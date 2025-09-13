রাশিফল
সব দিক ভেবেচিন্তে পা ফেললে পকেট ভারী হবে কোন রাশির জাতকের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (১৩-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
মেষ রাশির জাতক-জাতিকা, এই সপ্তাহ আপনার জন্য যেন এক নতুন শুরুর বার্তা নিয়ে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বগুণ সবার নজর কাড়বে। আপনার ভেতরের শক্তি আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পুরোনো কোনো পরিকল্পনা, যা এত দিন বাস্তবায়িত হয়নি, তা এবার বাস্তব রূপ পেতে শুরু করবে।
পারিবারিক জীবনে মাঝেমধ্যে আবেগের টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, তবে হতাশ হবেন না। একটু ধৈর্য ধরলে ও শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলালে সব জটিলতা কেটে যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে আপনার বোঝাপড়া খুব জরুরি।
আর্থিক দিকে নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার জন্য লাভজনক হবে। তবে আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ের দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। কোনো অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে বিরত থাকলে আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল-২১ মে)
এ সপ্তাহে আপনার মনটা হবে রোলার কোস্টারের মতো। এই ওপরে তো পরক্ষণেই নিচে। তাই সপ্তাহের শুরুতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ১০ বার ভাবুন, কারণ, ভুলভাল কিছু করে বসলে কিন্তু দায়টা আপনারই!
সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আসবে। তখন আপনার জীবনে যেন হঠাৎ করে বসন্ত এসে যাবে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময়টা দারুণ কাটবে। আপনার কাজের জন্য কর্মক্ষেত্রে এতই প্রশংসা পাবেন যে সহকর্মীরা ঈর্ষান্বিত হবেন।
টাকা ধার দেওয়া বা নেওয়ার আগে ভালো করে হিসাব করে নিন, নইলে আপনার পকেট থেকে টাকা বেরিয়ে যেতে পারে! সপ্তাহের শেষে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ আসবে। একটু ঘুরতে যেতে পারেন বা পছন্দের কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে পারেন। মোটকথা এ সপ্তাহের শেষটা হবে দারুণ আনন্দের মধ্য দিয়ে। তাই প্রথম দিকের অস্থিরতাকে দূরে সরিয়ে সময়টা উপভোগ করুন।
মিথুন রাশি (২২ মে-২১ জুন)
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকা, এ সপ্তাহ আপনার জন্য যেন এক যোগাযোগের উৎসব। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চমৎকার কথাবার্তার স্টাইল দিয়ে চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করে ফেলবেন। এই বিশেষ গুণ আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে।
এ সময় আপনার জীবনে নতুন নতুন মানুষের আগমন ঘটতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য বেশ লাভজনক। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন, কারণ, এসব পরিচয় আপনাকে নতুন সুযোগ এনে দেবে।
হঠাৎ কোনো ভ্রমণ বা ছোটখাটো ঘোরাঘুরির সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার মনকে সতেজ করে তুলবে। তবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাড়াহুড়া করবেন না। প্রতিটি বিষয়ের ভালোমন্দ দিক ভালোভাবে ভেবে দেখুন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার মুখের লাগাম ধরে রাখা জরুরি। কথা বলার সময় যদি সংযমী না হোন, তাহলে ছোটখাটো ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। মনে রাখবেন, সম্পর্কের ভিত্তি হলো পারস্পরিক বোঝাপড়া, তাই প্রতিটি শব্দ সাবধানে ব্যবহার করুন।
কর্কট রাশি (২২ জুন-২২ জুলাই)
এ সপ্তাহ আপনার জন্য দারুণ এক সময়। আপনার আত্মবিশ্বাস যেন আকাশ ছুঁয়ে যাবে। আর এর ফলস্বরূপ আর্থিক দিকে উন্নতি টের পাবেন। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন আপনাকে বেহিসাবি করে না তোলে। খরচের দিকে নজর রাখতে হবে।
পারিবারিক জীবনে আপনার দায়িত্ব কিছুটা বাড়তে পারে। এসব নতুন দায়িত্ব আপনাকে কিছুটা ব্যস্ত রাখবে, তবে এর মধ্য দিয়ে আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠবেন।
আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা পরে আফসোসের কারণ হতে পারে। তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে নিন। প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ সপ্তাহে একধরনের স্থিরতা আসবে। আপনার সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাস বাড়বে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
সপ্তাহের শুরুটা আপনার জন্য খুব শুভ। আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে এবং যেকোনো কাজে সাফল্য পাবেন। আপনার নেতৃত্বগুণ কর্মক্ষেত্রে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।
এটি আপনার জন্য এক দারুণ সুযোগ, কারণ, নতুন নতুন কাজের সুযোগ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা তৈরি হবে। আপনার ভেতরের সিংহসত্তা এ সময় পুরোপুরি জাগ্রত হবে।
এই সাফল্য ও প্রশংসা যেন আপনাকে অহংকারী না করে তোলে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখবেন, সম্পর্কের যত্ন নেওয়াও সফলতারই অংশ। তাই নিজের অহংকারকে দূরে রেখে সবার সঙ্গে মনখুলে মিশুন।
এ সপ্তাহে আপনি মানসিকভাবেও অনেক শক্তিশালী থাকবেন। আপনার এই দৃঢ়তা সব বাধা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং আপনি সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
সপ্তাহটি আপনার জন্য যেন এক নীরব সংগ্রামের সময়। আপনার ভেতরে হয়তো কিছু অস্থিরতা বা দ্বন্দ্ব কাজ করবে, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করবেন না। শান্ত ও স্থির আচরণ আপনাকে সবার সামনে নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।
অতীতের কিছু স্মৃতি বা ঘটনা আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে। তবে এসব অভিজ্ঞতা আদতে আপনার জীবনের মূল্যবান শিক্ষা। অতীত ভুলে না গিয়ে বরং তা থেকে প্রেরণা নিন।
কর্মক্ষেত্রে আপনি অপ্রত্যাশিত সমর্থন পাবেন। কেউ হয়তো সরাসরি সাহায্য করবেন না, কিন্তু পেছন থেকে আপনার কাজে সমর্থন করবেন। এই সমর্থন আপনাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।
এ সপ্তাহে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো আপনার মনকে টানবে। আপনি ধ্যান, প্রার্থনা বা একান্তে সময় কাটাতে পছন্দ করবেন। এ সময় আপনার ভেতরের শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এবং আপনার মনকে আরও শান্ত করবে।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সময়টা দারুণ কাটবে। আড্ডা, গল্প আর হাসি—সময়টা এতই মজার হবে যে দিনগুলো যেন চোখের পলকে চলে যাবে। কোনো নতুন পরিকল্পনা বা দলীয় কাজে আপনার বুদ্ধি আর নেতৃত্ব সবার নজর কাড়বে। আপনি হয়ে উঠবেন দলের ভরসার কেন্দ্র আর আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো সবাইকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
তবে মনে রাখবেন, লাভের আশায় হুট করে কোনো বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। সব দিক ভেবেচিন্তে পা ফেললে আপনার পকেট ভারী হবে নিশ্চিত। আর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া আগের চেয়েও গভীর হবে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়বে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
এ সপ্তাহ আপনার জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রের চেনা পথ ছেড়ে এবার সামনে আসবে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে ঘাবড়ে যাবেন না, কারণ, আপনার দৃঢ়তা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে প্রতিটি বাধা পেরিয়ে যাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রতি নিষ্ঠা সবার নজর কাড়বে আর এর ফলস্বরূপ আপনার সুনাম আরও বাড়বে। আপনার নেতৃত্বগুণ অন্যদের মুগ্ধ করবে।
পারিবারিক জীবনে এ সপ্তাহে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এসব সিদ্ধান্ত হয়তো কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আপনার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য সুদূরপ্রসারী ও লাভজনক হবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে। ছোটখাটো ভুল–বোঝাবুঝি বা টানাপোড়েন দেখা দিলেও শান্ত থাকুন। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সঙ্গীর পাশে থাকুন, দেখবেন, মেঘ কেটে গিয়ে আবার সম্পর্ক ঝলমলে হয়ে উঠবে।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনার সামনে জ্ঞানের নতুন দরজা খুলে যাবে। আপনার মধ্যে নতুন কিছু শেখার ও জানার তীব্র আগ্রহ জন্মাবে। এই কৌতূহল আপনাকে এমন কিছু নতুন পথে নিয়ে যাবে, যা আপনার জীবনকে করবে আরও সমৃদ্ধ।
ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। হতে পারে কোনো ছোটখাটো ট্যুর বা দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া। এই ভ্রমণ আপনার মনকে সতেজ করে তুলবে এবং নতুন অভিজ্ঞতার ঝুলি করবে সমৃদ্ধ।
কর্মক্ষেত্রে নিজের মতামত প্রকাশ করার এটাই উপযুক্ত সময়। আপনার স্পষ্ট কথা ও আত্মবিশ্বাস অন্যদের মুগ্ধ করবে এবং সবাই আপনার মতামতের প্রতি সমর্থন জানাবেন। তাই নিজেকে গুটিয়ে না রেখে খোলাখুলিভাবে কথা বলুন।
ব্যক্তিগত সম্পর্কেও খোলামেলা আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে কথা বললে ছোটখাটো সব ভুল–বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, সৎ ও খোলা মনই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। এ সপ্তাহে ভাগ্য আপনার সহায় হবে। তাই কোনো কাজে দ্বিধা করবেন না, এগিয়ে যান!
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
এ সপ্তাহ আপনার জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সংকেত দিচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে আর্থিক লাভ বা কারও থেকে সাহায্য পেতে পারেন, যা আপনার জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে। তবে এই সুযোগকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, অযথা কারও ওপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। নিজের বিচারবুদ্ধি ও ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ সপ্তাহে আবেগের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং একে অপরের অনুভূতিগুলো হয়ে উঠবে আরও স্পষ্ট। এটি আপনাদের সম্পর্কের জন্য এক নতুন ও সুন্দর অধ্যায় হতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে একটু বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে খাদ্যভ্যাসে সতর্ক থাকুন। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করুন। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাকেও অবহেলা করবেন না।
কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কিছু গোপন প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার সামনে আসতে পারে। তাঁদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং নিজের কাজ নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে করে যান।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
সপ্তাহটি আপনার জন্য সম্পর্ক ও অংশীদারত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে। আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাজীবন—উভয় ক্ষেত্রেই সম্পর্কগুলো নতুন মাত্রা পাবে। সঙ্গীর সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আপনার জন্য মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। বন্ধন হবে আরও দৃঢ় এবং আপনারা একে অপরের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হয়ে উঠবেন।
যাঁরা এখনো একা, তাঁদের জন্য নতুন সম্পর্কের সূচনা হতে পারে। এমন কারও সঙ্গে দেখা হতে পারে, যিনি জীবনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখতে শেখাবেন। এই নতুন সম্পর্ক আপনার জীবনে এক নতুন আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে আসবে। তবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন। মনে রাখবেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সফলতা আসে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
মীন রাশির জাতক-জাতিকা, সপ্তাহটি আপনার জন্য কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। কাজের চাপ হয়তো একটু বেশিই মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার ধৈর্য ও মনোযোগ সব বাধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।
নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। যদি কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে, তাহলে তা অবহেলা করবেন না। প্রতিদিনের রুটিন মেনে চলা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বজায় রাখা আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া থাকলে আপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে এবং প্রয়োজনে একে অপরকে সাহায্য করলে কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
এ সপ্তাহে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন আসতে পারে, যা ইতিবাচক ফলই বয়ে আনবে। দৈনন্দিন জীবনে নতুন কিছু যোগ করলে মনটা হবে সতেজ।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবাস্তব প্রত্যাশা থেকে দূরে থাকা ও বাস্তবতা মেনে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এতে সম্পর্কের ভুল–বোঝাবুঝি কমে আসবে এবং মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।