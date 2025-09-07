ফ্যাশন

‘পঞ্চায়েত’ সিরিজের রিংকিকে এভাবে আগে দেখেছেন? রইল ১০টি ছবি

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইমের ‘পঞ্চায়েত’ সিরিজে অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন পূজা সিং। যদিও বলিউডের দুনিয়ায় তিনি নিজেকে ‘সানভিকা’ বলে পরিচয় দেন, তবু ভক্তরা তাঁকে ‘রিংকি’ ডাকতেই ভালোবাসেন। ‘পঞ্চায়েতে’ রিংকি চরিত্রে অভিনয় করেই রীতিমতো ভারতের ‘জাতীয় ক্রাশ’ হয়ে উঠেছেন তিনি। সিরিজে তাঁকে গ্রামের সাদাসিধে মেয়ে হিসেবে চোখে পড়ে, যেন পাশের বাড়ির মেয়েটি। আজ এই অভিনেত্রীর কিছু ‘গ্ল্যামারাস লুক’ দেখার পাশাপাশি জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে।

১ / ১০
সত্যিকার নাম পূজা সিং হলেও ‘সানভিকা’ নামে মিডিয়ায় পরিচিতি পেতে চেষ্টা করছেন এই অভিনেত্রী। কারণ তাঁর মতে, পূজা সিং নামটা খুব সাধারণ। তা ছাড়া এই নামে একাধিক অভিনেত্রী থাকায় নাম নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১০
অনেকেই হয়তো জানেন না, তিনি একজন প্রকৌশলী। অভিনয়ে আসার আগে ভারতের বেঙ্গালুরুতে একটি আইটি ফার্মে চাকরি করতেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১০
বাড়িতে না জানিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বাই এসেছিলেন সানভিকা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১০
অভিনয়ে পা রাখার আগে শুরুতে একজন কস্টিউম অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১০
কস্টিউম অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করার ১০ দিনের মধ্যেই প্রথম বিজ্ঞাপনের কাজ পান।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১০
জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর সানভিকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নাকি বিয়ের প্রস্তাবে ছেয়ে গেছে!
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১০
ইনস্টাগ্রামে সানভিকাকে অনুসরণ করেন ৭ লাখের বেশি মানুষ। তবে তিনি অনুসরণ করেন না কাউকেই।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১০
প্রভাবশালী পারিবারিক পটভূমি না থাকার কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে ‘বহিরাগত’ মনে হয়, ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এমন হতাশাও প্রকাশ করেছেন এই অভিনেত্রী।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১০
‘পঞ্চায়েতের’ প্রথম সিজনে পর্দায় ছিলেন খুব অল্প সময়। তাতেই দর্শকের মন জয় করে নেন তিনি। পরের সিজনগুলোতে তাই তাঁর স্ক্রিন টাইম বাড়তে থাকে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১০
‘পঞ্চায়েতের’ আরেক জনপ্রিয় চরিত্র ‘বিনোদ’–এর সঙ্গে সানভিকা। এই ছবি ইনস্টাগ্রামে আপলোড করে তিনি লিখেছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত সিসিটিভি’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
