দুবাইয়ের শীর্ষ ধনী নন কোনো তেল ব্যবসায়ী, শেখ বা প্রিন্স, তাহলে কে তিনি

দুবাইয়ের শীর্ষ ধনী নন কোনো তেল ব্যবসায়ী, শেখ বা প্রিন্স, তাহলে কে তিনি
ধনীদের জন্য দুবাই নাকি স্বর্গ। সেখানে ধনীদের বসবাস ও জীবনধারণের সব সুবিধা দিয়ে রেখেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার। ফলে ধনীরা সেখানে থাকেন নিরাপদে, ব্যক্তিগত জীবন থাকে সাধারণের আড়ালে, আর নামমাত্র ট্যাক্স দিয়ে পান জীবনযাপনের সব সুবিধা। মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস–এর ২০২৫ সালের তালিকা অনুযায়ী, সারা বিশ্বের বিলিয়নিয়ারদের ১১ জনই থাকেন দুবাইয়ে, যা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ। তবে দুবাইয়ের শীর্ষ ধনী নন কোনো তেলব্যবসায়ী, শেখ বা প্রিন্স, তাহলে কে তিনি?
কে এই শীর্ষ ধনী
তিনি রাশিয়ায় জন্ম নেওয়া প্রযুক্তি উদ্যোক্তা। ৪০ বছর বয়সী এই ধনীর নাম পাভেল দুরভ, যিনি রহস্যময় জীবনযাপন, বিতর্কের জন্য পরিচিত।
পাভেল দুরভের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৭ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার, টাকায় যা ২ লাখ কোটির বেশি। মূলত ক্লাউডভিত্তিক ক্রস–প্ল্যাটফর্ম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সার্ভিস টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে তিনি এই বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয়েছেন। বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তাঁর অবস্থান ১৩৭তম।
সকাল দেখে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে
পাভেল দুরভের জন্ম ১৯৮৪ সালের ১০ অক্টোবর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। তাঁর বাবা ভ্যালোরি দুরভ। পাভেলের ভাষাতত্ত্ববিদ বাবা ছিলেন পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। রাশিয়ার প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত। পাভেলের মায়ের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তবে তিনি দর্শন বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন।
পুরোদস্তুর শিক্ষক–পরিবারে বড় হয়েছেন পাভেল। তিনি নিজেও পিটার্সবার্গ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ে স্নাতক করেছেন। আর ভাষাতত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর। তাঁর বড় ভাই নিকোলাই দুরভ ছিলেন প্রতিভাবান গণিতবিদ ও প্রোগামার। তাঁর কাছে পাভেল ছোটবেলায়ই শিখে নিয়েছিলেন প্রোগ্রামিং। আর টেলিগ্রামের এনক্রিপশন সিস্টেম তৈরিতে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।
ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—‘মর্নিং শোজ দ্য ডে’। পাভেল দুরভ তা আবারও সত্য প্রমাণ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন পাভেল। রুশ স্কুলগুলোর একটা নিয়ম হলো, স্কুলজীবন শেষ করার অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করেন।
সেদিন তাঁরা বড় হয়ে কী হতে চান, সে বিষয়ে জানান শিক্ষকদের। সেটির রেকর্ড রাখা হয়। বড় হয়ে তাঁরা সত্যিই সেই পেশায় গেছেন কি না, তা পরে মিলিয়ে দেখার জন্যই এই নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পাভেল সেই ছোট্টবেলায় বলেছিলেন, তিনি অনলাইন দুনিয়ায় সাড়া জাগানো উদ্যোক্তা হবেন।
পাভেলের আয়ের উৎস
২০০৬ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে পাভেল তৈরি করেন ভিকে ডটকম। খুব অল্পসময়ের মধ্যে সেটি হয়ে ওঠে রাশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্ক। মাত্র তিন বছরের মাথায় সেটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ১০ কোটি।
রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ভিকে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার জন্য চাপ দিলে পাভেল দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তবে অনেক অর্থের বিনিময়েও ব্যবহারকারীদের ওপর নজরদারি করতে দেননি বা তথ্য বিক্রি করেননি পাভেল। শেষমেশ ভিকে ডটকম বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এরপর ভিকের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে।
২০১৩ সালে পাভেল তৈরি করেন টেলিগ্রাম। বার্তা আদান–প্রদানের এই অ্যাপ সময়ের সঙ্গে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তবে ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল এই অ্যাপ। বর্তমানে এর মাসিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ১০০ কোটি। টেলিগ্রামের মালিকানা কেবল পাভেলের, যা সাধারণভাবে কোনো প্রযুক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এটিই মূলত পাভেলের আয়ের উৎস।
চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য
পাভেল দুরভের ৪টি দেশের নাগরিকত্ব আছে—রাশিয়া, ফ্রান্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২০১৭ সাল থেকে পাভেল দুরভ দুবাইয়ে বসবাস করছেন। তাঁর অন্তত ৩ প্রেমিকার সঙ্গে আছে সন্তান। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী শখানেক শিশুর বায়োলজিক্যাল বাবা পাভেল। ‘স্পার্ম ডোনেট’ করার মাধ্যমে তিনি এই শিশুদের বাবা হয়েছেন।
এই শিশুদের প্রত্যেকের মা–বাবা অত্যন্ত ধনী। অনেকে সন্তানের জন্য ‘মেধাবী জিন’ চান বলেও উচ্চমূল্যে কিনেছেন পাভেল দুরভের স্পার্ম। সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর সব সন্তানের বয়স ৩০ হওয়ার পর তাঁর সম্পদের ভাগ পাবে।
অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত পাভেল। দুবাইয়ের জুমেইরাহ দ্বীপপুঞ্জে ১৫ হাজার বর্গফুটের এক প্রাসাদে থাকেন। আকাশে ওড়ে আবার সাগরেও ভাসে—এ রকম একটি ব্যক্তিগত ‘হেলিকপ্টার কাম সিপ্লেন’ আছে তাঁর। শরীরচর্চায় কোনো ছাড় দেন না। এক্স–এ ২৬ লাখ ও ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার ১৬ লাখ।
সূত্র: ফোর্বস ও টাইমস অব ইন্ডিয়া