ঠোঁটেরও কি সানব্লক দরকার
রোদ বা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষায় আমরা ত্বকে সানব্লক ব্যবহার করি। কিন্তু অনেকেই জানি না যে ঠোটেঁর ত্বকেও সানব্লক দরকার হয়। সাধারণ ত্বকের তুলনায় ঠোঁটের ত্বকে মেলানিন কম থাকে। তাই সূর্যরশ্মির ক্ষতির শিকারও হয় বেশি।
কেন ঠোঁটে সানব্লক দরকার
ঠোঁটের ত্বক অন্য জায়গার ত্বকের তুলনায় পাতলা, সংবেদনশীল। এখানে মেলানিনের পরিমাণও কম। তাই ঠোঁটের ত্বকের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।
রোদে বের হলে ঠোঁটেও সানবার্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এতে ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় আর ফাটে।
অতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের ক্যানসার হয় বলে আমরা জানি। এটি ঠোঁটেও হতে পারে। বিশেষ করে ব্যাসাল ও স্কোয়ামাস সেল ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অকালবার্ধক্যের চিহ্ন দেখা দেয়। ঠোঁট ও এর চারপাশ সহজেই কুঁচকে যায়।
কীভাবে ঠোঁটের ত্বক সুরক্ষিত রাখবেন
যেসব লিপবামে ১৫-৩০ এসপিএফ সানব্লক মিশ্রিত আছে, সেগুলো ঠোঁটের জন্য উত্তম।
বারবার ঠোঁট ফাটার প্রবণতা থাকলে প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর ঠোঁটে লিপবাম লাগাতে পারেন।
রোদে বের হওয়ার অন্তত ১৫ মিনিট আগে ঠোঁটে লিপবাম লাগাবেন।
পানি পান বা খাবার গ্রহণের সময় লিপবাম মুছে যায়। তাই প্রতিবার খাবার গ্রহণের পর আবার লিপবাম লাগানো উচিত।
সানবার্ন হলে ঠোঁটের চামড়া লাল হয়ে যায়, চামড়া ওঠে ও জ্বালা করে। এ সমস্যা প্রতিরোধে প্রখর রোদে দীর্ঘ সময় যাঁরা থাকেন, যেমন খেলোয়াড়, হাইকার বা পর্বতারোহীদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত।
অধ্যাপক ডা. মো. আসিফুজ্জামান, চর্মরোগ বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ