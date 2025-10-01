ঢালিউড থেকে টলিউড ও বলিউডে কোন তারকার পূজার সাজ কেমন ছিল
চলছে দুর্গাপূজা। ঢালিউড, টলিউড ও বলিউডের অনেক তারকা মেতেছেন উৎসবে। একেক বেলা একেক সাজে দেখা যাচ্ছে তাঁদের। দেখুন তারকাদের পূজার সাজে ছবি।
বিদ্যা সিনহা মিম
অষ্টমীতে বিদ্যা সিনহা মিমকে দেখা গেছে পূজার চিরায়ত লাল-সাদা রঙে। লাল পাড়ের সাদা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে লাল রঙের জমকালো সুইটহার্ট নেক ব্যাকলেস ব্লাউজ পরেছেন মিম। হাতে লাল রঙের কাচের চুড়ি। কপালে ছোট্ট লাল টিপ আর ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। সামনে কিছু চুল ছেড়ে করেছেন খোঁপা। তাতে গুঁজেছেন গোলাপ ফুল।
পূজা চেরি
ছিমছাম সাজে অষ্টমীর দিন দেবী দর্শনে গিয়েছেন অভিনেত্রী পূজা চেরি। এমব্রয়ডারি করা রোজ পিংক রঙের শাড়ি পরেছিলেন পূজা। হাতে ছিল বালা, গলায় হার আর কানে ঝুমকা।
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে কলকাতার পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়ানোর ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। পরমব্রত পরেছিলেন হালকা হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। একই রঙের পাঞ্জাবি পরিয়েছেন পুত্র নিষাদকেও।
মিমি চক্রবর্তী
ষষ্ঠীতে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী পরেছেন সি–গ্রিন রঙের শাড়ি। গয়না ছিল কুন্দন ও মুক্তার মিশেলে তৈরি। সেজেছেন নো মেকআপ লুকে।
ইধিকা পাল
শাকিব খানের সঙ্গে সিনেমায় জুটি বাঁধার পর থেকে বাংলাদেশের দর্শকের কাছে বেশ পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ইধিকা পাল। এবার পূজায় বড়পর্দায় জুটি বেঁধেছেন দেবের সঙ্গে।
পূজার সাজে যেন নিজেই দেবী সেজেছেন এই অভিনেত্রী। পরেছেন লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। খোলা লম্বা চুল, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে লাল টিপ, পায়ে আলতা আর হাতে শাঁখা-পলা মিলিয়ে অপূর্ব।
বিপাশা বসু–করণ সিং
নবমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিবারসহ ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসু। পরেছেন লাল টুকটুকে কাতান শাড়ি। স্বামী করণ সিং গ্রোভার পরেছেন ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। তাঁদের ছোট্ট মেয়ে দেবীর পরনে ছিল কমলা রঙের লেহেঙ্গা। মা-মেয়ে দুজনেই চুলে গুঁজেছে ফুল।
নুসরাত-যশ
পূজায় অভিনেত্রী নুসরাত জাহান ও যশ দাসগুপ্তকে দেখা গেল ছিমছাম সাজে। নুসরাত পরেছেন হালকা কফি রঙের টিস্যু সিল্ক শাড়ি। যশ পরেছেন নীল জিনস ও ফতুয়া।
বেগুনি বেনারসি শাড়ির অষ্টমির সাজে দেখা মেলে নুসরাতের। মোটা সোনার বালা আর খোলা চুলে গোজা ছিলো ফুল। পদ্মফুল হাতে পোজ দিয়েছেন ফটোশুটে।
স্বাস্তিকা মুখার্জি
রুপালি গয়না আর বড় টিপে সেজেছিলেন অভিনেত্রী স্বাস্তিকা মুখার্জি। মোটা করে কাজল দিয়ে সাজিয়েছিলেন চোখ। আরেকদিন পরেছিলেন গাঢ় বেগুনি রঙের বেনারসি শাড়িতে পূজামণ্ডপে গিয়েছেন স্বস্তিকা মুখার্জি। বেগুনি শাড়ির সঙ্গে পরেছেন গোলাপি ব্লাউজ। খোঁপায় দিয়েছেন গাঁজরা।
রাজ–শুভশ্রী
সপ্তমীতে অভিনেত্রী শুভশ্রী পরেছেন হলুদ শাড়ি। তাঁর স্বামী অভিনেতা রাজ চক্রবর্তীর পরনে ছিল সুতি সাদা পাঞ্জাবি আর লাল পাড়ের ছাপা সাদা ধুতি।
মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ে ইয়ালিনির পরনে ছিল হলুদ ছাপার ফ্রক আর ছেলে ইউভান সেজেছে বাবার মতো পাঞ্জাবি আর ধুতিতে।