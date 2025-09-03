শ্বেতীরোগের চিকিৎসা কী
ভিটিলিগো বা শ্বেতীরোগ হলে ত্বকে সাদা দাগ বা প্যাচ দেখা যায়। এটি সংক্রামক রোগ নয়। রোগটি নিয়ে কুসংস্কার রয়েছে। শ্বেতী দুই ধরনের হয়—সেগমেন্টাল ও নন-সেগমেন্টাল।
সেগমেন্টাল দ্রুত ছড়ায়। নন-সেগমেন্টালের চেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী। অবশ্য মাত্র ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে এ ধরন দেখা যায়। মূলত সেসব জায়গায় এটা হয়, যেখানে ত্বক স্নায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সাধারণত কম বয়সীদের মধ্যে এটা বেশি হয়ে থাকে।
যদি সাদা ছোপ শরীরে সমানভাবে তৈরি হয়, তাহলে একে বলা হয় নন-সেগমেন্টাল। এটিই ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্যাচগুলো উভয় দিকে সমানভাবে দেখা যায়। প্রধানত সূর্যের সংস্পর্শে থাকা শরীরের অংশ, যেমন ঘাড়, নাক, মুখ ও হাতে হয়।
নন-সেগমেন্টাল আবার পাঁচ ধরনের হতে পারে। সাধারণ: প্যাচগুলো নির্দিষ্ট আকার–আকৃতির নয় এবং শরীরের যেকোনো অংশে হতে পারে। অ্যাক্রোফেসিয়াল: প্যাচগুলো হাত-পায়ের আঙুল ও হাতে দেখা দেয়। মিউকোসাল: মিউকাস মেমব্রেন ও ঠোঁটের চারপাশে সাদা দাগ হয়। ইউনিভার্সাল: শরীরের প্রায় প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ফোকাল: সাদা ছোপ শরীরে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে এবং তারপর ফোকাল হয়। এ ধরন বেশি হয় শিশুদের।
কেন হয়, কীভাবে বুঝবেন
শ্বেতী সাধারণত জেনেটিক বা বংশগত কারণে হয়। এটি অটোইমিউন ঘরানার একটি রোগ। সানবার্ন বা সূর্যের তাপ পেলে এটি বেড়ে যেতে পারে। শিল্প রাসায়নিক মেলানিন উৎপাদন প্রভাবিত করতে পারে। যাঁদের ত্বক কালো, তাঁদের এই রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি।
ত্বক বা মুখের প্যাচ রংহীন, অর্থাৎ দেখতে সাদা বা হালকা ধূসর দেখালে বুঝতে হবে, তা শ্বেতী। চুল রুপালি, ধূসর বা সাদা হতে থাকে। শরীরের যেকোনো জায়গায় দেখা দিতে পারে, তবে সাধারণত হয় হাত, মুখ, ঠোঁট ও নাকে।
চিকিৎসা আছে কি
এ রোগের স্থায়ী নিরাময় সম্ভব নয়। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চিকিৎসা ভালো কাজ করে প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করলে। যদি ত্বকের অংশে বেশি লোম থাকে, তবে কম লোমযুক্ত ত্বকের অংশগুলোর তুলনায় সেখানে নিরাময়ের সম্ভাবনা বেশি। ত্বকের যে অংশগুলো খুব দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়, তা হলো মুখ, বুক, বাহু ও পা। কিন্তু হাত, কবজি, পা ও নিতম্বের চিকিৎসার পরও পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা কম।
শ্বেতীর ছয় রকম চিকিৎসা আছে। এগুলো হলো এপিডার্মাল সেলুলার ড্রাফটিং, স্টেরয়েড ক্রিম, ইউভি থেরাপি, এক্সাইমার লেজার, ডিপিগমেন্টেশন ও ছোট ট্যাটু করা
ডা. তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী: চর্ম, যৌন ও অ্যালার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়