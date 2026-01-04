ভালো থাকুন
শিশুর দুধদাঁত কেন গুরুত্বপূর্ণ
সাধারণত ছয় মাস থেকে তিন বছর বয়সে শিশুদের মুখের ভেতর ২০টি দুধদাঁত ওঠে এবং তা আবার ছয় বছর বয়স থেকে পড়া শুরু করে। যেহেতু এই দাঁতগুলো স্থায়ী নয়, তাই অনেক মা–বাবা মনে করেন শিশুর দুধদাঁতের যত্ন নেওয়ার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতার পাশাপাশি দাঁতের সুস্থতাও অত্যন্ত জরুরি।
শিশুর দুধদাঁত কেন গুরুত্বপূর্ণ
শরীরের সুস্থতা ও পুষ্টির জন্য সঠিকভাবে খাদ্য গ্রহণ জরুরি। দাঁত ক্ষয় হয়ে যদি ব্যথার সৃষ্টি হয়, তবে শিশু ঠিকমতো খেতে চায় না বা পারে না। ফলে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে।
দাঁতে গর্ত তৈরি হলে চিবাতে অসুবিধা হয়, রুচি নষ্ট হয় ও খাবার হজমের সমস্যা দেখা দেয়।
দুধদাঁত সঠিক উচ্চারণ ও শব্দ গঠনে সহায়তা করে। তাই মুখে দাঁত অনুপস্থিত থাকলে উচ্চারণে অসুবিধা হয়, কথা বলতে সমস্যা হয়।
মুখের হাড় বৃদ্ধি ও চোয়ালের স্বাভাবিক গঠন ঠিক রাখতে দুধদাঁতের ভূমিকা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে দাঁত পড়ে গেলে চোয়ালের সঠিক বৃদ্ধি না–ও হতে পারে।
দুধদাঁত পড়ে গেলেও পরবর্তী স্থায়ী দাঁতের জন্য জায়গা ধরে রাখে। যদি সময়ের আগেই দুধদাঁত পড়ে যায় বা ফেলে দেওয়া হয় তাহলে স্থায়ী দাঁত আঁকাবাঁকাভাবে ওঠে।
দাঁত মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শিশুকে আত্মবিশ্বাসী রাখে। দাঁতে কালো দাগ পড়লে বা গর্ত তৈরি হলে শিশু হীনম্মন্যতায় ভোগে।
ঠিকমতো দাঁতের পরিচর্যা না করার ফলে তাতে গর্ত হয়ে তীব্র ব্যথা হতে পারে, যা শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে।
অতিরিক্ত চিনিজাতীয় খাবার খাওয়ার ফলে দাঁতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়। সেই সংক্রমণ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নানাবিধ অসুখ সৃষ্টি করতে পারে।
শিশুর দুধদাঁতের প্রতি কীভাবে যত্নশীল হবেন
প্রথম দাঁত ওঠার পর থেকেই পরিচর্যা শুরু করুন।
নিয়মিত দুবেলা দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
ছোটবেলা থেকেই শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দিন।
দাঁতের ছোটখাটো সমস্যার ব্যাপারেও সজাগ থাকুন। দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।
ছয় মাস পরপর দাঁতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন।
ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস নিশী, ওরাল অ্যান্ড ডেন্টাল সার্জন, আলোক ডেন্টাল কেয়ার ইউনিট (আলোক হেলথকেয়ার লি.), মিরপুর-১০, ঢাকা