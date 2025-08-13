সুস্থতা

বয়স ২৪, তবে লক্ষণগুলো হৃদরোগের, কী করব?

পাঠকের প্রশ্ন বিভাগে স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন পাঠকেরা। নির্বাচিত এই প্রশ্নের উত্তর এবং পরামর্শ দিয়েছেন হৃদ্‌রোগ, বাতজ্বর, বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মো. জাহিদুল ইসলাম

জীবনযাপন ডেস্ক
বুকের বাঁ পাশে ব্যথা, বুকে চাপ, বুক ধড়ফড়, অনিয়মিত হার্টবিট—এসবই হৃদ্‌রোগের সম্ভাব্য লক্ষণছবি: পেক্সেলস

প্রশ্ন: আমার বয়স ২৪ বছর, ওজন ৮০ কেজি। আমার বুকের বাঁ পাশে ব্যথা করে। ব্যথা বছরখানেক আগে শুরু হয়েছিল, তারপর আবার ভালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজকাল আবার শুরু হয়েছে। বাঁ হাত ও বাঁ পাঁজর নাড়াতে গেলেই খচ করে ওঠে। আবার সব সময় বুক ধড়ফড় করে। হার্টবিট অনিয়মিত, কখনো খুব আস্তে আবার কখনো খুব দ্রুত। নিশ্বাস আটকে আটকে আসে। কষ্ট হয়। শরীর ক্লান্ত লাগে। আমার কী কোনো হৃদ্‌রোগ চিকিৎসক দেখাতে হবে? তার আগে প্রাথমিক পরামর্শ চাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আরও পড়ুন

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না?

পরামর্শ: যদিও আপনার উচ্চতা লেখা নেই, তবে বয়স অনুযায়ী আপনার ওজন বেশি বলে মনে হচ্ছে। উচ্চতা অনুযায়ী আপনার আদর্শ ওজন কত হওয়া উচিত, তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ, অতিরিক্ত ওজন অনেক শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

বুকের বাঁ পাশে ব্যথা, বুকে চাপ, বুক ধড়ফড়, অনিয়মিত হার্টবিট—এসবই হৃদ্‌রোগের সম্ভাব্য লক্ষণ। তবে এগুলোর সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, নিশ্বাস আটকে আসা ও ক্লান্ত বোধ করা কখনো কখনো প্যানিক অ্যাটাক সিনড্রোমের অংশও হতে পারে।

অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতাও এ জন্য দায়ী। এ অবস্থায় বিষয়গুলোকে অবহেলা না করে আপনার উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। চিকিৎসকের পরামর্শে একটি ইসিজি বা ইকোকার্ডিওগ্রাম করিয়ে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে নিন এবং সে অনুযায়ী যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

আরও পড়ুন

চোখের যে ৫ লক্ষণ জানাবে কিডনির সমস্যা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সুস্থতা থেকে আরও পড়ুন