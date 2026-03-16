অস্কার ২০২৬–এর রেড কার্পেটে ঝলমলে ফ্যাশন মুহূর্ত

হলিউডের ডলবি থিয়েটারে বসেছিল ২০২৬ সালের অস্কার। বছরের সবচেয়ে বড় এই চলচ্চিত্র আসর মানেই ঝলমলে রেড কার্পেট। মনোনীত তারকা থেকে অতিথি, অনেকে বছরের সবচেয়ে চোখধাঁধানো পোশাকটি তুলে রাখেন এই রাতের জন্যই। এবারের আসরেও দেখা গেল রঙের বাহার, ক্ল্যাসিক কালো, রূপকথার মতো সাদা গাউন। রেড কার্পেটের সেরা ২১টি ফ্যাশন মুহূর্ত দেখে নেওয়া যাক।
রূপকথার রাজকন্যার মতো স্ট্র্যাপলেস সাদা বলগাউনে হাজির হন এল ফ্যানিং। সারা বার্টনের ডিজাইন করা এই জিভঁশি গাউনের সঙ্গে ছিল ১৯০৩ সালের একটি কার্তিয়ের নেকলেস।
মিন্ট-সবুজ ক্রিস্টাল-সাজানো আরমানি প্রিভে গাউনে পুরোনো হলিউডের গ্ল্যামার ফিরিয়ে আনেন কেট হাডসন। তাঁর গলায় ছিল বিরল সবুজ হীরার গয়না।
সেরা অভিনেত্রী বিভাগে মনোনীত জেসি বাকলি গোলাপি ও লালের মিশেলে অফ-শোল্ডার শ্যানেল গাউনে নজর কাড়েন। পোশাকটির অনুপ্রেরণা ১৯৫৬ সালের অস্কারে গ্রেস কেলির পরা ঐতিহাসিক গাউন।
লাল রঙের অ্যাসিমেট্রিক লুই ভুইতোঁ গাউনে নজর কাড়েন রেনাতে রেইন্সভে। এক পাশে উঁচু স্লিট আর স্কারলেট লিপস্টিক ছিল তাঁর সাজের অংশ।
হালকা হলুদ প্রাডা গাউনে দেখা যায় ফেলিসিটি জোনসকে। টিউল ও সূক্ষ্ম বিডিং পোশাকটিকে দিয়েছে নরম, মার্জিত সৌন্দর্য।
সবুজ সিকুইনের কাস্টম লুই ভুইতোঁ গাউনে ঝলমল করছিলেন উনমি মোসাকু। কাঁধের কাট–আউট ডিজাইন ছিল পোশাকটির বিশেষত্ব।
সোনালি ঝলমলে ডিওর গাউনে রেড কার্পেটে নজর কাড়েন গায়িকা-গীতিকার ইজে। সঙ্গে ছিল সোয়ারোভস্কি গয়না।
ইন্ডিগো রঙের নাটকীয় গাউনে হাজির হন বারবি ফেরেইরা। করসেট টপ ও ভলিউমিনাস স্কার্টে ছিল আলাদা স্টাইল।
গাঢ় বারগান্ডি রঙের করসেটেড ডিওর গাউনে দেখা যায় মাইকি ম্যাডিসনকে। রুচড কাপড়ের নকশা পোশাকটিকে দিয়েছে রাজকীয় আভা।
হালকা লাইলাক রঙের গাউনে রেড কার্পেটে হাঁটেন ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ছবির অভিনেত্রী চেজ ইনফিনিটি। এক পাশ থেকে নেমে আসা স্তরযুক্ত ফ্রিল গাউনটিকে করেছে আলাদা।
মুক্তার মতো ঝলমলে সিল্কের লুই ভুইতোঁ পোশাকে হাজির হন এমা স্টোন। গভীর কাটের ব্যাক ডিজাইন তাঁর সাজকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা।
আইভরি রঙের স্ট্র্যাপলেস আরমানি প্রিভে গাউনে হাজির হন গিনেথ প্যালট্রো। পাশে কাট-আউট ডিজাইন আর টিফানি অ্যান্ড কোং গয়না ছিল তাঁর সাজে।
ব্লাশ-পিংক রঙের স্ট্র্যাপলেস শ্যানেল গাউনে হাজির হন নিকোল কিডম্যান। পালক-সাজানো বডিস ও স্কার্ট ছিল পোশাকটির বিশেষ আকর্ষণ।
পাখির পালকে সাজানো কাস্টম গুচি গাউনে ঝলমল করছিলেন ডেমি মুর। সঙ্গে ছিল বুশেরোঁ গয়না।
লেস বুস্তিয়েরসহ কালো কলাম গাউনে এলিগ্যান্ট লুক বেছে নেন জোয়ি সালদানা। সঙ্গে ছিল কার্তিয়েরের স্টেটমেন্ট নেকলেস।
ফুলের অলংকরণসহ স্ট্র্যাপলেস কালো ডিওর গাউনে এলিগ্যান্ট লুক বেছে নেন রোজ বার্ন।
ফুলের নকশার স্ট্র্যাপলেস ট্রাম্পেট গাউনে হাজির হন অ্যান হ্যাথাওয়ে। সঙ্গে ছিল কালো অপেরা গ্লাভস ও বুলগারি গয়না।
সাদা-কালো গাউনে নজর কাড়েন টেয়ানা টেলর। আধা স্বচ্ছ বডিস ও দীর্ঘ টেক্সচার্ড ট্রেন পোশাকটিকে করেছে নাটকীয়।
রোমান্টিক সাদা লেসের ডিওর গাউনে একেবারে ব্রাইডাল লুক নিয়েই হাজির হন মিয়া গথ।
দীর্ঘ হাতার স্বচ্ছ ভ্যালেন্টিনো পোশাকে হাজির হন ওডেসা এ’জায়ন। সূক্ষ্ম অলংকরণে সাজানো ছিল পুরো গাউন।
কালো সিকুইন টপ ও লো-রাইজ স্কার্টে রেড কার্পেটে হাজির হন গায়িকা গ্রেসি অ্যাব্রামস। সঙ্গে ছিল লম্বা শিফন স্কার্ফ।
