সুস্থতা

পেটের জ্বালাপোড়ায় এখনই যা করবেন

পরামর্শ দিয়েছেন—লিভার, পরিপাকতন্ত্র ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ল্যাবএইড আইকনিকের (কলাবাগান) কনসালট্যান্ট ডা. মো. ইশতিয়াক আলম

প্রায়ই পেট ফাঁপলে বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবেপ্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

প্রশ্ন: আমি একজন পুরুষ, বয়স ৪০ বছর। অনেক দিন ধরে আমার পেটে জ্বালাপোড়া করে। মাঝেমধ্যে খাবার খাওয়ার পর ব্যথা অনুভব করি। সকালে খালি পেটে সমস্যা বেশি হয়। এর কারণ ও চিকিৎসা কী?

আমিরুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ

পরামর্শ: আপনি উল্লেখ করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে খালি পেটে কিংবা খাবার পর পেটে জ্বালাপোড়া ও ব্যথা অনুভব করছেন। সাধারণত গ্যাস্ট্রাইটিস ও অ্যাসিডিটির কারণে এমনটি হয়ে থাকে। পেপটিক আলসার ও ডিসপেপসিয়ার কারণেও এমন উপসর্গ দেখা যায়।

সমস্যাটি যেহেতু দীর্ঘদিনের, তাই বিষয়টিকে আর অবহেলা করবেন না। দ্রুত একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরামর্শ নিন।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনিই সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুচিকিৎসা দেবেন। এইচপাইলোরি টেস্ট এবং এন্ডোস্কপি করানোর মাধ্যমেই সঠিক কারণ জানা যাবে।

কিছু বিষয় মেনে চললে তাৎক্ষণিক উপকার

  • খালি পেটে চা-কফি পান থেকে বিরত থাকুন। এটি আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

  • অতিরিক্ত মসলাযুক্ত ও তেলে ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন।

  • তিন বেলা নিয়মিত খাবার গ্রহণ করুন।

  • মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা কমিয়ে আনুন।

  • ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করুন।

  • ব্যথানাশক যেকোনো ওষুধ সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

  • নিজের খেয়াল খুশিমতো ব্যথানাশক ওষুধ সেবন আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

  • এগুলো মেনে চললে এবং একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিলে আশা করি উপকার পাবেন।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

ই–মেইল ঠিকানা: [email protected] (সাবজেক্ট হিসেবে লিখুন ‘পাঠকের প্রশ্ন’)। ডাক ঠিকানা: অধুনা, প্রথম আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

(খামের ওপর লিখুন ‘পাঠকের প্রশ্ন’) ফেসবুক পেজ: fb.com/Adhuna.PA

