মলত্যাগের সময় ব্যথা করছে, কী করব?

মলত্যাগের সময় ব্যথা করছে, কী করব?
পরামর্শ দিয়েছেন ল্যাবএইড আইকনিকের (কলাবাগান) কনসালট্যান্ট, লিভার, পরিপাকতন্ত্র ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মো. ইশতিয়াক আলম
প্রশ্ন: আমার বয়স ২২ বছর। গতকাল রাতে হঠাৎ টয়লেটে বসে খেয়াল করি, মলত্যাগের স্থানে ব্যথা করছে, রক্ত পড়ছে। টয়লেট ঠিকমতো হচ্ছে না। আগে কখনো এমনটা হয়নি। এটি কী কারণে হতে পারে? আর আমার এখন কী করা উচিত?
তনয় রায়, ঢাকা।
পরামর্শ: বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, পাইলস (অর্শ) অথবা অ্যানাল ফিশারের (গেজ) কারণে আপনার সমস্যাটি হচ্ছে। রেকটামের (মলাশয়) নিচের অংশ ও মলদ্বার ঘেঁষে থাকা রক্তনালিগুলো কোনো কারণে ফুলে গেলে কিংবা এগুলোয় প্রদাহ সৃষ্টি হলে পাইলস হয়। আর কোষ্ঠকাঠিন্য, মল অধিক শক্ত এবং মলত্যাগের সময় অতিরিক্ত চাপের কারণে মলদ্বার ছোট ছোট আকারে ছিঁড়ে গিয়ে ঘা তৈরি হলে সেটিকে বলে অ্যানাল ফিশার। এ দুই কারণ ছাড়াও আপনার সমস্যাটি পলিপ কিংবা প্রোকটাইটিসের (মলদ্বারের আস্তরণের প্রদাহ) কারণেও হতে পারে।
আপনি দ্রুত একজন গ্যাস্ট্রোএন্ট্রারোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক কারণটি জেনে নিন। সমস্যার কারণ নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসার মাধ্যমে অল্প দিনেই সেরে উঠতে পারবেন।
দৈনন্দিন জীবনে শরীরের চাহিদামাফিক পর্যাপ্ত পানি পান করুন। খাদ্যতালিকায় রাখুন আঁশযুক্ত ও সহজপাচ্য খাবার। মলত্যাগের সময় অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করবেন না। আপাতত এগুলো মেনে চলুন। চিকিৎসকের পরামর্শে আশা করি সেরে উঠবেন।
