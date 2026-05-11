গরমে ডায়াবেটিক রোগীর করণীয়

গরমে ডায়াবেটিক রোগীর করণীয়
বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্রতা ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। উচ্চ তাপমাত্রা শরীরের পানিশূন্যতা বাড়ায়, রক্তে শর্করার ওঠানামা ঘটায় এবং হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই গরমে ডায়াবেটিক রোগীদের সচেতনতা ও সঠিক জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরি।
পর্যাপ্ত পানি পান
গরমে ঘাম বেশি হয়, ফলে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিক রোগীদের দিনে ২–৩ লিটার পানি পান করা উচিত। সফট ড্রিংক, অতিরিক্ত মিষ্টি পানীয় এড়িয়ে চলা জরুরি।
সুষম খাদ্যাভ্যাস
গরমে হালকা ও সহজপাচ্য খাবার খাওয়া উচিত। ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার এড়িয়ে চলা দরকার। লাল চাল, আটা, ডাল, শাকসবজি ও ফলমূল খাদ্যতালিকায় রাখা ভালো। ছোট ছোট ভাগে ঘন ঘন খাবার খেলে রক্তে শর্করার ওঠানামা কম হয়।
নিয়মিত রক্তে শর্করা পরীক্ষা
গরমে শরীরের বিপাক পরিবর্তিত হয়, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ কমে বা বেড়ে যেতে পারে। তাই নিয়মিত গ্লুকোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ বা ইনসুলিনের মাত্রা সমন্বয় করা জরুরি।
শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম
গরমে বাইরে অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে পানিশূন্যতা ও হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি থাকে। তাই সকালে বা সন্ধ্যায় হালকা হাঁটা বা ব্যায়াম করা ভালো। রোদে দীর্ঘ সময় থাকা এড়িয়ে চলা উচিত।
ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
গরমে ঘাম ও আর্দ্রতার কারণে ত্বকে সংক্রমণ ও ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে। প্রতিদিন গোসল করা, পরিষ্কার কাপড় পরা এবং পায়ের যত্ন নেওয়া জরুরি। ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ে ক্ষত হলে তা দ্রুত চিকিৎসা করা উচিত।
সতর্কতা
দীর্ঘ সময় রোদে থাকা এড়িয়ে চলুন।
অ্যালকোহল ও ধূমপান থেকে বিরত থাকুন।
হঠাৎ দুর্বলতা, মাথা ঘোরা বা অতিরিক্ত ঘাম হলে দ্রুত বিশ্রাম নিন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যান।
উপসংহার
গরমকালে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য সচেতনতা ও নিয়মিত জীবনযাপনই নিরাপদ থাকার মূল চাবিকাঠি। পর্যাপ্ত পানি পান, সুষম খাদ্য, নিয়মিত রক্তে শর্করা পরীক্ষা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে জটিলতা কমানো সম্ভব। এই গরমে সুস্থ থাকতে হলে প্রতিটি রোগীকে নিজের যত্ন নিতে হবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করা যাবে না।