে রাজি নন বুবলী।

৫ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

ফিটনেস ঠিক রাখতে নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন।

৬ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: সুমন ইউসুফ

বুবলীর প্রিয় পোশাক শাড়ি।

৭ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: সুমন ইউসুফ

চুলে দিয়েছেন নতুন হেয়ারকাট।

৮ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

লুক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসেন বুবলী।

৯ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

কনের সাজে ‘বর্ণিল বিয়ে’ ম্যাগাজিনের ২০১৭ সালের প্রচ্ছদে বুবলী।

১০ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

সালোয়ার–কামিজে স্বচ্ছন্দ বুবলী।

১১ / ১১
শবনম বুবলী
ছবি: কবির হোসেন

যেকোনো লুকেই বুবলী যেন অনন্য।

আরও পড়ুন

বড়শি ফেলে কী মাছ ধরলেন মুস্তাফিজ?

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফ্যাশন থেকে আরও দেখুন