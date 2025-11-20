পেটের জ্বালাপোড়ায় এখনই যা করবেন

পেটের জ্বালাপোড়ায় এখনই যা করবেন
পরামর্শ দিয়েছেন—লিভার, পরিপাকতন্ত্র ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ল্যাবএইড আইকনিকের (কলাবাগান) কনসালট্যান্ট ডা. মো. ইশতিয়াক আলম
প্রশ্ন: আমি একজন পুরুষ, বয়স ৪০ বছর। অনেক দিন ধরে আমার পেটে জ্বালাপোড়া করে। মাঝেমধ্যে খাবার খাওয়ার পর ব্যথা অনুভব করি। সকালে খালি পেটে সমস্যা বেশি হয়। এর কারণ ও চিকিৎসা কী?
আমিরুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ
পরামর্শ: আপনি উল্লেখ করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে খালি পেটে কিংবা খাবার পর পেটে জ্বালাপোড়া ও ব্যথা অনুভব করছেন। সাধারণত গ্যাস্ট্রাইটিস ও অ্যাসিডিটির কারণে এমনটি হয়ে থাকে। পেপটিক আলসার ও ডিসপেপসিয়ার কারণেও এমন উপসর্গ দেখা যায়।
সমস্যাটি যেহেতু দীর্ঘদিনের, তাই বিষয়টিকে আর অবহেলা করবেন না। দ্রুত একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরামর্শ নিন।
প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনিই সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুচিকিৎসা দেবেন। এইচপাইলোরি টেস্ট এবং এন্ডোস্কপি করানোর মাধ্যমেই সঠিক কারণ জানা যাবে।
কিছু বিষয় মেনে চললে তাৎক্ষণিক উপকার
খালি পেটে চা-কফি পান থেকে বিরত থাকুন। এটি আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।
অতিরিক্ত মসলাযুক্ত ও তেলে ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন।
তিন বেলা নিয়মিত খাবার গ্রহণ করুন।
মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা কমিয়ে আনুন।
ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করুন।
ব্যথানাশক যেকোনো ওষুধ সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
নিজের খেয়াল খুশিমতো ব্যথানাশক ওষুধ সেবন আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।
এগুলো মেনে চললে এবং একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিলে আশা করি উপকার পাবেন।
প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
ই–মেইল ঠিকানা: [email protected] (সাবজেক্ট হিসেবে লিখুন ‘পাঠকের প্রশ্ন’)। ডাক ঠিকানা: অধুনা, প্রথম আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
(খামের ওপর লিখুন ‘পাঠকের প্রশ্ন’) ফেসবুক পেজ: fb.com/Adhuna.PA