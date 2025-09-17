নখের সামনের অংশ ভেঙে যাওয়ার কারণ কী

নখের সামনের অংশ ভেঙে যাওয়ার কারণ কী
পরামর্শ দিয়েছেন—চর্ম, যৌন, কুষ্ঠ ও অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালের চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. মাহ্মুদ চৌধুরী
সমস্যা
বেশ কিছুদিন ধরেই আমার হাতের নখের অগ্রভাগ ভেঙে যাচ্ছে। এটা কি কোনো বিশেষ কারণে হচ্ছে? এই সমস্যা থেকে প্রতিকার মিলবে কীভাবে, জানালে উপকার হতো।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পরামর্শ
বিভিন্ন কারণে নখের অগ্রভাগ ভেঙে যেতে পারে। সাবান বা ক্ষারযুক্ত পানিতে দীর্ঘ সময় হাত ভিজিয়ে কাজ করলে নখের ক্ষতি হতে পারে। শরীরে বায়োটিন, আয়োডিন, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন ডি ও জিংকের ঘাটতি থাকলে নখ ভেঙে যায়। এ ছাড়া শরীরে অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা হলেও নখ ভেঙে যেতে পারে। নেইল পলিশ ওঠানোর কিছু রিমুভারও নখ পাতলা করে, পরে যা নখ ভেঙে যাওয়ার কারণ হতে পারে। আপনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন কারণটি নখ ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী, খুঁজে বের করুন।
নিত্যদিনের কাজকর্মে হাত দিয়ে যদি অনেক বেশি পানি ছোঁয়াছুঁয়ি করতে হয়, তাহলে তা কমিয়ে আনুন। বিশেষ করে ক্ষারযুক্ত সাবানপানিতে হাত কম ভেজান। রান্নাবান্না, বাসনকোসন ও কাপড় ধোয়ার সময় উন্নত মানের গ্লাভস ব্যবহার করতে পারেন। নেইল পলিস রিমুভার ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনো জটিলতা না থাকলে এতেই উপকার পাবেন। আর শরীরে যদি কোনো পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকে, তাহলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন
প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অধুনা, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০–২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল: [email protected],
খামের ওপর ও ই-মেইলের subject–এ লিখুন ‘স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা’