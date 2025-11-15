ডায়াবেটিস হলে কি শর্করা খাবার বন্ধ করা উচিত 

ডায়াবেটিস হলে কি শর্করা খাবার বন্ধ করা উচিত
ডায়াবেটিসের প্রধান চিকিৎসা হলো শৃঙ্খলিত জীবনযাপন। শৃঙ্খলার একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস। কিন্তু বেশির ভাগ রোগী ডায়াবেটিক ডায়েট সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা পোষণ করেন।
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে খাদ্যতালিকা থেকে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট একেবারে বাদ দিচ্ছেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। খাদ্যতালিকা থেকে শর্করা বাদ দিলে নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতা তৈরি হতে পারে। শর্করা আমাদের শরীরের প্রধান জ্বালানি বা শক্তির উৎস। খাদ্যতালিকা থেকে শর্করা বাদ দিলে প্রথমেই সুষম খাদ্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়।
শর্করা বাদ দিলে কী হতে পারে
শর্করা বন্ধ করলে শরীর দ্রুত হারে চর্বি ভাঙতে শুরু করে। ফলে প্রচুর কিটো অ্যাসিড তৈরি হয় এবং রক্তের পিএইচ কমে যায়। ফলে রোগী অজ্ঞান হয়ে কোমায় চলে যেতে পারেন। এ ছাড়া শর্করা না খেলে শরীর পেশি ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করতে চেষ্টা করে। ফলে পেশি শুকিয়ে যেতে থাকে, অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।
ডায়াবেটিস রোগীরা শর্করা একেবারেই না খেলে রক্তের শর্করা অতিরিক্ত কমে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। এতে মাথাব্যথা, শরীর কাঁপা, ক্লান্তি, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, কথা বলতে সমস্যা, খিঁচুনি, চেতনা হারানো, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
শর্করা বাদ দিলে শরীর থেকে পানি কমে পানিশূন্যতা দেখা দেবে। ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ফলে বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, ত্বক শুষ্ক হয়ে দাগ পড়ে যায়। শর্করা কম খাওয়ায় শরীরে শক্তি কমে মাথাব্যথা, দুর্বলতা, অল্পতেই বিরক্তি, সারাক্ষণ ঘুম ঘুম ভাব থেকে পড়াশোনা বা কাজে কম মনোযোগ, পড়া মুখস্থ না থাকা, কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো ডায়রিয়াসহ অনেক কিছু হতে থাকে।
করণীয়
ডায়েট বা রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে শর্করা বাদ দেওয়ার দরকার নেই। বরং দরকার উপযুক্ত শর্করা খাবার বাছাই করা। জটিল শর্করা রক্তের সুগার চট করে বাড়ায় না। ডায়াবেটিসের রোগীর উচ্চ আঁশযুক্ত, কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসম্পন্ন খাবার বেছে নিতে হবে। সারা দিনের খাবারে ৪০ শতাংশের বেশি শর্করা রাখা যাবে না। শর্করার উৎস হিসেবে লাল চাল, লাল আটা, বার্লি আটা, রোল্ড ওটস, ডাল ও শাকসবজি বেছে নিতে হবে।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে একবারে বেশি শর্করাজাতীয় খাবার না খেয়ে দুই-তিনবারে ভাগ করে খেতে হবে। স্ন্যাকস হিসেবে বাদাম, দুধ, টক দই, স্যুপ, চিবিয়ে খেতে হয় এমন ফল, সালাদ খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদ বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
মো. ইকবাল হোসেন, জ্যেষ্ঠ পুষ্টিবিদ, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল