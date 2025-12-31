জীবনযাপন

শীতে ক্যামেরা ভালো রাখবেন যেভাবে

মুঠোফোনেই এখন ছবি তোলা হয় বেশি। আগের মতো ক্যামেরায় আর ছবি তোলা হয়তো হয় না। কিন্তু বাড়িতে পরে থাকা ক্যামেরাটির যত্ন নেওয়া উচিত কিছুদিন পরপরই। বর্ষায় তো বটেই, শীতেও চাই নিবিড় যত্ন।

লেখা:
আককাস মাহমুদ
বাড়িতে পরে থাকা ক্যামেরাটির যত্ন নেওয়া উচিত কিছুদিন পরপরইছবি: পেক্সেলস

এ সময় ফাঙ্গাস বা ছত্রাক না ধরার জন্য নিচের সমাধানগুলো মেনে চলতে পারেন—

  • ক্যামেরা ও লেন্স সব সময় শুকনা জায়গায় রাখুন, ভেজা যেন না থাকে।

  • এয়ারটাইট ড্রাই বক্স বা সিল করা ব্যাগ ব্যবহার করুন।

  • ড্রাই বক্সে অবশ্যই সিলিকা জেল রাখবেন, নিয়মিত পরিবর্তন করবেন।

  • শীতকালে ক্যামেরা দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে মাঝেমধ্যে বের করে চালু করুন।

  • রোদে সরাসরি না রেখে হালকা বাতাসে ক্যামেরা শুকাতে দিন।

মাসে অন্তত একবার ক্যামেরা ও লেন্স ভালোভাবে পরিষ্কার করুন
ছবি: পেক্সেলস

  • ঠান্ডা জায়গা থেকে হঠাৎ গরম জায়গায় আনলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুলবেন না।

  • ক্যামেরার ব্যাগ পরিষ্কার ও শুকনা রাখুন।

  • ভেজা হাতে ক্যামেরা বা লেন্স ধরবেন না।

  • লেন্সে ঢাকনা সব সময় লাগিয়ে রাখুন।

  • দীর্ঘদিন সংরক্ষণের সময় ব্যাটারি খুলে রাখুন।

  • ঘরে আর্দ্রতা বেশি হলে ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা ভালো।

  • মাসে অন্তত একবার ক্যামেরা ও লেন্স ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।

এসব নিয়ম মানলে শীতেও আপনার ক্যামেরা থাকবে নিরাপদ ও ফাঙ্গাসমুক্ত।

লেখক: আলোকচিত্রী

