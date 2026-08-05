চোখের ছানির চিকিৎসা কি কেবল অস্ত্রোপচারে সম্ভব
দেশে প্রায় ৭ লাখ মানুষ অন্ধত্ব নিয়ে জীবনযাপন করছেন, তাঁদের ৮০ শতাংশ ছানির কারণে চোখে দেখতে পান না। বয়স বাড়ার সঙ্গে অনেকেই ছানি সমস্যায় ভোগেন। আমাদের চোখ ক্যামেরার মতো। এতে স্বচ্ছ লেন্স থাকে, যাতে আলো পড়ে। সেই আলো রেটিনা হয়ে মস্তিষ্কে যায় বলে আমরা দেখতে পাই। এই লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে তাকে ছানি পড়া বলে।
কারা ঝুঁকিতে
ছানি মূলত বয়সের কারণে হয়। তবে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে নির্দিষ্ট বয়সের আগেই ছানি পড়ে। আঘাতের কারণে লেন্সের অবস্থান পাল্টেও ছানির সমস্যা হতে পারে। শিশুদের জন্মগত ছানি থাকতে পারে। কিছু হরমোনজনিত রোগেও ছানির সমস্যা হয়। ওয়েল্ডিং বা বিকিরণ এলাকায় কাজ করেন, এমন ব্যক্তির ছানি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন চোখের সংক্রমণ, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড–জাতীয় ওষুধ সেবন, ধূমপান ও অ্যালকোহলে আসক্তি, সূর্যের অতিরিক্ত তাপ বা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে কাজ করা এবং ভিটামিনের ঘাটতিও চোখে ছানি পড়ার কারণ হতে পারে।
কীভাবে বুঝবেন
ঝাপসা দেখাই ছানির প্রধান লক্ষণ। অনেকে আলোর চারধারে রংধনুর মতো দেখেন। কখনো কখনো ছানির ফলে চোখে পানি জমে। আবার অনেকে সব জিনিস দুটো দেখেন। এটাও চোখে পানি জমার কারণে হয়। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চশমা ব্যবহার করছেন, তাঁরা হঠাৎ চশমা ছাড়াই কাছের জিনিস পরিষ্কার দেখছেন বলে মনে হয়। এটাও কিন্তু ছানির একটা লক্ষণ।
চিকিৎসা কি কেবল অস্ত্রোপচার
দ্রুত অপারেশন অর্থাৎ অস্ত্রোপচার না করলে জটিলতা হতে পারে। ছানি ফেটে যায়, মানে হাইপার ম্যাচিউর হয়ে ক্যাপসুলের ভেতরে লিক (ছিদ্র) করতে পারে। ফলে চোখের প্রেশার বেড়ে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়। এর ফলে চোখের দৃষ্টি চিরতরে হারাতে হতে পারে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা না করলে লেন্সের মধ্যে পানি জমে লেন্স ফুলে যেতে পারে।
কোনো ওষুধ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ছানির চিকিৎসা করা যায় না। ছানির একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার। যদি অন্য সমস্যা না থাকে (বিশেষ করে রেটিনা ও ভিট্রিয়াসে) তাহলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ছানি অপসারণের পর কৃত্রিম লেন্স সংযোজন করা হয়; যা আগের স্বচ্ছ লেন্সের মতোই কার্যকর।
ছানির অস্ত্রোপচার অনেক কম সময়ে করা সম্ভব। এসআইসিএসের মাধ্যমে মাত্র পাঁচ-ছয় মিলিমিটার ক্ষুদ্র অংশ কেটে, তার ভেতর দিয়ে ছানি অপসারণ ও কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন করা হয়। আরেকটি হলো ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন পদ্ধতি।
এটি আরও আধুনিক পদ্ধতি, যাতে আরও অল্প কেটে তার মাধ্যমে ফ্যাকো মেশিন ব্যবহার করে ছানি অপসারণ ও কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন করা হয়। সে জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে অস্ত্রোপচার করা উচিত।
লেখক: চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ফ্যাকো সার্জন, বিভাগীয় প্রধান, চক্ষুরোগ বিভাগ, আল রাজী হাসপাতাল, ঢাকা