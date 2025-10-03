সুস্থতা

হঠাৎ পা কেন ফুলেছে?

পরামর্শ দিয়েছেন—ল্যাবএইড আইকনিক (কলাবাগান) ঢাকার বাত-ব্যথা, প্যারালাইসিস এবং রিহ্যাব মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. রায়হান হামিদ

হঠাৎ করে পা ফুলে উঠেছেছবি: আবদুল মকিম চৌধুরীর সৌজন্যে

প্রশ্ন: আমার বয়স ৫৮ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। আমার ওজন ৬৭ কেজি ৮০০ গ্রাম। কয়েক দিন আগে আমার হাঁটুর নিচের পেশি ও পাতা ফুলে যায়, সকালে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সেপ্টেম্বর মাসে চিকিৎসককে দেখানোর পর তিনি ১০ দিন একটা ট্যাবলেট সেবনের পরামর্শ দেন আর কয়েকটি পরীক্ষা করতে দেন। পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে একদিন পর আরেকটি ট্যাবলেট যোগ করেন। কিন্তু পায়ের ফোলা কমছে না। দয়া করে পরামর্শ দেবেন, আমি এখন কী করব।

আবদুল মকিম চৌধুরী, ঢাকা

পরামর্শ: আপনার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কী তথ্য পেয়েছেন, উল্লেখ করেননি। যেহেতু ইতিমধ্যে চিকিৎসা নিয়েছেন, তাই রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানালে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যেত। পরামর্শ দেওয়াটাও সহজ হতো। আরও কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন। যেমন: আপনার এক পা ফুলেছে নাকি উভয় পা, ফোলা স্থানে ব্যথা আছে কি না, আপনি ডায়াবেটিসে ভুগছেন কি না। এসব তথ্য ছাড়া অনুমাননির্ভর পরামর্শ ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধগুলো খেতে থাকুন। পাশাপাশি প্রতিদিন দুইবার পায়ের সুনির্দিষ্ট দুটি ব্যায়াম—অ্যাঙ্কল প্লান্টার ও ডরসিফ্লেক্সন করতে পারেন। আশা করি উপকার পাবেন।

আর আপনার চলমান ওষুধের ডোজটি আগে সম্পন্ন করুন। এরপরও অবস্থার উন্নতি না হলে একজন ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন।

