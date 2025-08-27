সুস্থতা

উপুড় হয়ে ঘুমানো কি ক্ষতিকর?

পাঠকের ঘুমবিষয়ক এই প্রশ্নটি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ল্যাবএইড আইকনিকের (কলাবাগান) মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. ফারজানা পারভীন নূপুর

উপুড় হয়ে ঘুমালে কোনো সমস্যা হয় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেকেরপ্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক

প্রশ্ন: আমি একজন পুরুষ, বয়স ২৩ বছর। আমার একটা অদ্ভুত সমস্যা আছে। সাধারণত আমি ডানদিকে কাত হয়ে ঘুমাই। তবে অন্যরা বলে ঘুমানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি নাকি উপুড় হয়ে যাই। আর এভাবেই সারা রাত ঘুমাই।

এতে সকালে ওঠার পর আমার বুকে খুব চাপ লাগে। ঘুম থেকে উঠে তাই অনেকটা সময় বসে থাকি, বুকে হাত রেখে চাপ দিই।

দীর্ঘদিনের এ অভ্যাসে কি কোনো সমস্যা হতে পারে? শুনেছি, ঘুমের ওপর স্বাস্থ্যের অনেকটা নির্ভর করে। তাই পরামর্শ চাই।

ফাহমিদুল রায়হান, চট্টগ্রাম

পরামর্শ: সাধারণত এ ধরনের অভ্যাসের কারণে গুরুতর কোনো সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা কম। যেহেতু আপনি প্রতিদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে একই ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছেন, সেহেতু বোঝা যাচ্ছে যে ঘুমের মধ্যে আপনার শরীরে কোনো না কোনো সমস্যা হয়।

অনেক সময় অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার (ঘুমের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা) কারণে ঘুমের মধ্যে অনেক ধরনের অসুবিধা হতে পারে। নাক ডাকার অভ্যাস কিংবা থাইরয়েডের সমস্যা আছে কি না এবং আপনার ওজন কত উল্লেখ করেননি।

অতিরিক্ত ওজন, থাইরয়েডের সমস্যা, শ্বাসনালির গঠনগত ত্রুটিসহ বিভিন্ন কারণে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে।

এমনটি হলে ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি হয়। তখন শরীর যে অবস্থায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়, সে অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। সম্ভবত এ জন্যই আপনি ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই উপুড় হয়ে যান, যার কারণে পরে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়।

এটা যদি আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যা হয়, তাহলে এর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নিন। বিশেষ করে পলিসমনোগ্রাফি নামে ঘুমের একটি পরীক্ষা রয়েছে।

এটির মাধ্যমে ঘুমানোর সময় শরীরের বিভিন্ন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। আপনার ঘুম পর্যাপ্ত হচ্ছে কি না, মাঝেমধ্যে ঘুম ভেঙে যায় কি না, অ্যাপনিয়া, হাইপোপনিয়া বা অন্য কোনো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় শরীরে কোনো জটিলতা তৈরি হচ্ছে কি না—এ বিষয়গুলো ওই পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিন। এরপর সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ থাকুন।

