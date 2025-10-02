ভালো থাকুন
প্লাস্টার খোলার পর ফিজিওথেরাপির গুরুত্ব
সাধারণত হাড় ভাঙা বা ফ্র্যাকচারের পর হাড়কে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির রাখতে প্লাস্টার ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টার থাকার সময় সন্ধি অনড় থাকায় পেশি দুর্বল হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে চলাচলের সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। এ অবস্থায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কখনো কখনো প্লাস্টার খোলার পরবর্তী জটিলতায় ভুগতে থাকেন অনেক রোগী। কারণ, দীর্ঘ দিন জয়েন্টের মুভমেন্ট না করার ফলে বিভিন্ন জয়েন্ট শক্ত হয়ে যায়, মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যায় এবং নাড়াতে কষ্ট হয়। পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে প্লাস্টার–পরবর্তী সময়ে রোগী একজন ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে থেকে নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা সম্ভব।
কী ধরনের ব্যায়াম কার্যকর
প্লাস্টার খোলার পর খুবই মৃদুভাবে ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে ধাপে ধাপে কিছু ব্যায়াম করতে হয়। এটি তিনটি পর্যায়ে হতে পারে।
পর্যায় ১: প্রথম কয়েক দিন—মৃদু রেঞ্জ অব মোশন: যেখানে খুব ধীরে ও মৃদুভাবে, কোনো জোর না দিয়ে সচলতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। যেমন কবজি ও আঙুলের ক্ষেত্রে হাত মুঠো করা ও খোলা, হাত পাশাপাশি মুভমেন্ট করা, বাঁকানোর অভ্যাস। তারপর কনুই ভাঁজ করা ও খোলা। গোড়ালির ক্ষেত্রে পায়ের আঙুলগুলো ওপর দিকে বাঁকা করা ও নামানো, গোড়ালি রোটেশন করা। এসব খুবই আস্তে করতে হবে যেন আঘাত না লাগে, ব্যথা না বাড়ে। দিনে কয়েকবার করা যেতে পারে।
পর্যায় ২: স্ট্রেংথ অ্যান্ড মোবিলিটি এক্সারসাইজ: এটি ধীরে ধীরে সন্ধি ও পেশির শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। যেমন একটি স্ট্রেস বল বা পুটি ব্যবহার করে হাতের শক্তি বাড়ানো। আঙুলের রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে রাবার ব্যান্ড এক্সারসাইজ। হালকা ওজন তোলা বা বহন করার চেষ্টা। মৃদু পরিশ্রমের কাজ শুরু করা, যেমন কি–বোর্ড টেপা, বাসনকোসন ধোয়া ইত্যাদি।
পর্যায় ৩: স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসা: হাড়ের শক্তি ও নমনীয়তা বাড়াতে এবং সন্ধির ক্ষমতা বাড়াতে ধীরে ধীরে ওজন বহনকারী ব্যায়াম, দ্রুত হাঁটা, স্ট্রেনদেনিং ইত্যাদি। ধীরে ধীরে ভারী কাজ ও ব্যায়াম, খেলাধুলায় অভ্যস্ত হওয়া।
মনে রাখবেন
হাড় ভাঙার পর স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে এগোতে হবে, নয়তো আঘাত ও হাড়ে আবার মাইনর ফ্র্যাকচার হতে পারে। ব্যথা বেড়ে যেতে পারে। ব্যথা হলে অ্যাকটিভিটি বন্ধ করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রথম দিকে স্টিফনেস ও অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে, এটা ধীরে ধীরে কেটে যাবে।
মো. সাইদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালট্যান্ট, রিঅ্যাকটিভ ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ অ্যাভিনিউ, তেজগাঁও