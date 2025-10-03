সুস্থতা

নাকের ক্ষয়রোগের চিকিৎসা

লেখা:
ডা. এম আলমগীর চৌধুরী

অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়রোগ, যাতে নাকের ঝিল্লি, ঝিল্লির নিচের অংশ বা তার আশপাশের হাড় ক্ষয় হয়ে যায়। এই ক্ষয়রোগের কারণ হলো নাকের রক্তনালি এবং তার আশপাশের নালির প্রদাহ, যা রক্ত সরবরাহে বাধা দেয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের রোগ, যা বিলম্বে নির্ণয় হয়। রোগটি নারীদের বেশি হয়।

এ রোগের কারণের মধ্যে রয়েছে বংশগত, অপুষ্টি এবং পুষ্টিহীনতা, নাক ও সাইনাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ, রক্তনালির প্রদাহ, হরমোনজনিত, নাকের হাড়ের অসামঞ্জস্য ও ইমিউনোলজিক্যাল।

উপসর্গ ও চিহ্নগুলো

  • নাক দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়, যা রোগী নিজে বুঝতে পারে না, কিন্তু তার আশপাশের লোকজন দুর্গন্ধ পায়।

  • নাক বন্ধ থাকে, যা নাকের একদিকে বা দুই দিকেই হতে পারে এবং যা সবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত রস নিঃসরণ করে।

  • মাঝেমধ্যে নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে। 

  • মাথাব্যথা, নাক ও গলা শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। 

  • নাকের পরীক্ষায় দেখা যায়, নাকের গহ্বর বেশ বড় এবং তাতে সবুজ আস্তরণ বা ক্রাস্ট ভর্তি।

  • এ ছাড়া নাকের আশপাশের মাংসগুলো শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। 

  • নাক দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় বলে রোগীর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

  • নাক ও সাইনাসের এক্স-রে

  • রক্ত পরীক্ষাসমূহ: রক্তের রুটিন পরীক্ষা যেমন গ্লুকোজ। এ ছাড়া ভিডিআরএল, টিপিএইচএ, এইচআইভি।

  • নাক ও সাইনাসের সিটি স্ক্যান, নাকের নিঃসৃত রসের কালচার ও সেনসিভিটি পরীক্ষাগুলো উন্নত দেশে নিয়মিত করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পরীক্ষাগুলো নিয়মিত ভিত্তিতে করা হয় না। 

চিকিৎসা

প্রধানত ওষুধের মাধ্যমেই চিকিৎসা করা হয়। মাঝেমধ্যে এ রোগের জন্য অপারেশনেরও প্রয়োজন হতে পারে, যদি তা ওষুধের মাধ্যমে না সারে।

ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা

  • গ্লিসারিনের সঙ্গে শতকরা ২৫ ভাগ গ্লুকোজের মিশ্রণ প্রতিদিন ৪-৫ ফোঁটা করে দুই নাকের ছিদ্রে দিনে ৩-৪ বার করে দীর্ঘ মেয়াদে দেওয়া হয়। 

  • অ্যালকালাইন দ্রবণ দিয়ে নাকের গহ্বার নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। 

  • অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হতে পারে, যখন তা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়।

  • এ ছাড়া পরিপূরক হিসেবে ভিটামিন দেওয়া যেতে পারে। 

  • উল্লিখিত চিকিৎসা ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা রয়েছে।

অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে চিকিৎসা

  • ইয়াংগস অপারেশন (Young’s Operation) 

  • অন্যান্য সার্জারি

  •  ডা. এম আলমগীর চৌধুরী, অধ্যাপক, ইএনটি, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

