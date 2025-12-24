৪১ বছরেও রোনালদোর এমন শরীর কীভাবে সম্ভব, জানুন তাঁর ফিটনেস রুটিন
সফলতাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে বয়স যে কোনো বাধা হতে পারে না, তার জীবন্ত উদাহরণ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ৪১ বছরে এসে বুড়ো খেলোয়াড়ের তকমা পাওয়া রোনালদোর ফিটনেস যেকোনো তরুণ খেলোয়াড়ের কাছেও ঈর্ষণীয়। বিস্তারিত জানাচ্ছেন হুমায়রা মাহজাবিন
সুশৃঙ্খলিত জীবনযাপনই রোনালদোর নিখুঁত ফিটনেসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই ফিটফাট রোনালদোকে দেখতে যতটা ভালো লাগে, ফিটনেস ধরে রাখতে ঠিক ততটাই কষ্ট করতে হয় এই পর্তুগিজ তারকাকে। ফিটনেসের জন্য ক্লাবের নিয়মিত অনুশীলন ছাড়াও এই পর্তুগিজ তারকার রয়েছে আলাদা শরীরচর্চার আয়োজন।
জিমে ভারোত্তোলন, স্প্রিন্ট কিংবা কার্ডিওর পাশাপাশি তিনি সপ্তাহে পাঁচ দিন তিন থেকে চার ঘণ্টা প্রশিক্ষণে ব্যয় করেন। এমনকি ম্যাচের সময়সূচিতেও এই রুটিনের কোনো হেরফের হয় না। নিয়মিত শরীরচর্চাই এই তারকার মেদহীন শরীর গড়তে সাহায্য করছে।
চলতি বছর পরিচালিত একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, রোনালদোর বায়োলজিক্যাল এজ (জৈবিক বয়স। যা শারীরিক কার্যক্ষমতার ওপর নির্ভর করে) ২৮ বছর ৯ মাস। অর্থাৎ দিনপঞ্জিকা অনুযায়ী রোনালদো চল্লিশোর্ধ হলেও তার শরীর একজন ২৯ বছর বয়সী ক্রীড়াবিদের মতোই কার্যকর।
আরেকটি পরীক্ষার রিপোর্ট বলছে, এই তারকার শরীরে চর্বির পরিমাণের হার ৭ শতাংশ, যা অন্যান্য পেশাদার খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ৮ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।
ফিটনেসের জন্য জিম কিংবা অন্যান্য শারীরিক কার্যকলাপ ছাড়াও রোনালদো রিকভারি প্রক্রিয়াকে সমান গুরুত্ব দেন। এই তালিকায় রয়েছে সনা সেশন (উচ্চ তাপের একটি বিশেষ কক্ষে নির্দিষ্ট সময় বসে বা শুয়ে শরীর ঘামানোর প্রক্রিয়া), পিলাটিস (নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামপদ্ধতি, যেখানে শ্বাস-প্রশ্বাস, ভঙ্গি ও ধীরগতির নড়াচড়ার মাধ্যমে শরীরের মাংসপেশি শক্তিশালী করা হয়) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত ১৭ হাজার স্টেপ হাঁটা।
কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি যথাযথ ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো মেনে চলেন কঠিন ডায়েট। অল্প করে খান, তবে তা দিনে বেশ কয়েকবার। তার খাদ্যতালিকায় আছে কম চর্বিযুক্ত খাবার, হাই প্রোটিন, টাটকা মাছ, ফল ও সালাদ। এই তালিকায় চিনির কোনো জায়গাই নেই।
কোল্ড বা হার্ড ড্রিংসের বদলে পানিতেই আস্থা এই তারকার। ঘুমের ক্ষেত্রেও পাঁচবারের ব্যালন ডি অর বিজয়ী এই তারকা সবার চেয়ে কিছুটা আলাদা। মেনে চলেন ‘পলিফেজিক স্লিপ’ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটানা না ঘুমিয়ে ৯০ মিনিট করে কয়েকভাগে ঘুমানো হয়। রোনালদোর মতে তার ফিটনেসের অন্যতম কারণ এই পলিফেজিক স্লিপ।
তথ্যসূত্র: মেনস ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া ও স্পোর্টবাইবেল।