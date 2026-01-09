শীতে ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের যত্নে করণীয়

ভালো থাকুন
শীতে ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের যত্নে করণীয়
শীতে ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের বিভিন্ন জটিলতার ঝুঁকি বাড়ায়। এ রোগীদের পা এমনিতেই নাজুক। কারণ, স্নায়ুজনিত জটিলতার কারণে তাঁরা পায়ের আঘাত বা ক্ষত অনেক সময় বুঝতে পারেন না।
ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ে ঠান্ডা-গরমের অনুভূতি কম থাকে। অনেক সময় সেঁক দিতে গিয়ে বা গরম পানি ব্যবহারের সময় তাঁরা নিজের অজান্তে পা পুড়িয়ে ফেলেন। তা ছাড়া শীতকালে পায়ের রক্ত সঞ্চালন কমে যায়। এগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে পায়ের সামান্য ক্ষত থেকে মারাত্মক সংক্রমণ, আলসার বা পচন দেখা দিতে পারে। এমনকি পায়ের একটি অংশ বা সম্পূর্ণ পা কেটে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।
শীতে পায়ের ফাটা অংশ দিয়েও জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। তাই শীতকালে ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের যত্নে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে।
করণীয়
প্রতিদিন পা পরীক্ষা করুন। পায়ে কোনো কাটা, ফোসকা, ত্বকের রঙে পরিবর্তন বা ক্ষত আছে কি না, তা ভালো করে দেখুন। প্রয়োজনে আয়না ব্যবহার করুন বা অন্যের সহায়তা নিন।
হালকা গরম পানি ব্যবহার করে নরম ব্রাশ বা মাজনি দিয়ে পা পরিষ্কার করুন। অনেকে শক্ত স্ক্রাবার দিয়ে বা বাথরুমের মেঝেতে পা ঘষে পরিষ্কার করেন। এর ফলে পায়ে ক্ষত হয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে।
ধোয়ার পর অবশ্যই নরম কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে আঙুলের ফাঁকসহ পুরো পা ভালো করে মুছতে হবে।
শুষ্ক ত্বক ও পা ফাটায় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তবে আঙুলের ফাঁকে ময়েশ্চারাইজার লাগানো যাবে না।
পা উষ্ণ রাখতে নরম ও আর্দ্রতা শোষণকারী মোজা পরুন এবং সঠিক আকারের জুতা ব্যবহার করুন। প্রতিদিন পরিষ্কার মোজা ব্যবহার করবেন, জুতা শুষ্ক রাখবেন।
উষ্ণ পানিতে পা ডোবানো, হিটার, হিটিং প্যাড বা ইলেকট্রিক কম্বল ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন।
গোসলে গরম পানি ব্যবহার করলে হাত দিয়ে অথবা বাথ থার্মোমিটার দিয়ে পানির তাপমাত্রা চেক করুন।
সঠিক নিয়মে নখ কাটুন। নখ পুরু হলে, ভেঙে গেলে অথবা বিবর্ণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
শীতে পর্যাপ্ত হাঁটাচলা না করার কারণে হাড়ের সংযোগস্থল আরও স্টিফ বা শক্ত হয়ে যায়, তখন ব্যথা বেশি বাড়ে। তাই ঠান্ডায় বাইরে না বেরোলেও ঘরের মধ্যেই হাঁটাচলা ও নিয়মিত ব্যায়াম করুন। সর্বশেষ কথা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। নিয়মিত ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন।
ডা. এ হাসনাত শাহীন, ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগবিশেষজ্ঞ; কনসালট্যান্ট, ইমপালস হাসপাতাল