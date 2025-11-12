ফ্যাশন

মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে মিথিলাকে এগিয়ে রাখার সুযোগ এখন আপনার হাতে

জীবনযাপন ডেস্ক
থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৭৪তম মিস ইউনিভার্সের আসরে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের তানজিয়া জামান মিথিলা (বাঁ থেকে তৃতীয়)ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

‘তানজিয়া জামান মিথিলা, বাংলাদেশ!’

হ্যাঁ, থাইল্যান্ডে চলমান ৭৪তম মিস ইউনিভার্সের আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন মিথিলা। আর প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশির মিস ইউনিভার্স জেতার সম্ভাবনা নিয়েও চলছে আলোচনা। এরই মধ্যে পিপলস চয়েসের ভোটিং পর্বে সেরা তিনে উঠে এসেছিলেন মিথিলা। তবে প্রতিদিন পাল্টে যাচ্ছে ভোটের হিসাব। এই মূহুর্তে (১২ নভেম্বর দুপুর ২টা পর্যন্ত) মিস ইউনিভার্সের অ্যাপে ঢুকে দেখা গেলো তিনি এখন আছেন সেরা চারে। তাই মিথিলাকে এগিয়ে রাখতে আপনিও দিতে পারেন ভোট।

অন্য প্রতিযোগীদের মতো মিথিলাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায়
ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

এখন মিথিলার পিপলস চয়েস বিভাগে মোট ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৫৩টি। এর আগে গতকাল মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের অফিশিয়াল পেজ জানিয়েছিল, মিথিলা পেয়েছেন ১ লাখ ২৬ হাজার ৫০৯ ভোট। তবে এখন সেটা আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে যাচ্ছে ভোটের হিসাব। মিথিলার চেয়ে ভোটে এখন এগিয়ে রয়েছেন চিলি, ফিলিপাইন ও মেক্সিকোর প্রতিযোগী।

থাই সাজে মিথিলা
ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

এরই মধ্যে মিথিলার জন্য জয়া আহসান, রুনা খান, শবনম বুবলী, মুমতাহিনা টয়া, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী, জান্নাতুল পিয়া, সামিরা খান মাহি, শবনম ফারিয়া, ‘আলী’খ্যাত আল আমিন, বারিশা হকসহ অভিনয়শিল্পী ও মডেলিং অঙ্গনের অনেকেই ভোট চেয়েছেন।

একবেলা নীল রঙে দেখা দিলেন তানজিয়া জামান মিথিলা
ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

ভোট দেওয়ার জন্য মিস ইউনিভার্স অ্যাপে গিয়ে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে ‘গেট ভোট’ নির্বাচন করতে হবে। তারপর ‘পিপলস চয়েস’ সেকশনে গিয়ে তানজিয়া জামান মিথিলাকে নির্বাচন করা যাবে। এরপরও প্রতিটি বিজ্ঞাপন দেখার মাধ্যমে আরও একটি করে যত খুশি তত ভোট দেওয়া যাবে।

একেক বেলায় একেক পোশাকে দেখা যাচ্ছে মিথিলাকে
ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

৭৩ হাজার ৭৯২ ভোট পেয়ে সেরা পাঁচে আসার পর ৩৩ বছর বয়সী মিথিলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, ‘আমি কাঁদছি। আমি জানি না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কী বলব। আপনাদের অমূল্য ৭৩ হাজার ভোট আমাকে সেরা পাঁচে এনেছে। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। আমার সব ভক্ত, ভাইবোন, বন্ধু, সহকর্মী আর মাগুরার আত্মীয়স্বজন, মডেলিং আর চলচ্চিত্রজগতের মানুষ, সাংবাদিক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার, আমার শিক্ষক, গুরু, আম্মু, বড় আপু এবং বাংলাদেশ মিস ইউনিভার্স টিম—আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি! এখন মুকুট নিয়েই দেশে ফিরতে চাই।’

দুই দেশের দুই প্রতিযোগীর মাঝে বাংলাদেশের মিথিলা
ছবি: তানজিয়া জামান মিথিলার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার আলোকির গ্রিনহাউসে এক বর্ণিল আয়োজনে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার মিথিলার মাথায় মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের মুকুট পরিয়ে দেন অভিনেত্রী তমা মীর্জা ও মডেল পিয়া জান্নাতুল।

দ্বিতীয়বার মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের মুকুট জিতেছেন মিথিলা
ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে

২০২০ সালেও মিথিলার মাথায় মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের মুকুট উঠেছিল। সেবার কোভিড পরিস্থিতিসহ একাধিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি মিথিলা। এবার মিস ইউনিভার্সে অংশ নেওয়ার আগে প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে নিজেকে গ্রুমিং করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা।

পিপলস চয়েসে এগিয়ে থাকা প্রতিযোগী সরাসরি মিস ইউনিভার্সের সেরা ৩০-এ জায়গা করে নেবেন। এরপর নানা ধাপ পেরিয়ে ২১ নভেম্বর ঘোষণা করা হবে মিস ইউনিভার্স মুকুটজয়ীর নাম।

