সুস্থতা

দিনে কয়টি লিচু খাওয়া নিরাপদ? উত্তরটা যত সহজ মনে হয়, আসলে ততটা নয়

লিচুর মৌসুম এলেই একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে—দিনে কয়টি লিচু খাওয়া নিরাপদ? অনেকে বলেন ৫টি, কেউ বলেন ১০টি, আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা সংখ্যাও ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আদতেই কি বয়সভেদে লিচু খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে?

জীবনযাপন ডেস্ক
লিচুর মৌসুম এলেই একটি প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে—দিনে কয়টি লিচু খাওয়া নিরাপদ?
ছবি: সৌরভ দাশ

পুষ্টিবিদ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বয়সভেদে দিনে ঠিক কয়টি লিচু খেতে হবে বা কয়টি খাওয়া নিরাপদ—এমন কোনো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্দেশিকা নেই।

এর কারণও আছে। একটি লিচু ছোট হতে পারে, আবার বড়ও হতে পারে। কারও বয়স কম, কারও বেশি। কেউ সম্পূর্ণ সুস্থ, আবার কারও ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকতে পারে। ফলে সবার জন্য একই সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা সাধারণত ফলের ক্ষেত্রে ‘সার্ভিং’ বা পরিবেশনের পরিমাণ নিয়ে কথা বলেন, নির্দিষ্টসংখ্যক ফল নিয়ে নয়।

তাহলে কয়টি খাওয়া যেতে পারে?

পুষ্টিবিদ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বয়সভেদে দিনে ঠিক কয়টি লিচু খেতে হবে বা কয়টি খাওয়া নিরাপদ—এমন কোনো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্দেশিকা নেই
ছবি: এআই/প্রথম আলো

বিশেষজ্ঞদের সাধারণ ফল খাওয়ার পরামর্শের ভিত্তিতে একটি ব্যবহারিক ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

২ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশু: ২–৩টি লিচু

৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশু: ৩–৫টি লিচু

কিশোর-কিশোরী: ৫–১০টি লিচু

সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক: ৫–১৫টি লিচু

তবে এসব কোনো চিকিৎসাবিষয়ক নির্দেশিকা নয়; বরং পরিমিত ফল খাওয়ার ধারণা থেকে দেওয়া একটি আনুমানিক পরিমাণ।

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সংখ্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কীভাবে খাচ্ছেন

বিশেষজ্ঞদের মতে, লিচুর ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যা নয়, খাওয়ার সময় ও শারীরিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ।

খালি পেটে বেশি লিচু নয়

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে খালি পেটে অতিরিক্ত লিচু খাওয়ার সঙ্গে বিরল কিন্তু গুরুতর অসুস্থতার সম্পর্ক থাকতে পারে।

তাই শিশুদের খালি পেটে অনেক লিচু না দিয়ে খাবারের পর খাওয়ানো ভালো।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত
ছবি: হাসান মাহমুদ

এক বসায় অনেক লিচু খাওয়া ঠিক নয়

অনেকে মৌসুমে একসঙ্গে ২০–৩০টি বা তার বেশি লিচু খেয়ে ফেলেন। এতে অতিরিক্ত চিনি ও ক্যালরি গ্রহণ হয়, যা পেটের অস্বস্তি, ডায়রিয়া বা রক্তে শর্করার ওঠানামার কারণ হতে পারে।

ডায়াবেটিস থাকলে সতর্কতা

লিচুতে প্রাকৃতিক চিনি থাকে। তাই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। প্রয়োজনে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

লিচু কি সত্যিই বিপজ্জনক?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুস্থ শরীরে পরিমিত পরিমাণে পাকা লিচু খাওয়া সাধারণত নিরাপদ। সমস্যা দেখা দিতে পারে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে। যেমন অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের খালি পেটে প্রচুর অপরিপক্ব বা কাঁচা লিচু খাওয়ার ক্ষেত্রে।

অর্থাৎ, লিচু নিজে বিপজ্জনক ফল নয়; বরং অতিরিক্ত খাওয়া বা বিশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

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লিচুর উপকারিতাও কম নয়

লিচুতে আছে ভিটামিন সি, অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম এবং কিছু খাদ্যের আঁশ। এসব রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, ত্বকের স্বাস্থ্য এবং শরীরের বিভিন্ন স্বাভাবিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখে।

দিনে কয়টি লিচু খাওয়া নিরাপদ—এর একক কোনো উত্তর নেই। কারণ, বয়স, শারীরিক অবস্থা এবং খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী এই সংখ্যা বদলে যেতে পারে
মডেল: সাবিলা নূর। ছবি: কবির হোসেন

শেষ কথা

দিনে কয়টি লিচু খাওয়া নিরাপদ—এর একক কোনো উত্তর নেই। কারণ, বয়স, শারীরিক অবস্থা এবং খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী এই সংখ্যা বদলে যেতে পারে।

তবে সাধারণভাবে বলা যায়, মৌসুমে পরিমিত পরিমাণে লিচু খাওয়া নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর। খালি পেটে না খাওয়া, একসঙ্গে অতিরিক্ত না খাওয়া এবং শিশুদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা—এই কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই লিচুর মৌসুম উপভোগ করা যায় নিশ্চিন্তে।

সূত্র: হেলথলাইন

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