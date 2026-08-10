সারা টেন্ডুলকার কেন নিজেকে ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত বললেন, দেখুন একগুচ্ছ ছবি
সারা টেন্ডুলকার এখন কেবল ‘শচীন টেন্ডুলকারের কন্যা’ হিসেবেই পরিচিত নন; বরং ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জনপ্রিয় মুখ ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত স্বতন্ত্র ‘পাবলিক ফিগার’ হিসেবেই নিজেকে গড়ে তুলেছেন। সম্প্রতি তিনি দেখা দিয়েছেন ‘ভোগ ইন্ডিয়ার’র ডিজিটাল প্রচ্ছদে। সারার সম্পর্কে নানান তথ্য জেনে নেওয়া যাক ছবি দেখতে দেখতে
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সূত্র: ভোগ ইন্ডিয়া