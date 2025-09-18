ফ্যাশন

বডি স্প্রে নাকি পারফিউম—কখন, কোথায়, কোনটা ব্যবহার করবেন

কৈশোরে কিংবা স্কুল–কলেজের দিনগুলোয় বেশির ভাগ মানুষই বডি স্প্রের মাধ্যমেই সুগন্ধির জগতে প্রবেশ করেন। পরে অনেকেই ভাবেন, পারফিউম মানেই আরও ভালো কিছু। কেউ আবার মনে করেন, দৈনন্দিন জীবনে বডি স্প্রে, আর অনুষ্ঠানে শুধু পারফিউম। আবার অনেকে ধরে নেন, বডি স্প্রে শুধু তরুণদের জন্য, আর পারফিউম হলো বড়দের। আসলে বিষয়টা এমন নয়। তাহলে বডি স্প্রে আর পারফিউমের মধ্যে পার্থক্য কী? কোনটা কখন ব্যবহার করবেন?

আসহাবিল ইয়ামিন

বডি স্প্রে ও পারফিউমের পার্থক্য কোথায়

সুগন্ধি হলেও দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য মূলত সুগন্ধি তেলের পরিমাণে।

বডি স্প্রে

বডি স্প্রে হালকা এবং সাধারণত দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত অটুট থাকে
মডেল: অভি। ছবি: সুমন ইউসুফ

  • এতে সুগন্ধি তেলের পরিমাণ মাত্র ৩ শতাংশ। বাকি অংশ হলো পানি ও অ্যালকোহল।

  • তাই এটি হালকা এবং সাধারণত দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত অটুট থাকে।

  • প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্যই এটি তৈরি।

  • প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে কয়েকবার ব্যবহার করা যায়।

  • স্থায়িত্ব বাড়াতে চাইলে সরাসরি ত্বকের বদলে কাপড়ে স্প্রে করতে পারেন।

  • তবে সিল্কের মতো সূক্ষ্ম কাপড়ে দাগ পড়ার ঝুঁকি আছে।

পারফিউম

তেলের ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণেই পারফিউমের দাম বডি স্প্রের তুলনায় অনেক বেশি
ছবি: পেক্সেলস

  • এতে সুগন্ধি তেলের ঘনত্ব ১০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হয়।

  • তাই এর সুগন্ধ ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা বা আরও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

  • বিশেষ অনুষ্ঠান বা দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার জন্য এটি আদর্শ।

  • তবে অতিরিক্ত ব্যবহার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

  • অল্প পরিমাণে কবজি, গলা বা কানের পেছনের মতো পালস পয়েন্টে ব্যবহার করলেই যথেষ্ট।

  • তেলের ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণেই পারফিউমের দাম বডি স্প্রের তুলনায় অনেক বেশি।

একসঙ্গে ব্যবহার করা যায় কি

হ্যাঁ, বডি স্প্রে ও পারফিউম একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতিকে বলা হয় ফ্রেগ্রান্স লেয়ারিং, যা এখন বেশ ট্রেন্ডি। এতে একটি বিশেষ সুগন্ধ তৈরি হয়।

ফ্রেগ্রান্স লেয়ারিংয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এমন সুগন্ধি বেছে নেওয়া, যার ঘ্রাণ কিছুটা একই ধরনের।

যদি বডি স্প্রে ও পারফিউমে ভ্যানিলা, অ্যাম্বারের মতো ঘ্রাণ থাকে, তাহলে এই দুটি একসঙ্গে ব্যবহার করলে সুগন্ধ হবে আরও আকর্ষণীয়।

তবে ঘ্রাণ যে পুরোপুরি একই রকম হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সুগন্ধি মূলত পরীক্ষা–নিরীক্ষার বিষয়। পছন্দের একটি সুগন্ধের মিশ্রণ খুঁজে বের করতে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধ ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

বিশেষ অনুষ্ঠান, দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ ও বাড়তি পরিশীলিত অনুভূতির জন্য বডি স্প্রে নয়, পারফিউমই জুতসই
মডেল: মিম মানতাসা। ছবি: প্রথম আলো

লেয়ারিং করার সময় প্রথমে বডি স্প্রে শরীরের ওপর স্প্রে করতে হয়। এটি একটি বেজ বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এরপর আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধের জন্য পারফিউম ব্যবহার করতে হয়।

তবে পারফিউম কবজি, ঘাড় বা কানের পেছনের মতো পালস পয়েন্টে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করে সারা দিন সতেজ অনুভব দেয়।

তাহলে কোনটা বেছে নেবেন

  • এখানে সঠিক বা ভুল কিছু নেই। বিষয়টা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার পছন্দ, বাজেট ও প্রয়োজনের ওপর।

  • প্রতিদিনের জন্য, হালকা ও সহজে বহনযোগ্য কিছু চাইলে—বডি স্প্রে

  • বিশেষ অনুষ্ঠান, দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ ও বাড়তি পরিশীলিত অনুভূতির জন্য—পারফিউম

  • দিন শেষে আপনার মেজাজ ও উপলক্ষ অনুযায়ী বেছে নিলেই যথেষ্ট।

সূত্র: কসমোপলিটান

