ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে যেসব খাবার 

সুন্দর, সতেজ ও স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে বিভিন্ন রাসায়নিকযুক্ত চিকিৎসা বা সাপ্লিমেন্টের পেছনে না ছুটে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা ভালো। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে খাবারই হতে পারে বড় হাতিয়ার। 

লেখা:
লিনা আকতার
ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে খাবারই হতে পারে বড় হাতিয়ারমডেল: মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া। ছবি: কবির হোসেন

যে খাবার যেভাবে খাবেন

টমেটো

টমেটোতে থাকা উপাদান ত্বককে সূর্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা, সতেজ ও মসৃণ করে। সকালে খালি পেটে তাজা টমেটোর রস পান করুন। এ ছাড়া টমেটোর রস, চালের গুঁড়ি দিয়ে মুখে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এটি প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে কাজ করে।

গাজর

গাজর ত্বকের কোষ মেরামত, ত্বক পরিষ্কার, উজ্জ্বল করা ও ত্বকের শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে এক থেকে দুটি গাজরের রস পান করুন। এ ছাড়া গাজর সেদ্ধ করে সবজির সঙ্গে বা সালাদ হিসেবে খেতে পারেন।

পেঁপে

পেঁপে ত্বকের মৃত কোষ ও কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। নিয়মিত তাজা পেঁপে খাওয়ার পাশাপাশি পেঁপের পেস্ট মুখে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। 

টমেটো, গাজর ও শসার মতো সবজিগুলো ত্বক উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে
ছবি: পেক্সেলস

লেবু

লেবু ত্বক উজ্জ্বল করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। মুখে লেবুর রস ও মধু ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সালাদ, ডাল বা যেকোনো সবজির ওপর লেবুর রস দিয়ে খেতে পারেন।

হলুদ

হলুদ ত্বকের ব্রণ, দাগ ও নিস্তেজতা কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের রান্নায় হলুদ ব্যবহারের পাশাপাশি দুধে একটু হলুদ মিশিয়ে রাতে পান করতে পারেন, যা স্বাস্থ্য ও ত্বক উভয়ের জন্য ভালো। এ ছাড়া হলুদ ও দইয়ের ফেসপ্যাক লাগাতে পারেন মুখে।

পালংশাক

পালংশাক ত্বক সতেজ ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে। এটি সালাদ, স্যুপ, স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারেন। রান্না করে খাওয়াও উপকার।

পালংশাক
ছবি: প্রথম আলো

শসা

শসা ত্বক ঠান্ডা রাখে, ত্বকের ফোলা ভাব কমায়, ত্বক নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে। নিয়মিত শসা খান এবং মুখে শসার রস ব্যবহার করুন।

মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলু ত্বকের ব্রণ ও লালচে ভাব কমাতে সাহায্য করে।

গ্রিন টি

গ্রিন টি নিয়মিত খেলে ত্বক হবে পরিষ্কার, সতেজ ও উজ্জ্বল। গ্রিন টি ব্যবহারের পর এটি ঠান্ডা করে চোখের নিচের অংশে লাগাতে পারেন, যা ত্বকের ফোলা ভাব ও কালো দাগ কমাতে পারে।

তরমুজ

তরমুজ সূর্যের ক্ষতি থেকে ত্বককে রক্ষা ও উজ্জ্বল করে। তরমুজ রস করে বা ফলের সালাদে যোগ করে খেতে পারেন।

গ্রিন টি
ছবি: পেক্সেলস

ত্বকের যত্নে কিছু পরামর্শ

  • ত্বক ভালো রাখতে সব সময় হাইড্রেট থাকুন ও ত্বক পরিষ্কার রাখুন।

  • প্রক্রিয়াজাত, ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

  • চিনি ও ক্যাফেইন গ্রহণ সীমিত করে ফেলতে হবে।

  • পরিহার করতে হবে ধূমপান ও অ্যালকোহল পান।

  • অতিরিক্ত লবণ, প্যাকেটজাত ও কৃত্রিম চিনি পরিহার করুন।

লিনা আকতার, পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর

