রোজা শেষে ঈদের দিন সুস্থ থাকতে যেসব ভুল করা উচিত নয়
রমজান মাসের খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তনের পর হঠাৎ কিছু ভুল অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ঈদের দিনে সুস্থ থাকতে কয়েকটি বিষয় এড়িয়ে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
১. অতিরিক্ত খাবার খাওয়া
এক মাস রোজা রাখার পর অনেকেই ঈদের দিন পছন্দের সব খাবার একসঙ্গে বেশি খেয়ে ফেলেন। বিশেষ করে সেমাই, বিরিয়ানি, কোরমা, কাবাব ইত্যাদি তেল-চর্বিযুক্ত খাবার অতিরিক্ত খেলে হজমের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, বমি বা অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। তাই অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে খাবার খাওয়া ভালো।
২. একসঙ্গে অনেক ভারী খাবার
সকালে মিষ্টি বা সেমাই খাওয়ার পর অনেকেই অল্প সময়ের মধ্যেই আবার ভারী খাবার খেয়ে ফেলেন। এতে হজমপ্রক্রিয়ার ওপর চাপ পড়ে। শরীরকে সময় দিয়ে খাবারের মধ্যে কিছুটা বিরতি রাখা উচিত।
৩. অতিরিক্ত মিষ্টি ও চিনি
ঈদের দিনে নানা ধরনের মিষ্টি, সেমাই ও ডেজার্ট খাওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত চিনি শরীরে হঠাৎ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, যা বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পরিমিত পরিমাণে মিষ্টি খাওয়া উচিত।
৪. পর্যাপ্ত পানি না খাওয়া
রমজান মাসের অভ্যাসের কারণে অনেকের পর্যাপ্ত পানি খাওয়ার অভ্যাস কমে যায়। ঈদের দিনও যদি পর্যাপ্ত পানি না খাওয়া হয়, তাহলে শরীরে পানিশূন্যতা, ক্লান্তি বা মাথাব্যথা হতে পারে। তাই সারা দিন পর্যাপ্ত পানি খাওয়া জরুরি।
৫. সারা দিন বসে থাকা
ঈদের দিন অনেকেই খাওয়াদাওয়ার পর দীর্ঘ সময় বসে বা শুয়ে থাকেন। এতে হজমে সমস্যা হতে পারে এবং শরীর ভারী লাগতে পারে। খাবারের পর অল্প হাঁটা বা হালকা চলাফেরা করলে হজম ভালো হয়।
৬. অতিরিক্ত ঠান্ডা পানীয় খাওয়া
অনেকেই গরমে স্বস্তি পেতে হঠাৎ অতিরিক্ত ঠান্ডা পানীয় বা কোমল পানীয় খান। এতে গলাব্যথা, বদহজম বা অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ঠান্ডা পানীয় সীমিত পরিমাণে খাওয়াই ভালো।
ঈদ আনন্দের দিন, কিন্তু এই আনন্দ যেন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়, এ বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। পরিমিত খাবার ও পর্যাপ্ত পানি খেলে এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বজায় রাখলে সুস্থ শরীরে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।