রান্নার আগে মুরগি ধোয়া কেন ঠিক নয়, জানুন সঠিক উপায়

রান্নার আগে মুরগি ধোয়া কেন ঠিক নয়, জানুন সঠিক উপায়
কিছু পরিষ্কার করতে হলে আমরা পানির কলটা চালু করি। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেই বুঝি সব পরিষ্কার। হাত ধুই জীবাণু দূর করতে; কাপড় ধুই ময়লা তুলতে; ফল–সবজি ধুই জীবাণু, কীটনাশক আর পোকামাকড় দূর করতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেকের ধারণা, রান্নার আগে মুরগিও ধুয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু এখানেই ভুলটা হয়। খাবার নিরাপত্তা–বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রান্নার আগে মুরগি ধোয়া উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে। কেন এমনটা হয়, আর তার বদলে কী করা উচিত, জেনে নেওয়া যাক।
রান্নার আগে মুরগি ধুয়ে নেওয়াটা আমাদের কাছে একেবারেই স্বাভাবিক। যুগের পর যুগ ধরে এ অভ্যাস চলে আসছে। আমাদের ধারণা, পানি দিয়ে ধুলেই বুঝি জীবাণু চলে যাবে।
তবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্যব্যবস্থা ও নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিচালক এবং ফুড টেকনোলজিস্ট কিম্বারলি বেকার বলছেন, ‘অনেকে মনে করেন, কাঁচা মুরগি পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ওপরের জীবাণু দূর হয়। কিন্তু বাস্তবটা ঠিক উল্টো।’
রান্নার আগে মুরগি ধোয়া কেন ঝুঁকিপূর্ণ
কাঁচা মুরগির গায়ে থাকা সালমোনেলা বা ক্যাম্পিলোব্যাক্টারের মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া পানি দিয়ে ধুলে ধ্বংস হয় না। বরং ধোয়ার সময় সেই জীবাণু ছিটকে পড়ে সিঙ্ক, কাউন্টার, ছুরি, কাটিং বোর্ড, বাসনকোসন—সবখানে ছড়িয়ে যেতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তথ্যানুযায়ী, দোকান থেকে কেনা প্রতি ২৫ প্যাকেট মুরগির মধ্যে অন্তত একটিতে সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া থাকে।
গবেষণায় আরও দেখা গেছে, মুরগি ধোয়া শেষে সিঙ্ক পরিষ্কার করার পরও অনেক ক্ষেত্রে জীবাণু থেকে যায়। পরে সেই জীবাণুই অন্য খাবারের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।
সহজ করে বললে, মুরগি ধোয়া মানেই জীবাণুকে পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে দেওয়ার ঝুঁকি বাড়ানো।
তাহলে কি কিছুই করা যাবে না
মুরগি পরিষ্কার করার জন্য পানি ব্যবহার করার দরকার নেই—এটাই মূল কথা। ঘরে পালা মুরগি হোক কিংবা দোকান থেকে কেনা, রান্নার আগে পানি দিয়ে ধোয়ার প্রয়োজন নেই।
তবে একটি কাজ করা যেতে পারে। কিম্বারলি বেকার বলছেন, রান্নার আগে মুরগির চামড়া শুকিয়ে নিলে বাইরের ভেজাভাবটা আর থাকে না এবং রান্নার প্রক্রিয়াটাও হয় ঝামেলামুক্ত।
এর জন্য টিস্যুপেপার বা কিচেন টাওয়েল দিয়ে মুরগির গা আলতো করে মুছে নিন। কাজ শেষ হলে টিস্যু সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিন। এরপর অবশ্যই হাত ধুয়ে নেবেন।
কাঁচা মুরগি নিরাপদে ধরবেন যেভাবে
রান্নাঘরে মুরগি নিয়ে কাজ করার সময় কয়েকটি সহজ নিয়ম মানলেই ঝুঁকি অনেক কমে যায়—
হাত ধুয়ে শুরু করুন। মুরগি ধরার আগে ও পরে—দুবারই হাত ধোয়া জরুরি।
প্লাস্টিকের কাটিং বোর্ড ব্যবহার করুন। কাঠের বোর্ডে গভীর কাট থাকলে সেখানে জীবাণু লুকিয়ে থাকতে পারে।
রান্নার পাত্রে মুরগি দেওয়ার পরই হাত ধুয়ে নিন।
ছুরি, বোর্ড ও কাউন্টার ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। ব্যবহৃত ক্লিনারের নির্দেশনা মেনে চলুন; অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় রেখে দিতে হয়।
মুরগি ভালোভাবে রান্না করুন। ভেতরের তাপমাত্রা যেন অন্তত ১৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়।
থার্মোমিটার ব্যবহার করলে হাড়ে না লাগিয়ে সবচেয়ে পুরু অংশে ঢুকিয়ে তাপমাত্রা দেখুন।
আমাদের দেশে যাঁরা নিয়মিত রান্না করেন, তাঁদের আন্দাজের ক্ষমতা বেশ ভালো। একই রেসিপিতে, একই আকারের মুরগি হলে সময় আন্দাজ করা সহজ। তবে নতুন কোনো পদ রান্না করলে বা অভিজ্ঞতা কম হলে তাপমাত্রা মেপে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।
শেষ কথা
মুরগি রান্নার আগে পানি দিয়ে ধোয়া নয়—ঠিকভাবে রান্নাই আসল নিরাপত্তা। একটু সচেতন হলেই খাবার হবে সুস্বাদু, আর পরিবার থাকবে সুস্থ।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট