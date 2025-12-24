সুস্থতা

কেন বুক ধড়ফড় করে?

পরামর্শ দিয়েছেন—হৃদ্‌রোগ, বাতজ্বর, বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (চেম্বার: ল্যাবএইড আইকনিক, কলাবাগান) ডা. মো. জাহিদুল ইসলাম

বুক ধড়ফড় করা বা হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত অনুভূত হওয়া অনেক সময় সাধারণ কিছু কারণে হতে পারেছবি: পেক্সেলস

প্রশ্ন

আমি একজন পুরুষ। বয়স ৫০ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে আমার খুব বুক ধড়ফড় করে। সাধারণত ভয় পেলে যেমন বুক ধড়ফড় করে, এটাও তেমন। তবে কোনো কারণ ছাড়াই সেটা হয়। বিষয়টা নিয়ে খুবই ভয়ে আছি। এটা কি কোনো ওষুধ খেয়ে কমতে পারে?

ফরিদুজ্জামান ফারুক, খুলনা

পরামর্শ

বুক ধড়ফড় করা বা হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত অনুভূত হওয়া অনেক সময় সাধারণ কিছু কারণে হতে পারে। যেমন—দুশ্চিন্তা, হতাশা বা উদ্বেগ, অতিরিক্ত চা-কফি পান, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, জ্বর, শরীরে পানিশূন্যতা, ধূমপান, এমনকি হঠাৎ অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের ফলেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোনো ওষুধ গ্রহণ না করে নিয়মিত ঘুম নিশ্চিত করা, প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ক্যাফেইন ও নিকোটিনজাতীয় দ্রব্য যতটা সম্ভব এড়িয়ে চললে সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

তবে বুক ধড়ফড় যদি ১০–১৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় বা বারবার হতে থাকে, সঙ্গে বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা কিংবা অজ্ঞান হওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে দেরি না করে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। বিশেষ করে আগে থেকে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে, কিংবা নতুন কোনো ওষুধ শুরুর পর এই সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইসিজি ও প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করানো জরুরি।

