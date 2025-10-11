অভিনেত্রী স্পর্শিয়ার বিরল রোগ অ্যামেলোব্লাস্টোমার উপসর্গ কী, চিকিৎসা কতটা জটিল

অভিনেত্রী স্পর্শিয়ার বিরল রোগ অ্যামেলোব্লাস্টোমার উপসর্গ কী, চিকিৎসা কতটা জটিল
মডেল ও অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়ার অসুস্থতার খবরে অ্যামেলোব্লাস্টোমা রোগটি সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে। এটি চোয়ালের হাড়ে তৈরি হওয়া এক বিরল ধরনের টিউমার। বিনাইন বা আপাত নিরীহ ধরনের রোগ হলেও আগ্রাসীভাবে বাড়তে থাকা ও পার্শ্ববর্তী টিস্যু ও হাড়ের ব্যাপক ক্ষতি করার ক্ষমতার কারণে অ্যামেলোব্লাস্টোমাকে গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
অ্যামেলোব্লাস্টোমা এমন কোষ থেকে তৈরি হয়, যা দাঁতের প্রতিরক্ষামূলক এনামেল স্তর গঠনের জন্য দায়ী। এটি মূলত চোয়ালের হাড়ের মধ্যে, বিশেষ করে পেছনের দাঁত বা মোলারের কাছাকাছি অংশে দেখা যায়। টিউমারটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিচের চোয়ালে আক্রমণ করে। ভয়ের বিষয় হচ্ছে, এর সবচেয়ে সাধারণ ধরনটিও বেশ আগ্রাসী, যা নির্দিষ্ট জায়গাজুড়ে বাড়তে থাকে এবং চোয়ালের হাড়কে পুরোপুরি ধ্বংস করে। সময়মতো চিকিৎসা না করলে রোগটি মুখের গঠন এবং কার্যকারিতায় বড় ধরনের বিকৃতি ঘটাতে পারে।
প্রাথমিক উপসর্গগুলো কী কী
অ্যামেলোব্লাস্টোমা প্রথম দিকে প্রায়ই উপসর্গহীন থাকে। এ কারণে এটি নির্ণয় হতে বেশ সময় লেগে যায়। সাধারণত ডেন্টাল এক্স-রে করার সময় এটি প্রথম ধরা পড়ে। তবে টিউমারটি বড় হতে থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে:
১. চোয়ালে ফোলা: মুখের একপাশে স্পষ্টত একটি ফোলা অনুভব করা, যা সাধারণত ব্যথাহীন হয়।
২. দাঁতের অবস্থান পরিবর্তন: টিউমারের কারণে চাপ সৃষ্টি হওয়ায় দাঁতগুলো আলগা হয়ে যাওয়া বা স্থানচ্যুত হওয়া।
৩. ব্যথা বা অস্বস্তি: আক্রান্ত স্থানে হালকা ব্যথা বা চাপ অনুভব করা।
৪. চিবানো বা কথা বলতে অসুবিধা: টিউমার অনেক বড় হয়ে গেলে মুখগহ্বরের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলতে পারে।
৫. মুখের অসামঞ্জস্যতা: টিউমারের বৃদ্ধির কারণে মুখের গঠনে বিকৃতি দেখা যেতে পারে।
চিকিৎসা
অ্যামেলোব্লাস্টোমার প্রধান চিকিৎসা হলো সার্জারি বা অস্ত্রোপচার। যেহেতু এটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ টিউমার, তাই টিউমারের অংশটি সম্পূর্ণ অপসারণের দিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা (ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন, নাক–কান–গলা সার্জন) বিশেষ মনোযোগ দেন।
১. রিসেকশন:
এই প্রক্রিয়ায় টিউমারের পাশাপাশি তার চারপাশের কিছু সুস্থ হাড় ও টিস্যু (মার্জিন) বাদ দেওয়া হয়, যাতে পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি কমে। বড় বা আক্রমণাত্মক টিউমারের ক্ষেত্রে চোয়ালের অংশবিশেষ বাদ দিতে হতে পারে।
২. পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার:
চোয়ালের যে অংশটি বাদ দেওয়া হয়, তা পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা (প্লাস্টিক ও কসমেটিক সার্জন) শরীরের অন্য অংশ থেকে (যেমন পাঁজরের হাড় বা পায়ের হাড়) হাড় নিয়ে এসে পুনর্গঠনমূলক সার্জারি করেন। এই পদক্ষেপ মুখের চেহারা এবং স্বাভাবিক কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অ্যামেলোব্লাস্টোমার সফল চিকিৎসার জন্য দ্রুত রোগ নির্ণয় ও অভিজ্ঞ সার্জনের কাছে চিকিৎসা করানো অপরিহার্য। চোয়ালে বা মুখে কোনো অস্বাভাবিক ফোলা বা ব্যথা অনুভব করলে দ্রুত দাঁতের চিকিৎসক বা মুখ ও চোয়ালের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
