রাশিফল
এ সপ্তাহে আর্থিক খাতে সতর্ক থাকতে হবে কাদের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (২৪ জানুয়ারি–৩০ জানুয়ারি ২০২৬)
মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)
বছরের শুরুতে যে দায়িত্ব, চাপ ও প্রত্যাশা আপনার ওপর এসে পড়েছিল, এ সপ্তাহে তার বাস্তব প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভূত হবে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে আপনি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেসবের ফলাফল এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করবে।
ঊর্ধ্বতনদের চোখে আপনার নেতৃত্বগুণ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা পরীক্ষার মুখে পড়বে। আপনি যদি পরিস্থিতি শান্ত মাথায়, কৌশলগতভাবে সামলাতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনার অবস্থান আরও দৃঢ় হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এ সময় অহংকার বা ‘আমি ঠিক’ মনোভাব সহকর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। দলগত কাজের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
এ সপ্তাহে আপনার মানসিক অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। আগের তুলনায় বেশি হিসাবি ও দূরদর্শী হবেন। তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা কমে যাবে এবং পরিকল্পনার গুরুত্ব নিজেই উপলব্ধি করবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে আগের সপ্তাহের বিলম্ব, আটকে থাকা টাকা বা অনিশ্চয়তা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু করবে। যদিও বড় কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিস্থিতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আগের সপ্তাহে যে দূরত্ব বা মানসিক চাপ তৈরি হয়েছিল, তা খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্যগতভাবে ক্লান্তি কিছুটা কমলেও শরীরকে পুরোপুরি বিশ্রাম না দিলে দীর্ঘ মেয়াদে সমস্যা জমে যেতে পারে। ঘুম ও রুটিনে শৃঙ্খলা জরুরি।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)
আগের সপ্তাহে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, ভবিষ্যৎ ভাবনা বা ভিন্ন চিন্তার সূচনা হয়েছিল, এ সপ্তাহে সেসব বাস্তব পরিকল্পনার রূপ নিতে শুরু করবে। আপনি এখন কল্পনা বা আবেগের বদলে বাস্তবতা ও যুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন।
পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ, ক্যারিয়ার পরিবর্তন বা ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আপনি ঝুঁকির দিকগুলো ভালোভাবে বিবেচনা করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রগতি ধীর হলেও তা হবে নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী, ফলে সিনিয়র বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আস্থা আরও বাড়বে।
নতুন কোনো দায়িত্ব বা কাজ এলে প্রথমে তা কিছুটা চাপের মনে হতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে আপনি নিজের দক্ষতা দিয়ে সেটি সামলে নিতে পারবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে এ সপ্তাহে বড় ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা কম থাকবে; বরং সঞ্চয়, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও স্থায়ী আয়ের বিষয়গুলো আপনার চিন্তার কেন্দ্রে থাকবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগের সপ্তাহে ব্যস্ততা বা দূরত্ব থাকলেও আবেগ স্থির থাকবে। তবে এখন আপনি স্পষ্টভাবে নিজের সীমা, চাহিদা ও প্রত্যাশা বোঝাতে চাইবেন, যা সম্পর্ককে দীর্ঘ মেয়াদে আরও স্বাস্থ্যকর করবে। মানসিক চাপ কমলেও নিয়মিত রুটিন ও বিশ্রাম বজায় রাখা জরুরি।
মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)
নতুন বছরের শুরুতে যে গভীর আত্মবিশ্লেষণ, দ্বিধা বা মানসিক ভার আপনার ওপর ছিল, এ সপ্তাহে তার সমাধানের পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে। আপনি এখন আবেগের বদলে বাস্তবতা ও যুক্তিকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন।
পুরোনো জটিলতা, অসম্পূর্ণ কাজ বা মানসিক বোঝা গুছিয়ে ফেলার প্রবণতা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনি হয়তো নীরবে কাজ করছেন, কিন্তু সেই পরিকল্পনাগুলো ধীরে ধীরে ফল দিতে শুরু করবে, যদিও তা প্রকাশ্যে এখনই চোখে না–ও পড়তে পারে।
আর্থিক ক্ষেত্রে আগের সপ্তাহের সতর্ক মনোভাব এ সপ্তাহেও বজায় রাখা দরকার। তবে অযথা ভয় বা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আগের মতো তীব্র থাকবে না। আপনি পরিস্থিতিকে আরও বাস্তবভাবে মূল্যায়ন করতে পারবেন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস নিয়ে যে প্রশ্ন বা সন্দেহ তৈরি হয়েছিল, সেসব পরিষ্কার করার সুযোগ আসবে। সৎ ও খোলামেলা আলোচনা সম্পর্ককে আরও গভীর ও স্থিতিশীল করতে পারে।
মানসিক ভার কিছুটা হালকা হবে, তবে ঘুম, বিশ্রাম ও মানসিক যত্নের দিকে নজর দেওয়া এখনো জরুরি।
কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)
গত সপ্তাহে সম্পর্ক, দাম্পত্য বা অংশীদারত্ব নিয়ে যে আলোচনা ও ভাবনা শুরু হয়েছিল, এ সপ্তাহে তা সিদ্ধান্তের দিকে এগোবে। আপনি এখন আবেগের বদলে বাস্তব ও পরিণত মনোভাব নিয়ে সম্পর্কের দায়িত্বগুলো দেখতে চাইবেন।
ব্যক্তিগত বা পেশাগত অংশীদারত্বে সমাধানমুখী চিন্তা আপনাকে মানসিক স্থিতি দেবে। কর্মক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে ধীরে ধীরে গতি আসবে। যদিও সবকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না—বিষয়টি মেনে নেওয়াই শান্তির চাবিকাঠি।
আর্থিক ক্ষেত্রে যৌথ লেনদেন, চুক্তি বা ভাগাভাগির বিষয়গুলো স্পষ্ট হতে শুরু করবে। পুরোনো অনিশ্চয়তা কাটতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগের সপ্তাহের আবেগময় টানাপোড়েন কিছুটা কমবে, তবে সংবেদনশীলতা পুরোপুরি যাবে না। তাই কথা বলার সময় সতর্কতা জরুরি।
মানসিক চাপ কমাতে পারলে শারীরিক অস্বস্তিও কমবে—নিজের অনুভূতি চেপে না রেখে প্রকাশ করা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)
আগের সপ্তাহে কাজ ও দায়িত্বের যে চাপ তৈরি হয়েছিল, এ সপ্তাহে আপনি তা আরও দক্ষভাবে সামলাতে শিখবেন। আপনার সংগঠিত মনোভাব, সময় ব্যবস্থাপনা ও বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এখন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।
কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্বীকৃতি ধীরে ধীরে আসবে, যদিও তাৎক্ষণিক প্রশংসা না–ও মিলতে পারে। এ সময় ধৈর্য ধরে নিজের কাজ করে যাওয়াই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
আর্থিক ক্ষেত্রে খরচ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কার্যকর হবে ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগের সপ্তাহের অহংকার বা জেদের জায়গায় এখন বোঝাপড়া ও বাস্তবতা আসবে, যা সম্পর্ককে আরও স্থিতিশীল করবে।
শারীরিক শক্তি আগের তুলনায় ভালো থাকবে, তবে শরীরের ছোটখাটো সংকেত, যেমন ক্লান্তি বা ব্যথা উপেক্ষা করা ঠিক নয়।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)
সম্পর্ক, প্রেম ও সৃজনশীলতার যে প্রবাহ বিগত দিনে শুরু হয়েছিল, এ সপ্তাহে তা আরও পরিণত ও স্থিতিশীল রূপ নেবে। আপনি এখন আবেগ ও বাস্তবতার মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য রাখতে পারবেন।
ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং কর্মক্ষেত্র—দুদিকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নিখুঁত কাজের ধারা বজায় থাকবে এবং দায়িত্ব সামলেও নিজের জন্য সময় বের করার চেষ্টা করবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে আনন্দ বা বিলাসের খরচ কিছুটা কমে আসবে এবং বাস্তব প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ বাড়বে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীরতা বাড়বে, তবে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ বা খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবা এড়ানো জরুরি।
মানসিক ভারসাম্য ভালো থাকবে, যা শরীরের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)
গত সপ্তাহে পরিবার, বাড়ি ও আবেগের যে বিষয়গুলো সামনে এসেছিল, এ সপ্তাহে সেসব নিয়ে বাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসবে। আপনি এখন আবেগের বদলে স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি শান্তিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন।
বাড়ি, পরিবার বা ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য ধীরে ধীরে তৈরি হবে।
আর্থিক ক্ষেত্রে বাড়ির খরচ বা পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে স্পষ্ট ধারণা আসবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল–বোঝাবুঝি কমবে, যদি আপনি নিজের অনুভূতি ও সীমা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন। মানসিক চাপ কিছুটা কমবে, তবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এখনো জরুরি।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)
যদি আগের সপ্তাহে আপনার যোগাযোগ, নেটওয়ার্কিং, চিন্তা ও তথ্যের গতি বাড়িয়ে থাকেন, এ সপ্তাহে তা বাস্তব ফল দিতে শুরু করবে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, সিদ্ধান্ত বা কাগজপত্র–সংক্রান্ত বিষয় স্পষ্ট হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি কাজে লাগবে এবং আগের পরিকল্পনাগুলো বাস্তব রূপ পেতে শুরু করবে।
আর্থিক ক্ষেত্রে আগের সপ্তাহে যেসব সুযোগ এসেছিল, এ সপ্তাহে সেসব যাচাই–বাছাই করে নেওয়ার সময়। হঠাৎ সিদ্ধান্ত না নিয়ে বাস্তব তথ্যের ওপর ভরসা করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্দেহ ও দ্বিধা কমবে, স্পষ্টতা বাড়বে। মানসিক চাপ কমাতে পারলে শারীরিক স্বস্তিও বাড়বে।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনার মানসিক চাপ কমবে। আর্থিক ও মানসিক—দুদিক থেকেই স্থিতিশীলতা আসবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বা অনিশ্চয়তা ছিল, তা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসবে। আপনি এখন বুঝতে পারবেন, কোন খাতে খরচ করা জরুরি এবং কোন খরচ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা উচিত।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, যেমন সঞ্চয়, বিনিয়োগ বা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য—এ সপ্তাহে আরও পরিষ্কার আকার নেবে।
কর্মক্ষেত্রে আপনি দ্রুত ফল পাওয়ার চেয়ে ধীরে কিন্তু স্থায়ী অগ্রগতিকে গুরুত্ব দেবেন। আপনার এ পরিণত মনোভাব ও ধৈর্য ঊর্ধ্বতনদের নজরে আসতে পারে, যদিও তাৎক্ষণিক কোনো বড় পরিবর্তন না–ও দেখা যেতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ তুলনামূলকভাবে স্থির থাকবে। বড় নাটক বা টানাপোড়েনের বদলে বাস্তব বোঝাপড়া ও পারস্পরিক সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যগতভাবে এ সপ্তাহে রুটিন খুব গুরুত্বপূর্ণ—ঘুম, খাবার ও দৈনন্দিন শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে পারলে শক্তি ও মানসিক স্বস্তি দুটোই বাড়বে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)
যে নেতৃত্বের গুণ, আত্মবিশ্বাস ও নিজের অবস্থান নিয়ে স্পষ্টতা তৈরি হয়েছিল বিগত দিনগুলোয়, এ সপ্তাহে তা বাস্তব সাফল্যের দিকে এগোতে পারে। আপনি এখন নিজের সিদ্ধান্তে আরও দৃঢ় থাকবেন এবং অন্যের মতামত শুনলেও শেষ সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার সাহস দেখাবেন।
কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যেসব পরিকল্পনা বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন, সেসব বাস্তবায়নের সুযোগ আসতে পারে। এটি আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো তৈরি করার সময়, যেখানে ভবিষ্যতের ভিত্তি শক্ত হবে।
আর্থিক ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এ সপ্তাহে তাড়াহুড়া না করাই শ্রেয়। আপনি যদি পরিকল্পনা ও হিসাবের ওপর ভরসা রাখেন, তাহলে ভুলের আশঙ্কা অনেক কমবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগের চেয়ে বাস্তবতা ও দায়িত্ববোধ প্রাধান্য পাবে। এতে সম্পর্ক হয়তো খুব রোমান্টিক মনে না–ও হতে পারে, কিন্তু স্থায়িত্ব ও ভরসা বাড়বে। শারীরিক শক্তি ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত কাজের চাপ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, নাহলে ধীরে ধীরে ক্লান্তি জমতে পারে।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
আগের সপ্তাহের অন্তর্মুখী ভাবনা, একাকিত্ব বা আত্মবিশ্লেষণ এ সপ্তাহে স্পষ্ট উপলব্ধিতে রূপ নেবে। আপনি বুঝতে শুরু করবেন, কোন সম্পর্ক, অভ্যাস বা চিন্তা আপনার জন্য আর প্রয়োজনীয় নয় এবং কোনগুলো ধরে রাখা উচিত।
এ উপলব্ধি মানসিকভাবে আপনাকে হালকা করবে। কর্মক্ষেত্রে হয়তো আপনি প্রকাশ্যে খুব সক্রিয় নন, কিন্তু নীরবে করা কাজ, গবেষণা বা পরিকল্পনা ভবিষ্যতে বড় ফল দিতে পারে।
আর্থিক ক্ষেত্রে এ সপ্তাহে ঝুঁকি কমিয়ে চলাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। নতুন বিনিয়োগ বা বড় খরচের আগে আরও তথ্য ও সময় নেওয়া ভালো। সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীরতা বাড়বে, কিন্তু আবেগের প্রকাশ কম থাকতে পারে।
আপনি হয়তো সব কথা মুখে বলবেন না, তবে ভেতরে ভেতরে সংযোগ গভীর হবে। মানসিক শান্তি বাড়বে, যদি আপনি নিজের একাকিত্ব, বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত সময়ের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
গত সপ্তাহে যে সামাজিক যোগাযোগ, দলগত কাজ বা বন্ধুত্বের সুযোগ তৈরি হয়েছিল, এ সপ্তাহে তার বাস্তব সুফল দেখা যেতে শুরু করবে। আপনি বুঝতে পারবেন, কারা সত্যিই আপনার পাশে আছে এবং কার সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা যায়।
নেটওয়ার্কিং, বন্ধুত্ব বা সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বাস্তব সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে দলগত কাজ আপনার জন্য বিশেষভাবে লাভজনক হবে।
আর্থিক ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ, পার্টনারশিপ বা দলগত কাজ থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকলেও ব্যক্তিগত খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। আবেগের বশে খরচ করলে পরে চাপ আসতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনন্দ, সৃজনশীলতা ও আবেগ বাড়বে। নিজেকে আরও প্রকাশ করতে চাইবেন।
ইতিবাচক মানসিকতা আপনার শরীরের ওপরও ভালো প্রভাব ফেলবে। তবে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলবেন না।