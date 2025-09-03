পিরিয়ড এখনো শুরু হয়নি, আমি কি আর লম্বা হব না?

পিরিয়ড এখনো শুরু হয়নি, আমি কি আর লম্বা হব না?
পাঠকের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতালের অবস, গাইনি, ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ডা. সেরাজুম মুনিরা।
আমি ১৩ বছরের কিশোরী। আমার ওজন মাত্র ২৫ কেজি। আমার ১১ বছর বয়সের পর থেকে আর উচ্চতা বাড়ছে না। শেষ দুই বছরে একটুও উচ্চতা বাড়েনি। আমার এখনো পিরিয়ড শুরু হয়নি। আমি কি আর লম্বা হতে পারব না?
ইসরাত
পরামর্শ: উচ্চতা বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে কয়েকটি আলাদা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন শরীরের পুষ্টির চাহিদা ঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে কি না, জেনেটিক্যাল কোনো সমস্যা রয়েছে কি না, সেটা জানতে হবে। নিজেকে বিভিন্ন শারীরিক কাজকর্মে নিযুক্ত করলেও উপকার পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি হরমোনের ভারসাম্য ঠিক থাকা। বিশেষ করে মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লুটিনাইজিং হরমোন ও ফলিকল-স্টিমুলেটিং হরমোন (এফএসএইচ) শারীরিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আপনার হরমোনাল কোনো সমস্যা রয়েছে কি না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন।
এ ছাড়া আপনি বিলম্বিত বয়ঃসন্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। সুনির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে এটির কারণও জেনে নিন। আপনার উচিত হবে একজন হরমোনবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সব বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে প্রয়োজনমাফিক চিকিৎসা গ্রহণ করা।