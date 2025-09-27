সহকর্মীর সঙ্গে অকারণ বিতর্কে জড়ানো যাবে না কোন রাশির জাতকদের

রাশিফল
সহকর্মীর সঙ্গে অকারণ বিতর্কে জড়ানো যাবে না কোন রাশির জাতকদের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (২৭ সেপ্টেম্বর—৩ অক্টোবর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ—২০ এপ্রিল)
ব্যস্ততায় ভরপুর যাবে আপনার সপ্তাহ। কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব বা চ্যালেঞ্জ সামনে আসবে, যেটা আপনাকে দক্ষতা প্রমাণের সুযোগও দেবে। তবে মনে রাখবেন, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হতে পারে। তাই ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে এগোনোই ভালো। আর্থিক দিক থেকে একটু হিসাব করে চলা দরকার। কারণ, হঠাৎ কিছু খরচ সামনে চলে আসতে পারে, যা আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলবে। পরিবারে কারও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই যত্নশীল হওয়া জরুরি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ প্রবল হবে—ভালোবাসা যেমন গভীর হবে, তেমনি অকারণ জেদ বা রাগ করলে ভুল–বোঝাবুঝিও তৈরি হতে পারে। যাঁদের প্রেমের সম্পর্ক নতুন, তাঁদের জন্য সময়টা আবেগ প্রকাশের। তবে সীমা অতিক্রম করলে বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, সেটা কাজের জন্য হোক বা পারিবারিক প্রয়োজনে। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন কিছু শেখার সুযোগও মিলতে পারে।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল—২১ মে)
সম্পর্ক ও সুযোগের দরজা খোলা থাকবে এই সপ্তাহে। বন্ধু, পরিচিত বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন কিছু সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টা ফলপ্রসূ—পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ বা যেকোনো শেখার কাজে ভালো ফল মিলবে। যাঁরা নতুন দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করছেন, তাঁরা অগ্রগতি দেখতে পাবেন।
পারিবারিক জীবনে আনন্দের মুহূর্ত কাটবে। ঘরে ছোটখাটো আড্ডা, উৎসব বা একসঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। দীর্ঘদিনের কোনো ভুল–বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে।
অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকলেও খরচের দিকে নজর রাখা জরুরি। কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় ব্যয় আপনার সঞ্চয় ভাঙতে পারে, তাই পরিকল্পনা করে চলাই ভালো। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এটি ইতিবাচক সময়—শরীরচর্চা শুরু করা, ডায়েট মেনে চলা বা পুরোনো কোনো অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য সময়টা উপযুক্ত। যাঁরা শারীরিক ফিটনেস নিয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য ফল দ্রুত চোখে পড়বে।
মিথুন রাশি (২২ মে—২১ জুন)
এ সপ্তাহে আপনার ক্যারিয়ার জীবনে বড় ধরনের মোড় ঘুরতে পারে। নতুন দায়িত্ব, নতুন পদ বা একেবারে নতুন কোনো কাজ শুরু করার সম্ভাবনা আছে। কাজের ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা ও পরিকল্পনা শক্তি কাজে লাগবে। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গায় সতর্ক থাকা দরকার। অকারণ ভুল–বোঝাবুঝি বা প্রতিযোগিতার কারণে মনঃকষ্ট এড়াতে চাইলে কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি সামলান।
আর্থিক দিক থেকে সময়টা ইতিবাচক। পুরোনো কোনো পাওনা ফেরত আসতে পারে, অথবা অপ্রত্যাশিত কোনো অর্থলাভ আপনাকে স্বস্তি দেবে। যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের জন্যও মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখলে সঞ্চয় জমতে শুরু করবে।
পরিবারে সুখবর আসতে পারে—কোনো অনুষ্ঠান, অতিথি আগমন বা শুভ কাজের কারণে ঘরে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। সৃজনশীল কাজ বা শিল্প-সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগে মনোযোগ দিলে সাফল্য নিশ্চিত। লেখালিখি, সংগীত, ছবি আঁকা বা যেকোনো সৃষ্টিশীল প্রকাশে আপনার প্রতিভা চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে।
কর্কট রাশি (২২ জুন—২২ জুলাই)
অতীতের কিছু বিষয় বা পুরোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবতে পারেন এ সপ্তাহে। কাজের জায়গায় ধৈর্য ধরে এগোতে হবে। কারণ, অল্প ভুলেও সমালোচনা আসতে পারে। তবে যেসব কাজ আপনি পরিকল্পনা করে করেছেন, সেগুলোতে প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাবেন। যাঁরা উচ্চশিক্ষা বা বিদেশ-সংক্রান্ত কোনো কাজে যুক্ত, তাঁদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হতে পারে।
অর্থনৈতিক দিক ধীরে ধীরে উন্নতির পথে যাবে। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসতে পারে, আবার কারও সাহায্যে অর্থনৈতিক চাপও কমবে। তবে বড় অঙ্কের খরচের আগে ভেবে দেখুন।
পারিবারিক জীবনে দায়িত্ব বাড়তে পারে। কোনো আত্মীয়ের স্বাস্থ্য বা ঘরের জরুরি কাজে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে পরিবারে একসঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি ফিরে পাবেন। একাকী কর্কটদের জীবনে নতুন পরিচয় আসার সম্ভাবনাও রয়েছে।
ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে পড়াশোনা, কাজ বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে। নতুন জায়গা ভ্রমণ আপনাকে নতুন অভিজ্ঞতা দেবে এবং মানসিকভাবে সতেজ করবে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই—২৩ আগস্ট)
অর্থ ও সম্পদের ব্যাপারে বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনো পাওনা ফেরত পেতে পারেন এ সপ্তাহে, কিংবা পুরোনো কোনো ঋণ শোধ করার সুযোগ তৈরি হবে। এতে আর্থিক চাপ অনেকটা কমে যাবে। তবে এখানে সতর্ক থাকার বিষয় হলো অতিরিক্ত লোভে পড়ে বা তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। অর্থ ব্যবহারে পরিকল্পনা জরুরি।
কাজের জায়গায় আপনার আত্মবিশ্বাসই বড় শক্তি হবে। নতুন কোনো দায়িত্ব বা চ্যালেঞ্জ এলেও আপনি তা সামলে নিতে পারবেন। সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি আসতে পারে। তবে অহংকার বা আত্মগরিমা দেখালে সম্পর্কের জায়গায় টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে।
প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ভুল–বোঝাবুঝি বা তর্কের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে খোলামেলা আলোচনা করলে সম্পর্ক বাঁচানো যাবে। যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের জন্য সময়টা খুব স্থির নয়—নতুন পরিচয় এলে ধীরে এগোনোই ভালো।
পারিবারিক জীবনে কিছুটা দায়িত্ব বাড়তে পারে। পরিবারের কারও পরামর্শ বা সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সতর্কতা জরুরি। বিশেষ করে হজমের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক বা খাদ্যাভ্যাসজনিত অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও সঠিক ডায়েট মানলে সমস্যাগুলো এড়ানো যাবে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট—২৩ সেপ্টেম্বর)
আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে নিজের ইমেজ ও অবস্থান শক্তিশালী করা। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা পরিকল্পনা হাতে নিতে পারেন। আপনার দক্ষতা ও নিষ্ঠার কারণে সাফল্যও পাবেন এ সপ্তাহে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য এটি স্বীকৃতি পাওয়ার সময়। সহকর্মী বা কর্তৃপক্ষের নজরে আসবেন, আর সেটা ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে এগিয়ে দেবে। যাঁরা চাকরি খুঁজছেন, তাঁদের সামনে আশাজাগানো কোনো সুযোগ আসতে পারে।
ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়টা ইতিবাচক। নতুন ক্লায়েন্ট, নতুন চুক্তি বা পার্টনারশিপের সম্ভাবনা আছে। আপনার কৌশল ও বাস্তবধর্মী চিন্তাভাবনা আর্থিক সাফল্য এনে দিতে পারে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে, তবে খরচের আগে পরিকল্পনা করলে সঞ্চয় আরও বাড়বে। পুরোনো কোনো দেনা পরিশোধের সুযোগও আসতে পারে।
দাম্পত্য জীবনে আনন্দ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হবে, একসঙ্গে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা সম্পর্কে নতুন উদ্দীপনা যোগ করবে। যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের জীবনে নতুন পরিচয় আসতে পারে এবং সেটা ভবিষ্যতে সম্পর্কের দিকে এগোতে পারে।
পারিবারিক দিকেও শান্তি বজায় থাকবে। আত্মীয়স্বজন বা ঘরের সদস্যদের সঙ্গে মিলেমিশে সময় কাটাবেন। কোনো ছোটখাটো অনুষ্ঠান বা আনন্দঘন মুহূর্ত আপনার মানসিক প্রশান্তি বাড়াবে।
স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত কাজের চাপ এড়াতে হবে। নিয়মিত ঘুম ও খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখলে শক্তি ধরে রাখতে পারবেন। যাঁরা ফিটনেস নিয়ে ভাবছেন, তাঁদের জন্য এটি নতুন করে শুরু করার আদর্শ সময়।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর—২৩ অক্টোবর)
নিজেকে কিছুটা ক্লান্ত বা মানসিকভাবে চাপগ্রস্ত মনে হতে পারে এ সপ্তাহে। কর্মক্ষেত্রে পেছনে সমালোচনা, হিংসা বা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। তাই কারও ওপর অন্ধবিশ্বাস না করে সতর্ক থাকুন। সহকর্মীর সঙ্গে অকারণ বিতর্কে জড়াবেন না। তবে চিন্তার কিছু নেই। কারণ, সপ্তাহের শেষ দিকে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আপনার অনুকূলে চলে আসবে এবং আপনার কাজের যোগ্য মর্যাদাও পাবেন।
অর্থনৈতিক দিক বেশ স্থিতিশীল, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে বিরত থাকুন। হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যয় সামনে আসতে পারে, তাই সঞ্চয়ের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।
স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে। ছোটখাটো সমস্যা যেমন ঠান্ডা-কাশি, হজমের অসুবিধা বা পুরোনো ব্যথা—এগুলো অবহেলা করলে বড় আকার নিতে পারে। নিয়মিত বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম আর সুষম খাদ্যাভ্যাস মানলে সুস্থ থাকবেন।
মানসিক শান্তির জন্য আধ্যাত্মিক কাজে মনোযোগ দেওয়া ভালো হবে। যোগব্যায়াম, মেডিটেশন বা প্রার্থনা আপনাকে ভেতর থেকে দৃঢ় করবে। এ ছাড়া বই পড়া বা প্রকৃতির কাছে সময় কাটানোও আপনাকে স্বস্তি দেবে।
ভ্রমণের জন্য সময়টা ভালো নয়। দূরের যাত্রা আপাতত এড়িয়ে চলুন। কারণ, ক্লান্তি বা অপ্রয়োজনীয় ঝামেলায় পড়তে পারেন। জরুরি না হলে ভ্রমণ পরিকল্পনা পরে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর—২২ নভেম্বর)
বন্ধুত্ব ও সামাজিক যোগাযোগ আপনার জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসবে এ সপ্তাহে। বন্ধু বা পরিচিতদের সাহায্যে নতুন সুযোগ পেতে পারেন, আবার পুরোনো কোনো কাজ বা প্রকল্প সফলভাবে শেষ করারও সম্ভাবনা রয়েছে। দলগত কাজ থেকে বিশেষভাবে লাভবান হবেন। আপনার নেতৃত্বগুণ ও কৌশলী মনোভাব সবার নজরে আসবে।
অর্থনৈতিক দিক উন্নতির দিকে যাবে। বিশেষ করে কোনো যৌথ বিনিয়োগ, পার্টনারশিপ বা দলগত কাজ থেকে আর্থিক সুবিধা আসতে পারে। নতুন কোনো পরিকল্পনা শুরু করলে দীর্ঘ মেয়াদে লাভ পাবেন।
প্রেমের সম্পর্কে আনন্দের সময় কাটবে। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁরা সঙ্গীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবেন, ভুল–বোঝাবুঝি দূর হবে। আর অবিবাহিত বৃশ্চিকদের জন্য নতুন সম্পর্ক বা আকর্ষণীয় পরিচয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহের শেষে দাম্পত্য জীবনে স্বস্তি ও আনন্দ ফিরে আসবে।
স্বাস্থ্যের দিক থেকে বেশ ভালো সময়। তবে অতিরিক্ত কাজের চাপ নিলে ক্লান্তি আসতে পারে। তাই বিশ্রামের দিকে নজর দিন।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর—২১ ডিসেম্বর)
আপনার কর্মজীবনে সুনাম বাড়বে। কাজের জায়গায় কর্তৃপক্ষ ও সিনিয়রের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন, আর তাঁদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ করবে। দীর্ঘদিন ধরে যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবার তার ফল পেতে শুরু করবেন। যাঁরা নতুন চাকরির চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য এটি সাফল্যের সময়—ইন্টারভিউ বা পরীক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল আসতে পারে।
অর্থনৈতিক দিক উন্নতির পথে যাবে। নতুন আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে, কিংবা পুরোনো কোনো বাধা দূর হয়ে অর্থনৈতিক স্বস্তি আসবে। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভজনক সময়, বিশেষ করে নতুন পরিকল্পনা বা পার্টনারশিপ শুরু করলে ভালো ফল আসবে। তবে বড় কোনো ঝুঁকি নেওয়ার আগে পরামর্শ নেওয়া ভালো।
পারিবারিক জীবনে দায়িত্ব বাড়তে পারে। হয়তো পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আপনাকেই নেতৃত্ব নিতে হবে। তবে আনন্দঘন সময়ও কাটবে, পরিবারের কারও সাফল্য বা শুভ কাজ ঘরে উৎসবের পরিবেশ তৈরি করবে।
যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁরা সঙ্গীর কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিতদের জন্য নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে, যা ভবিষ্যতে গুরুত্ব পেতে পারে।
স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালো থাকবে। তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব বা মানসিক চাপ ক্লান্তি আনতে পারে। হালকা ব্যায়াম, হাঁটা বা মেডিটেশন মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দেবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর—২০ জানুয়ারি)
শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিদেশ-সংক্রান্ত যেকোনো কাজে শুভ সময় আসবে। যাঁরা উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বা নতুন কোনো কোর্সে যুক্ত হতে চাইছেন, তাঁরা সাফল্য পাবেন। বিদেশ যোগাযোগ বা ভ্রমণের মাধ্যমে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্যও ইতিবাচক সাড়া আসতে পারে।
জীবনের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে। আপনি ভেতরে-ভেতরে বদলাবেন, আর সেই পরিবর্তন আপনার কাজ ও সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। যোগব্যায়াম, ধ্যান বা ধর্মীয় আলোচনা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
ভ্রমণের জন্য সময়টা খুব শুভ। কাজ, শিক্ষা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করলে সেটি সফল হবে এবং নতুন অভিজ্ঞতা যোগ করবে। পথে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়ও গড়ে উঠতে পারে, যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
প্রেমের সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁরা নতুনভাবে সম্পর্ককে দেখতে শুরু করবেন, ভুল–বোঝাবুঝি দূর হবে। অবিবাহিতদের জন্য আকর্ষণীয় কারও সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
পারিবারিক জীবনে আনন্দের খবর আসতে পারে। হয়তো পরিবারের কারও সাফল্য, পদোন্নতি বা শুভ কাজ আপনাকে গর্বিত করবে। পরিবারে আপনাকে কেন্দ্র করে একধরনের উৎসবমুখর পরিবেশও তৈরি হতে পারে।
ভ্রমণ বা ব্যস্ততার কারণে ক্লান্তি আসতে পারে, তবে নিয়ম মেনে চললে তা দ্রুত কেটে যাবে।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি—১৮ ফেব্রুয়ারি)
অর্থনৈতিক দিক কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে বা পুরোনো দেনা চাপ বাড়াতে পারে। তাই নতুন কোনো ঋণ নেওয়া বা ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত থেকে দূরে থাকা ভালো। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখলে সপ্তাহের শেষে স্বস্তি পাবেন এবং ধীরে ধীরে পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন।
মানসিক চাপ কিছুটা বাড়বে, বিশেষ করে কাজ ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে ক্লান্তি আসতে পারে। তবে সপ্তাহের দিন যত এগোবে, ততই মানসিক শান্তি ফিরে আসবে। পুরোনো কোনো সমস্যা বা ঝামেলার সমাধান মিলতে পারে, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবল আবেগ থাকবে। প্রেমে আনন্দ যেমন বাড়বে, তেমনি অতিরিক্ত আবেগ বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার মূল চাবিকাঠি হবে। অবিবাহিত কুম্ভদের জীবনে নতুন কারও প্রতি আকর্ষণ তৈরি হতে পারে।
পারিবারিক জীবনে কাছের কারও সমর্থন পাবেন। পরিবারের কারও সাহায্য বা পরামর্শ আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে।
স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। মানসিক চাপ থেকে ঘুমের সমস্যা বা মাথাব্যথা হতে পারে। বিশ্রাম, মেডিটেশন বা হালকা ব্যায়াম মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনবে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি—২০ মার্চ)
এ সপ্তাহ সম্পর্ক ও পার্টনারশিপকে কেন্দ্র করে চলবে। দাম্পত্য জীবনে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, একসঙ্গে কাটানো সময় আপনাদের বন্ধনকে আরও শক্ত করবে। ব্যবসায়ী হলে অংশীদারের কাছ থেকে কার্যনির্বাহী সহায়তা বা সুবিধা পেতে পারেন। একটি যৌথ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে ভালো ফল দিতে পারে। সামাজিক মঞ্চে আপনার নামদাম বাড়তে পারে। পরিচিতদের মধ্যে থেকে এমন কেউ উঠে আসতে পারেন, যিনি ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ গড়ে দেবেন।
কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা—বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব কাগজপত্র ও শর্ত ভালো করে যাচাই করে নিন। তাড়াহুড়ো করে কোনো চুক্তিতে সই করলে পরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক বিষয়গুলোতে পার্টনারশিপে সীমা নির্ধারণ করুন; স্পষ্ট দায়িত্ববণ্টন না হলে ভবিষ্যতে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে।
মনোভাবগতভাবে বেশ সংবেদনশীল থাকবেন। সম্পর্কের ছোটখাটো জটিলতা নিয়ে ভাবলে মানসিক ক্লান্তি বাড়বে, খোলা চিত্তে আলোচনা করলে সমস্যা দ্রুত মিটবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি বা পরে কোনো প্ল্যানিং মিটিং বা পরিচয়ে নতুন দরজা খুলতে পারেন, তাই যোগাযোগে সতর্ক ও খোলামেলা থাকুন।
স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে, তবে মানসিক বিশ্রাম নিন। বিশেষ করে পর্যাপ্ত ঘুম ও খাবারদাবারের দিকে নজর রাখলে আপনি কর্মদক্ষতা ধরে রাখতে পারবেন। শেষ কথা—নতুন সম্ভাবনা আছে, কিন্তু নিরাপদভাবে এগোলে লাভ দ্বিগুণ হবে।