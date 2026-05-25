কোরবানির মাংস কাটাকাটির পর হাতে গন্ধ? দূর করবেন যেভাবে

ঈদুল আজহায় কোরবানির মাংস কাটাকাটি, ধোয়া কিংবা ভাগাভাগির কাজ করতে গিয়ে হাতে একধরনের কাঁচা গন্ধ লেগে থাকা খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময় বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুলেও গন্ধ পুরোপুরি যায় না। কারণ, মাংসের চর্বি, প্রোটিন ও সালফার–জাতীয় উপাদান ত্বকের সঙ্গে লেগে থাকে। তবে ঘরে থাকা কিছু সামগ্রী দিয়ে সহজ উপায়েই এই গন্ধ দ্রুত দূর করা সম্ভব।

ঈদুল আজহায় কোরবানির মাংস কাটাকাটি, ধোয়া কিংবা ভাগাভাগির কাজ করতে গিয়ে হাতে একধরনের কাঁচা গন্ধ লেগে থাকা খুবই স্বাভাবিক

টুথপেস্ট ব্যবহার করুন

সাধারণ সাদা টুথপেস্ট হাতে নিয়ে ভালোভাবে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। টুথপেস্টের বেকিং সোডা ও হালকা ঘর্ষণকারী উপাদান হাতে লেগে থাকা চর্বি ও গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

স্টেইনলেস স্টিলের সাহায্য নিন

রান্নাঘরের স্টিলের কল, সিঙ্ক বা স্টেইনলেস স্টিলের চামচ ঠান্ডা পানির নিচে রেখে হাতে ঘষুন। এটি গন্ধের জন্য দায়ী কিছু যৌগ ত্বক থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। অনেকেই এটিকে খুব কার্যকর উপায় হিসেবে মানেন।

বেকিং সোডা ও লেবুর মিশ্রণ

এক টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে সামান্য লেবুর রস বা পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এরপর হাতে আলতোভাবে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বকে থাকা তেল ও ব্যাকটেরিয়া কমাতে সাহায্য করে।

কফির গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন

ব্যবহৃত বা তাজা কফির গুঁড়া হাতে ঘষলেও গন্ধ কমে যায়। একই সঙ্গে হাতে কফির হালকা সুগন্ধও থেকে যায়।

ভিনেগারও কাজে দেয়

সমপরিমাণ সাদা ভিনেগার ও পানি মিশিয়ে তাতে হাত কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন বা ধুয়ে নিন। এরপর সাবান দিয়ে আবার হাত ধুয়ে ফেলুন। ভিনেগারের অম্লীয় উপাদান দুর্গন্ধ কমাতে সাহায্য করে।

কিছু বাড়তি পরামর্শ

মাংস ধোয়া বা কাটার পর হাত পরিষ্কার করতে সব সময় ঠান্ডা পানি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। গরম পানি ত্বকের রন্ধ্র খুলে দেয়, ফলে গন্ধ আরও বেশি আটকে যেতে পারে।

সম্ভব হলে কাঁচা মাংস ধরার সময় ফুড-সেফ গ্লাভস ব্যবহার করুন। এতে হাতে গন্ধ লাগার ঝামেলাই অনেক কমে যাবে।

