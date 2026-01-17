পুষ্টিবিদদের মতে, এই ৭ বাদাম নিয়মিত খেলে নানা রোগের ঝুঁকি কমবে

পুষ্টিবিদদের মতে, এই ৭ বাদাম নিয়মিত খেলে নানা রোগের ঝুঁকি কমবে
আকারে ছোট বাদাম হলেও পুষ্টিগুণে ভরপুর। হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্য থেকে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বাদামের অবদান প্রমাণিত। পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতিদিন অল্প পরিমাণে সঠিক বাদাম খেলে দীর্ঘ মেয়াদে নানা রোগের ঝুঁকি কমে। জেনে নিন ৭টি বাদামের পুষ্টিগুণ।
১. কাঠবাদাম
কাঠবাদামকে অনেকেই বলেন ‘নিউট্রিশন পাওয়ারহাউস’। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন ই, ফাইবার ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। নিয়মিত কাঠবাদাম খেলে খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) কমতে সাহায্য করে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ত্বক ভালো রাখতেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
২. আখরোট
আখরোটের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। পুষ্টিবিদদের মতে, এটি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও স্মৃতিশক্তি ভালো রাখতে সহায়ক। প্রদাহ কমাতেও আখরোট কার্যকর, যা হৃদ্রোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
৩. পেস্তাবাদাম
কম ক্যালরির মধ্যে বেশি প্রোটিন—এ বৈশিষ্ট্যের জন্য পেস্তা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এতে থাকা অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট চোখের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। পেস্তা নিয়মিত খেলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।
৪. কাজুবাদাম
কাজুবাদামে রয়েছে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক। এই খনিজগুলো হাড়ের শক্তি বজায় রাখা এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। পরিমিত পরিমাণে কাজুবাদাম খেলে শক্তি পাওয়া যায়, তবে অতিরিক্ত নয়। কারণ, ক্যালরি তুলনামূলক বেশি।
৫. হ্যাজেলনাট
হ্যাজেলনাটে রয়েছে মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা হৃৎস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পুষ্টিবিদদের মতে, এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়।
৬. ব্রাজিল নাট
এই বাদামের বিশেষত্ব হলো সেলেনিয়াম। মাত্র একটি বা দুটি ব্রাজিল নাটই দৈনিক সেলেনিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে। সেলেনিয়াম থাইরয়েডের কার্যকারিতা ও রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর হতে পারে।
৭. চিনাবাদাম
চিনাবাদামে আছে প্রোটিন, ফাইবার ও নিয়াসিন, যা হৃৎস্বাস্থ্য ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। সাশ্রয়ী হওয়ায় এটি অনেকের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় সহজেই জায়গা করে নেয়।