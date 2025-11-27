কিডনি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ এখন ডায়াবেটিস, ভালো থাকতে কী করবেন

কিডনি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ এখন ডায়াবেটিস, ভালো থাকতে কী করবেন
বাংলাদেশের মোট কিডনি ফেইলিওরের প্রায় ৪০ শতাংশই ডায়াবেটিসের কারণে হয়। আগে কিডনি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে অন্যান্য রোগকে দেখা হতো। কিন্তু সময় পাল্টেছে, এখন ডায়াবেটিসই এই তালিকার এক নম্বরে।
বড় সমস্যাটা হলো রোগীরা যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন তাঁদের কিডনির প্রায় ৯০ শতাংশই ক্ষতিগ্রস্ত। সেই অবস্থায় শুধু ওষুধ দিয়ে আর কিছু করার থাকে না। তখন প্রয়োজন হয় ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসার।
অথচ দেশে খুব অল্প মানুষই নিয়মিত এই চিকিৎসা নিতে পারেন। কেউ কেউ বাঁচার আশায় সব বিক্রি করে চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থের অভাবে থেমে যেতে হয়। পরিবারটাও ভেঙে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো প্রতিরোধ।
প্রথম দিকে কোনো লক্ষণ থাকে না, তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে আমরা রোগটি পরীক্ষার মাধ্যমে ধরতে পারি। এ পর্যায়ে ধরা গেলে ক্ষতি অনেক সময় থামিয়ে দেওয়া যায়, এমনকি ফিরে আসাও সম্ভব। কিন্তু শেষ ধাপে গেলে আর কিছু করার থাকে না।
রোগীরা প্রায়ই বলেন, ‘স্যার, ডায়াবেটিসের ওষুধ দিলেন, প্রেশারের ওষুধ দিলেন, রক্তশূন্যতার জন্য দিলেন, আবার ভিটামিন-ক্যালসিয়ামও দিচ্ছেন—এত কিছু কেন?’
কারণ, ডায়াবেটিসজনিত কিডনির রোগ ধীরে ধীরে বাড়ে। এর পেছনে শুধু সুগার বা প্রেশার নয়, শরীরের ভেতরের প্রদাহও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এই প্রদাহ শুধু কিডনিই নয়, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করে। তবে আগেভাগে রোগ ধরা পড়লে; ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে; নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকলে কিডনি বহু বছর সুস্থ রাখা সম্ভব।
অনেক ডায়াবেটিক রোগী সারা জীবন কোনো কিডনি জটিলতা ছাড়াই বাঁচেন, শুধু নিয়মশৃঙ্খলা ও চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে। এখন ডায়াবেটিসের এমন কিছু আধুনিক ওষুধ এসেছে, যা শুধু রক্তে সুগার কমায় না, বরং কিডনিকে সুরক্ষা দেয়, এমনকি ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।
যাঁদের পরিবারে ডায়াবেটিস আছে, তাঁদের ঝুঁকি একটু বেশি। কিন্তু জীবনযাপনে শৃঙ্খলা থাকলে, নিয়মিত চেকআপ করলে এবং চিকিৎসকের কথামতো চললে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অবহেলা করলে কিডনি রক্ষা করা যায় না, কিন্তু সচেতন থাকলে ও নিয়ম মানলে ভালো থাকা সম্ভব।
অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, সদস্য উপদেষ্টা পরিষদ, ডায়াবেটিস মেলা, অধ্যাপক কিডনি বিভাগ, কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল