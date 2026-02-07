সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোন রাশির জাতকের

রাশিফল
সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোন রাশির জাতকের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (৭ ফেব্রুয়ারি–১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)
এ সময়ে আপনার জীবনে সম্পর্ক ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পাবে। নিজের কথা বলার পাশাপাশি অন্যের অনুভূতি ও মতামতকে সম্মান জানানো খুব প্রয়োজন হবে। দাম্পত্য জীবন বা ঘনিষ্ঠ কোনো অংশীদারত্বে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ভুল–বোঝাবুঝি ধীরে ধীরে আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্তভাবে কথা বলতে পারলে সম্পর্কের ভিত আরও মজবুত হবে।
চারপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে এবং বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনদের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। পুরোনো কোনো যোগাযোগ আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই সম্পর্কগুলোকে অবহেলা না করে যত্নের সঙ্গে আগলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সামাজিক পরিসরে আপনার উপস্থিতি ও আচরণ অন্যদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও ব্যস্ততা কিছুটা বাড়তে পারে। একসঙ্গে অনেক কিছু সামলাতে গিয়ে চাপ অনুভব হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে অগোছালো হলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। নিয়ম মেনে কাজ করা, সময় ভাগ করে নেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলাই এই সময়ের মূল চাবিকাঠি। শরীর ও মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ দিলে ক্লান্তি জমতে পারে, তাই বিশ্রাম ও নিজের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস ফিরে আসবে। সৃজনশীল চিন্তা, নিজের পছন্দের কাজ বা ব্যক্তিগত আনন্দের দিকে মন টানবে। মন ভালো রাখার জন্য নিজেকে সময় দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ছোট ছোট সাফল্য আপনাকে উৎসাহ দেবে এবং আগামীর পথে এগিয়ে চলার সাহস জোগাবে।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)
আপনার নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম, অভ্যাস ও কর্তব্য নিয়ে আপনাকে বেশি সচেতন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে এমন কিছু দায়িত্ব নিতে হতে পারে, যা ধৈর্য ও নিয়মিত পরিশ্রম দাবি করবে। আপনি স্বভাবতই ধীরস্থির ও দায়িত্বশীল হওয়ায়, ধাপে ধাপে এগোলে সাফল্য আপনার দিকেই আসবে। সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখলে কাজের পরিবেশ অনেক সহজ হয়ে উঠবে।
আর্থিক দিকটি মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে, তবে খরচের বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। প্রয়োজন ও বিলাসের পার্থক্য বুঝে সিদ্ধান্ত নিলে ভবিষ্যতে চাপ কমবে। নিজের পরিশ্রমের ফল ধীরে ধীরে হাতে আসতে শুরু করবে, তাই হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরে এগোনোই শ্রেয়।
এই সময় মন কিছুটা হালকা হতে পারে এবং আনন্দ বা সৃজনশীলতার দিকে ঝোঁক বাড়বে। প্রিয় মানুষ, ভালো লাগার কাজ বা নিজের কোনো শখে সময় দিলে মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আবেগ প্রকাশের সুযোগ আসতে পারে, পুরোনো সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। যাঁরা সন্তানসংক্রান্ত বিষয়ে অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের জন্য আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত মিলতে পারে।
পরিবার ও ঘরসংক্রান্ত বিষয়গুলোও আপনার মনোযোগ চাইবে। বাসস্থান, পরিবারে কারও প্রয়োজন বা পুরোনো স্মৃতি আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। এই সময় নিজের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া যেমন জরুরি, তেমনই বাস্তব দিকটাও মাথায় রাখা দরকার।
মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)
কথা বলার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা এই সময় আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, দরকারি কথোপকথন বা কোনো সিদ্ধান্তমূলক আলাপ আপনার পক্ষে যেতে পারে, যদি আপনি নিজের কথা স্পষ্ট ও সংযতভাবে তুলে ধরতে পারেন।
নিজের আনন্দ ও ভালো লাগার দিকটি এই সময়ে বেশ উজ্জ্বল থাকবে। সৃজনশীল কাজ, লেখা, গান, শিল্পকলা বা প্রিয় কোনো শখে মন বসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে উষ্ণতা ও প্রাণচাঞ্চল্য বাড়বে, বন্ধুত্ব থেকেও গভীর সম্পর্কের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। যারা পড়াশোনা বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে যুক্ত, তাদের মনোযোগ ও শেখার আগ্রহ বাড়বে।
পারিবারিক বিষয় কিছুটা গুরুত্ব পেতে পারে। ঘরের পরিবেশ, পরিবারের কারও আবেগ বা দায়িত্ব আপনাকে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে। একসঙ্গে অনেক কিছু সামলাতে গিয়ে মাঝেমধ্যে অস্থিরতা বা মানসিক চাপ আসতে পারে, তবে শান্ত থাকলে সবকিছু সামলানো সম্ভব। নিজের অনুভূতি গোপন না রেখে প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া মানসিক ভার লাঘব করবে। নতুন পরিকল্পনা, ছোট ভ্রমণ বা ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা নিয়ে উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।
শিক্ষার্থী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও লেখালেখির সঙ্গে যুক্তদের জন্য সপ্তাহটি অত্যন্ত ইতিবাচক। উচ্চশিক্ষা ও বিদেশ–সংযোগের জন্য অনুকূল সময়।
কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)
এ সপ্তাহে আপনার আবেগ খুব গভীর ও সংবেদনশীল থাকবে, ফলে নিজের অনুভূতি ও পরিচয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন মনে আসতে পারে। অন্যদের কথায় বা আচরণে আপনি সহজেই আঘাত পেতে পারেন, তাই মানসিক সীমা বজায় রাখা জরুরি। পারিবারিক পরিবেশে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং কাছের মানুষের প্রত্যাশা আপনাকে কিছুটা চাপের মধ্যে ফেলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান প্রমাণ করার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে, তবে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতি জটিল করতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো কোনো বিষয় আবার সামনে আসতে পারে, যা মনের ভেতরে দ্বন্দ্ব তৈরি করবে। দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা আসতে পারে, ধৈর্য রাখুন।
শারীরিকভাবে শক্তি ও উৎসাহে ওঠানামা থাকতে পারে, তাই বিশ্রাম ও নিজের যত্ন নেওয়া খুব দরকার। ধীরে ধীরে চিন্তাভাবনা পরিষ্কার হলে এবং নিজের অনুভূতিকে বোঝার সময় দিলে সপ্তাহের শেষ দিকে মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসবে এবং আত্মবিশ্বাসও কিছুটা বাড়বে। বিনিয়োগ এবং অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় থেকে বিরত থাকুন।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)
সিংহ রাশির জন্য এই সময়টি ধাপে ধাপে ভেতরের জগৎ থেকে বাইরের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় নির্দেশ করে। শুরুতে আপনার চিন্তাভাবনা ও যোগাযোগের ধরনে ভারসাম্য, ভদ্রতা ও কূটনৈতিক মনোভাব বাড়বে। নিজের মত প্রকাশ করতে চাইবেন, আবার অন্যের কথাকেও গুরুত্ব দেবেন, ফলে কাছের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ও বোঝাপড়া উন্নত হতে পারে। এরপর মন ধীরে ধীরে আরও গভীর ও সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। পুরোনো স্মৃতি, আবেগ বা চাপা বিষয় সামনে এসে মানসিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে, তবে একই সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণ ও ভেতরের শক্তি খুঁজে পাওয়ার সুযোগও দেবে। এই পর্যায় পার হওয়ার পর দৃষ্টিভঙ্গি হালকা ও প্রসারিত হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে, সৃজনশীলতা ও শেখার আগ্রহ জাগবে, ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় করে ভাবতে ইচ্ছা করবে এবং আনন্দ ও ভালোবাসার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। একই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন বাড়বে, ফলে পুরোনো সম্পর্কের ধরন বদলাতে পারে বা নতুন ধরনের সংযোগ তৈরি হতে পারে। সব মিলিয়ে এই সময়টি মানসিক পরিশুদ্ধি, আত্মপ্রকাশ ও সম্পর্কের নতুন ভারসাম্য গড়ে তোলার সুযোগ এনে দেয়, যা আপনাকে আরও সচেতন ও পরিণতভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনার জীবনের মূল সুর হবে বিশ্লেষণ, শুদ্ধতা ও বাস্তব সিদ্ধান্ত। সপ্তাহের শুরুতেই আপনার চিন্তাভাবনা খুব তীক্ষ্ণ ও পর্যবেক্ষণধর্মী হয়ে উঠবে। ছোট ছোট বিষয়েও আপনি গভীরভাবে নজর দেবেন এবং কোথায় ভুল হচ্ছে বা উন্নতির সুযোগ আছে তা সহজেই ধরতে পারবেন। কাজ, পড়াশোনা কিংবা দৈনন্দিন রুটিনে শৃঙ্খলা আনার প্রবণতা বাড়বে। তবে অতিরিক্ত খুঁটিনাটিতে আটকে গেলে মানসিক চাপ বাড়তে পারে, তাই সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে নিজেকে ক্লান্ত না করাই ভালো।
কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহে স্থির অগ্রগতি দেখা যাবে। বড় সাফল্যের চেয়ে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। যারা স্বাস্থ্য, সেবা, গবেষণা বা বিশ্লেষণধর্মী কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য সময়টি বিশেষভাবে কার্যকর। নিজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নতুন কিছু শেখার আগ্রহও তৈরি হতে পারে।
আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি সচেতন থাকার ইঙ্গিত দেয়। খরচ ও আয়ের ভারসাম্য নিয়ে ভাবনা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় বা পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দেওয়া লাভজনক হবে। খুব আবেগের বশে অর্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)
সপ্তাহের শুরুতেই আপনি নিজের অবস্থান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেশি সচেতন হয়ে উঠবেন। অন্যরা আপনাকে কীভাবে দেখছে, আপনার আচরণ বা সিদ্ধান্তের প্রভাব কী, এসব নিয়ে ভাবনা বাড়বে। নিজের চেহারা, কথা বলার ধরন কিংবা সামাজিক উপস্থিতি উন্নত করার ইচ্ছা জাগতে পারে। এই সময়ে আত্মবিশ্বাস বাড়লেও, অন্যের মতামতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, তাই নিজের অনুভূতিকে অবহেলা না করাই জরুরি।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে নিজের চাহিদা ও অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করবেন, মাঝামাঝি সময়ে সম্পর্কের নিরাপত্তা ও বাস্তব দিক নিয়ে ভাববেন, আর শেষে খোলামেলা কথাবার্তার মাধ্যমে ভুল–বোঝাবুঝি কাটানোর সুযোগ আসবে। যারা সম্পর্কে আছেন, তাদের জন্য এটি পারস্পরিক বোঝাপড়া গভীর করার সময়—বিশেষ করে অর্থ, দায়িত্ব বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। যারা একা, তারা কারও প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন, তবে সেটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও কথোপকথনের মাধ্যমে ধীরে এগোবে।
মানসিকভাবে সপ্তাহটি ধাপে ধাপে পরিবর্তনের। শুরুতে আত্মসচেতনতা, মাঝখানে নিরাপত্তার খোঁজ, আর শেষে কৌতূহল ও সামাজিকতা—এই তিনটি স্তর আপনাকে ভেতর থেকে আরও পরিণত করবে। সৌন্দর্য, শিল্প, সংগীত বা সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে, যা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)
আপনি নিজেকে কিছুটা অন্তর্মুখী ও সংযত অনুভব করতে পারেন সপ্তাহের শুরুতেই। বাইরের জগতের চেয়ে ভেতরের ভাবনা, অনুভূতি ও অদেখা চাপ বেশি সক্রিয় থাকবে। অকারণে মন ভারী লাগা, পুরোনো স্মৃতি বা অসম্পূর্ণ বিষয় ফিরে আসতে পারে। তবে এটি দুর্বলতা নয়, বরং নিজের ভেতরের জট খুলে ফেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় কথা, বিতর্ক বা ঝামেলা থেকে দূরে থাকাই মানসিক শান্তির জন্য ভালো হবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি বেশ সংবেদনশীল। শুরুতে আপনি কথা কম বললেও অনুভূতি গভীর থাকবে। কাছের মানুষদের আচরণ আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করবেন। মাঝামাঝি সময়ে নিজের সীমা পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যেসব সম্পর্কে ক্ষমতার ভারসাম্য ঠিক নেই। সপ্তাহের শেষে খোলামেলা আলোচনা বা বাস্তব বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পর্ক আরও স্থিতিশীল হতে পারে। যারা একা, তারা হঠাৎ কারও প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন, তবে সেটি প্রকাশের আগে বিশ্বাস ও নিরাপত্তা যাচাই করতে চাইবেন।
কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনায় এই সপ্তাহে নীরবে কাজ করে যাওয়াই বেশি ফলদায়ক হবে। প্রচারের চেয়ে প্রস্তুতি, দেখানোর চেয়ে গভীরতা—এই নীতিতে চললে আপনি অন্যদের তুলনায় একধাপ এগিয়ে থাকবেন। গবেষণা, পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ বা গোপন তথ্যসংক্রান্ত কাজে ভালো অগ্রগতি হতে পারে। কারও সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়ানো এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
সপ্তাহের শুরুতেই আপনি নিজের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে বেশি ভাবতে শুরু করবেন। একা একা নয়, বরং অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এগোতে চাইবেন। বন্ধু, সহকর্মী বা সমমনাদের সঙ্গে আলোচনা থেকে নতুন আইডিয়া ও অনুপ্রেরণা আসতে পারে। এই সময়ে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, এর সঙ্গে বৃহত্তর কোনো উদ্দেশ্যও জড়িত।
কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনায় এই সপ্তাহে দলগত কাজ ও পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্ব পাবে। একা সবকিছু করার চেয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে এগোলে ফল ভালো হবে। নতুন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ, প্রজেক্টের রূপরেখা তৈরি বা দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। তবে মাঝপথে মনোযোগ হারিয়ে ফেরার ঝুঁকি আছে, তাই অগ্রাধিকার ঠিক রাখা খুব জরুরি।
আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি তুলনামূলক স্থিতিশীল, তবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা বাড়বে। হঠাৎ বড় ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে পরিকল্পিত ও ধীর সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভালো। নিজের মূল্য ও শ্রমের সঠিক হিসাব করলে আত্মসম্মানও বাড়বে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)
সপ্তাহের শুরুতেই কাজ, সম্মান ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিষয়গুলো আপনাকে বেশ ব্যস্ত করে তুলবে। নিজের অবস্থান নিয়ে আপনি অত্যন্ত সচেতন থাকবেন এবং আপনার পরিশ্রম যেন দৃশ্যমান হয়, সেটা চাইবেন। কর্তৃত্বপূর্ণ পরিবেশ, ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই সময়ে আপনার ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও বাস্তব বোধ আপনাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলবে, তবে অতিরিক্ত চাপ নিজের ওপর না নেওয়াই ভালো।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি বাস্তবতা ও দায়িত্বের পরীক্ষার সময়। আবেগ থাকলেও আপনি চাইবেন সম্পর্ক যেন স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হয়। যারা সম্পর্কে আছেন, তারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, দায়িত্ব ভাগাভাগি বা পারস্পরিক প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলতে পারেন। শুরুতে কথাবার্তা কিছুটা কঠিন লাগলেও, শেষ পর্যন্ত এতে সম্পর্ক আরও পরিষ্কার হবে। যারা একা, তারা হঠাৎ আবেগের চেয়ে পরিণত ও দায়িত্বশীল কাউকে বেশি আকর্ষণীয় মনে করবেন।
কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনায় এই সপ্তাহে ধীর অগ্রগতি দেখা যাবে। দ্রুত ফল না পেলেও, আপনি যে ভিত্তি তৈরি করছেন, তা ভবিষ্যতে বড় সাফল্যের পথ খুলে দেবে। নিয়মিত পরিশ্রম, সময়ানুবর্তিতা ও বাস্তব পরিকল্পনা আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। কারও সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়ানোর আশঙ্কা থাকলেও, শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ আচরণ আপনাকে এগিয়ে রাখবে।
আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি সচেতনতার ইঙ্গিত দেয়। আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় মনোযোগ দিলে মানসিক স্বস্তি বাড়বে। হঠাৎ ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
সময়টা যেন আপনার জন্য হঠাৎ করে জানালা খুলে যাওয়ার মতো। মাথার ভেতরে এত দিন যেসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেগুলো আর আগের মতো আটকে থাকতে চাইবে না। একই পরিস্থিতিকে এখন কত আলাদা চোখে দেখতে পারছেন, ভেবে আপনি নিজেই অবাক হবেন। সপ্তাহের শুরুতে এই মানসিক পরিবর্তনটাই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে টের পাবেন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সপ্তাহটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আপনি চাইবেন সম্পর্ক যেন বন্ধুত্ব, সম্মান ও মানসিক স্বাধীনতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা আবেগপূর্ণ চাপ আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। যারা সম্পর্কে আছেন, তারা একে অপরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শুরুতে কিছু মতভেদ হলেও খোলামেলা কথা বললে সম্পর্ক আরও পরিণত হবে। যারা একা, তারা হঠাৎ কারও প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন, তবে সেটি হবে চিন্তাভাবনা ও মানসিক সংযোগের ভিত্তিতে, কেবল আবেগের তাড়নায় নয়।
কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনায় এই সপ্তাহে নতুন আইডিয়া ও ভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করার সুযোগ আসতে পারে। প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে ভাবতে পারাই হবে আপনার বড় শক্তি। তবে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়লে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার ঝুঁকি আছে, তাই বাস্তব পরিকল্পনা ও সময় ব্যবস্থাপনা জরুরি। গবেষণা, প্রযুক্তি, সমাজসেবা বা সৃজনশীল চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত কাজগুলোতে ভালো অগ্রগতি হতে পারে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
এ সপ্তাহে আপনার মানসিক জগতে ভারসাম্য আনার প্রবল চেষ্টা চলবে। নিজের অনুভূতি ও অন্যের প্রত্যাশার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে আপনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা, সম্মান ও সমঝোতার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। বিশেষ করে কাছের মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি আগের চেয়ে বেশি কূটনৈতিক ও সংযত হতে চাইবেন। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত অন্যকে খুশি করতে গিয়ে নিজের চাহিদা চাপা দিলে ভেতরে–ভেতরে অস্বস্তি তৈরি হতে পারে।
অর্থনৈতিক বা যৌথ বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বিশ্বাস ও গোপনীয়তার জায়গায়। এই সময় নিজের অন্তর্দৃষ্টি খুব শক্তিশালী থাকবে, তাই বাইরের কথার চেয়ে ভেতরের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিলে ভুল কম হবে।
নতুন কিছু শেখা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা কিংবা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর ইচ্ছা জাগতে পারে। যাদের পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ, ভ্রমণ বা দর্শনমূলক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত কাজ আছে, তাদের জন্য এই সময়টি বেশ অনুকূল। বিদেশসংক্রান্ত প্রজেক্ট কিংবা ভ্রমণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে।
ভালোবাসা ও আকর্ষণের ক্ষেত্রে এ সপ্তাহে স্বাধীনতা ও মানসিক বন্ধুত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনি এমন সম্পর্ক চাইবেন যেখানে জায়গা আছে, শ্বাস নেওয়ার সুযোগ আছে এবং চিন্তার মিল আছে। যারা সম্পর্কে আছেন, তারা সঙ্গীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবতে পারেন। যারা একা, তাদের হঠাৎ কোনো অপ্রচলিত বা ভিন্ন মানসিকতার মানুষের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হতে পারে। তবে আবেগের গভীরতা ও স্বাধীনতার চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি, না হলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে।