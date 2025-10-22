দেশেই তৈরি হচ্ছে ক্যানসারের বেশির ভাগ ওষুধ

ক্যানসারের ওষুধ তৈরিতে দেশি ওষুধ কোম্পানিগুলো কতটা এগিয়েছে?
ক্যানসার রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের ৯৫ শতাংশই এখন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। দুই দশক আগেও চিত্রটা এমন ছিল না। কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, হরমোনথেরাপি, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, অর্থাৎ ক্যানসারের সর্বাধুনিক চিকিৎসার সব ওষুধই তৈরি হচ্ছে দেশে।
এসব ওষুধের গুণগত মান কীভাবে নিশ্চিত করা হয়?
প্রাণ রক্ষাকারী এসব ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট দল প্রতিনিয়ত কাজ করে। প্রযুক্তির সহায়তায় ওষুধের কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দিকে খেয়াল রাখে তারা।
ক্যানসার চিকিৎসার প্রতিটি ধাপই বেশ ব্যয়বহুল। দেশে উৎপাদিত ওষুধগুলোর দাম কেমন?
দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অনেক কম। তাই সাধারণ মানুষের জন্য ক্যানসারের ওষুধের দাম অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। তবে উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশের ওষুধের দাম অনেক কম। কোনো কোনো দেশে এর চেয়ে ১০, এমনকি ২০ গুণ বেশি দাম দিয়েও এসব ওষুধ কিনতে হয়।
দেশে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ তাহলে দেশেই তুলনামূলক কম খরচে পাওয়া সম্ভব?
অবশ্যই। দেশে এখন বিশ্বমানের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা রয়েছে। স্তন ক্যানসারের উপসর্গ দেখা দিলে সংকোচ না করে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া জরুরি। এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতাও আবশ্যক।
