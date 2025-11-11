সুস্থতা

জরায়ু ক্যানসারের ঝুঁকিতে কারা

লেখা:
ডা. পবিনা আফরোজ পারভীন
জরায়ুর ক্যানসার মানে জরায়ুর ভেতরের দেয়ালের বা এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্যানসার। এন্ডোমেট্রিয়াম কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির ফলে জরায়ুর ক্যানসার হয়। বিশ্বে নারীদের যত ক্যানসার হয়, তার মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে জরায়ু ক্যানসার। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা গেলে প্রাণঘাতী এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়।

ঝুঁকিতে যাঁরা

  • ৬০ বা বেশি বয়সী নারী, যাঁদের মেনোপজ (ঋতুস্রাব বন্ধ) হয়েছে।

  • প্রজননক্ষম বয়সে যাঁরা পলিস্পিটিক ওভারিয়ান সিনড্রোমে ভুগেছেন।

  • অনিয়মিত মাসিক

  • ৪০ বছর বয়সের পর মাসিকের সঙ্গে অতিরিক্ত রক্তপাত।

  • বন্ধ্যত্ব।

  • ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে এমন রোগী।

  • অতিরিক্ত ওজন।

  • ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস যেমন (কোলন, ওভারিয়ান) ক্যানসার ও লিঞ্চ সিনড্রোম।

  • ইস্ট্রোজেন হরমোন থেরাপি গ্রহণ।

  • স্তন ক্যানসারের জন্য টেমোক্সিফেন সেবন।

  • আগে কোনো ক্যানসারের জন্য রেডিওথেরাপি গ্রহণ।

  • কম বয়সে মাসিক শুরু ও দেরিতে মেনোপজ।

উপসর্গ ও ধাপ

  • মেনোপজের পর আবার রক্তপাত শুরু হলে।

  • দুর্গন্ধযুক্ত ঋতুস্রাব।

  • তলপেটে ব্যথা

ধাপ ১— ক্যানসার জরায়ুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ধাপ ২— ক্যানসার জরায়ুমুখ পর্যন্ত যখন ছড়ায়।

ধাপ ৩—ক্যানসার ডিম্বাশয় ও যোনিপথ পর্যন্ত ছড়ানো।

ধাপ ৪—মূত্রথলি ও বৃহদন্ত্র পর্যন্ত ছড়ানো।

শনাক্ত ও চিকিৎসা

ট্রান্স ভ্যাজাইনাল আলট্রাসনোগ্রাম, এন্ডোমেট্রিয়ামের নমুনা সংগ্রহ, ফ্রাকশনাল কিউরেটেজ, হিস্টোরোস্কপি এবং এমআরআই বা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে জরায়ু ক্যানসার শনাক্ত করা যায়।

জরায়ু ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু জরায়ু অপসারণ অস্ত্রোপচার করলে চলে। এ ছাড়া কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, হরমোন থেরাপি, এফএমনেরো থেরাপি ও টার্গেটেড থেরাপির মতো চিকিৎসা রয়েছে।

  • ডা. পবিনা আফরোজ পারভীন, স্ত্রীরোগ, প্রসূতি এবং স্ত্রীরোগ ক্যানসার ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, চেম্বার—আলোক হেলথকেয়ার, মিরপুর-১০, ঢাকা

