কথাবার্তায় সংযত থাকতে হবে কোন রাশির জাতককে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়াছবি: চিন্ময় বড়ুয়ার সৌজন্যে

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (২০-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

মেষ রাশি (২১ মার্চ—২০ এপ্রিল)

মেষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনি থাকবেন উদ্যমী আর কর্মক্ষম। যেকোনো কাজে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে চাইবেন। কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ বা দায়িত্ব সামনে আসতে পারে, যা আপনাকে এগিয়ে দেবে। তবে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করলে ভুল হওয়ার ঝুঁকি আছে, তাই ধৈর্য ধরে চলাই ভালো।
আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। অর্থকড়ি আসবে, তবে খরচও হবে প্রায় সমান গতিতে। বড় কোনো বিনিয়োগ বা চুক্তি করার আগে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিন।
সম্পর্কের জায়গায় কখনো উষ্ণতা, কখনো আবার রাগ-অভিমান আসতে পারে। কাছের মানুষকে বোঝার চেষ্টা করুন, শুধু নিজের মত চাপিয়ে দিলে সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়তে পারে। অবিবাহিতদের জন্য নতুন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হতে পারে, যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
শারীরিক দিক থেকে শক্তি ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে ক্লান্তি জমতে পারে। নিয়মিত বিশ্রাম আর শরীরচর্চা ভারসাম্য বজায় রাখবে।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, আপনি অনেক কিছু শুরু করেছেন এবং সামনের পথ আরও পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল—২১ মে)

বৃষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনাকে সবচেয়ে বেশি টানবে পরিবার ও ঘরসংসারের কাজ। হয়তো ঘরোয়া পরিবেশে কারও সঙ্গে পুরোনো কোনো অভিমান বা ভুল–বোঝাবুঝি মিটে যাবে, যা আপনাকে ভেতর থেকে স্বস্তি দেবে।
তবে আর্থিক দিক কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। হঠাৎই এমন কিছু খরচ সামনে আসতে পারে, যা আগে ভাবেননি। তাই যতটা সম্ভব হিসাব করে চলা, অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো হবে।
শারীরিকভাবে বড় কোনো সমস্যা নেই, তবে খাবারের প্রতি অবহেলা করলে অস্বস্তি বা হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বাইরে খাওয়া কমিয়ে, বাড়ির খাবারের দিকে ঝুঁকুন। মানসিক চাপও কখনো কখনো বেড়ে যেতে পারে, তবে সপ্তাহের শেষে এমন কিছু ঘটবে, যা আপনাকে শান্তি ও তৃপ্তি এনে দেবে।

মিথুন রাশি (২২ মে—২১ জুন)

মিথুন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে কাজকর্মে ব্যস্ততা অনেকটাই বাড়বে। অফিসে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে, নিয়মিত যোগাযোগ, মিটিং বা ছোটখাটো ভ্রমণ আপনাকে বেশ সক্রিয় রাখবে। নতুন কোনো কাজ শুরু করার ইচ্ছা থাকলে সময়টা একেবারেই উপযুক্ত। পরিকল্পনা করলে সেটা কার্যকর করার ভালো সুযোগ মিলবে।
বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী বা কাছের মানুষদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা পেতে পারেন। তাঁরা আপনার পাশে দাঁড়াবেন, তবে শর্ত হচ্ছে আপনাকেও কথাবার্তায় সংযত থাকতে হবে। আপনার স্বভাবগত তীক্ষ্ণ মন্তব্য বা হঠাৎ রাগ প্রকাশ করলে সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। তাই কিছু বলার আগে একবার ভেবে নেওয়াই ভালো।
শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টা ইতিবাচক। পড়াশোনা, গবেষণা বা লেখালিখি—সবখানেই অগ্রগতি হবে। যাঁদের কাজ লেখালিখি বা আইডিয়া শেয়ার করার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাঁরা নতুন দিক খুঁজে পাবেন।
সপ্তাহের শেষ দিকে মনে হবে, আপনি যথেষ্ট ফলপ্রসূ সময় কাটিয়েছেন।

কর্কট রাশি (২২ জুন—২২ জুলাই)

কর্কট রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার চিন্তাভাবনার বড় অংশ ঘুরপাক খাবে অর্থ ও কাজের জায়গা নিয়ে। নতুন কোনো উপার্জনের দরজা খুলে যেতে পারে। হয়তো বাড়তি আয়ের সুযোগ, নতুন প্রকল্প বা কোনো বিনিয়োগের ফলাফল। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আয়ের সঙ্গে খরচও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকবে। তাই এখন থেকেই হিসাবি ও পরিকল্পিত হয়ে চললে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বস্তি পাবেন।
পরিবারের ভেতরে আপনার মতামত বা সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পাবে। ঘরোয়া কোনো বিষয়ে নেতৃত্ব দেবেন, আর সেটা সবাই মেনে নেবে। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সম্পর্ক হবে আরও দৃঢ়।
শারীরিকভাবে সপ্তাহটা মোটামুটি ভালো যাবে, বড় কোনো অসুস্থতার আশঙ্কা নেই। তবে মানসিক চাপ যেন অতিরিক্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। কাজের ব্যস্ততা ও অর্থনৈতিক চিন্তা মাথায় চাপ তৈরি করতে পারে।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, আপনি দায়িত্ব সামলেছেন, আবার নিজের জায়গায় ভারসাম্যও রেখেছেন।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই—২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, ব্যক্তিত্ব হবে উজ্জ্বল। যেখানেই যাবেন বা যে কাজেই যুক্ত হবেন, মানুষ আপনাকে লক্ষ করবে। কাজের জায়গায় দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবেন। নতুন কোনো প্রকল্প বা দায়িত্ব হাতে এলে সেটা সফলভাবে শুরু করার জন্য সময়টা যথেষ্ট অনুকূল।
সম্পর্কের জায়গায়ও আপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। পরিবার বা কাছের মানুষেরা আপনার থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যাশা রাখবে। দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে ছোটখাটো অসন্তোষ তৈরি হতে পারে, তাই যতটা সম্ভব খোলা মনে তাঁদের পাশে থাকুন। অবিবাহিতদের জন্য নতুন কোনো সম্পর্কের সম্ভাবনাও আছে।
আর্থিক ক্ষেত্রে বড় কোনো ঝুঁকি নেওয়া ভালো হবে না, তবে আয় বাড়ানোর ছোটখাটো সুযোগ আসতে পারে। খরচের দিকেও খেয়াল রাখুন, বিশেষ করে অহেতুক বিলাসিতা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।
শারীরিক ক্লান্তি বা অতিরিক্ত মানসিক চাপে থাকতে পারেন। তাই কাজের পাশাপাশি নিজের জন্য সময় রাখুন। নিয়মিত বিশ্রাম, ভালো খাবার আর সামান্য বিনোদন মানসিকভাবে সতেজ রাখবে।
সপ্তাহের শেষ ভাগে মনে হবে, আপনি যেমন দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি নিজের স্বকীয়তাও ধরে রেখেছেন।

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট—২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার ভেতরের সংগঠক সত্তা জেগে উঠবে। সবকিছু নিজের মতো করে সাজাতে চাইবেন, আর সেই ইচ্ছাই আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। কাজের চাপ হয়তো বেশি থাকবে, কিন্তু ধৈর্য ধরে এগোলে একে একে সব গুছিয়ে নিতে পারবেন। অনেক দিনের অসমাপ্ত কাজ শেষ করারও সুযোগ আসবে।
অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হবে। তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করার সময় এসেছে। ক্যারিয়ার, পড়াশোনা বা ব্যক্তিগত কোনো সিদ্ধান্ত—সবকিছুই আপনি অনেক পরিষ্কারভাবে দেখতে পারবেন।
ব্যক্তিগত জীবনে ভেতর থেকে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করবেন। হয়তো অভ্যাসে, হয়তো সম্পর্কের ধরনে, কিংবা নিজের চিন্তার ভঙ্গিতে। এই পরিবর্তন আপনাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখাবে এবং ভেতর থেকে শক্তি দেবে।
মানসিক শান্তি বজায় রাখতে একা সময় কাটানো এখন খুব জরুরি। বই পড়া, হাঁটাহাঁটি বা ধ্যান—যা-ই করুন না কেন, একটু নিভৃত সময় আপনার এনার্জি ফিরিয়ে দেবে।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর—২৩ অক্টোবর)

তুলা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার সময় কেটে যাবে বন্ধু, সহকর্মী আর সামাজিক সম্পর্কের বলয়ে। নানা যোগাযোগ বা নতুন পরিচয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসতে পারে। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বা সম্পর্ক ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই যেকোনো সামাজিক মেলামেশাকে হালকাভাবে নেবেন না।
কাজের জায়গায় টিমওয়ার্ক বা গ্রুপে কাজ করার সুযোগ এলে হাতছাড়া করবেন না। একা চেষ্টা করার চেয়ে সবাই মিলে কাজ করলে সাফল্য দ্রুত মিলবে। তবে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিক ভেবে দেখা জরুরি। শুধু আবেগে বা অন্যের কথায় ভেসে গিয়ে হুট করে সিদ্ধান্ত নিলে পরে আফসোস হতে পারে।
শারীরিকভাবে সময়টা ইতিবাচক। শরীরচর্চা শুরু করার বা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য একেবারেই উপযুক্ত সময়। নিয়মিত ব্যায়াম বা রুটিন মেনে চললে মনও হালকা লাগবে।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, আপনার যোগাযোগ আর সম্পর্কগুলোই আপনাকে নতুন শক্তি দিয়েছে।

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর—২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে কাজের জায়গায় চাপ বেশি থাকবে। পেশাগত জীবনে নতুন কোনো দায়িত্ব আসতে পারে, আর তা সামলাতে আপনাকে হতে হবে অতিরিক্ত মনোযোগী। আপনার কঠোর পরিশ্রম নজরে আসবে, তবে মাঝেমধ্যে মনে হতে পারে, প্রাপ্তির তুলনায় পরিশ্রম বেশি হচ্ছে। ধৈর্য ধরুন, ফল আসবেই। অর্থের দিক থেকে নতুন কোনো পরিকল্পনা বা বিনিয়োগ মাথায় আসতে পারে। হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না, আগে ভালোভাবে খোঁজখবর নিন। অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে।
ব্যক্তিগত সম্পর্কে চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। কাছের মানুষ হয়তো আপনাকে নিয়ে বেশি প্রত্যাশা করবে বা তাঁদের চাহিদা আপনার সময়ের সঙ্গে মিলবে না। খোলামেলা কথা বললে ভুল–বোঝাবুঝি কমে যাবে।
অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অনিয়ম ক্লান্তি বাড়াতে পারে। বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘুম এখন জরুরি।
সপ্তাহের শেষ দিকে মনে হবে, আপনি অনেক কিছু সামলেছেন, আর সেখান থেকেই ভেতরের শক্তি বেড়েছে।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর—২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ কিংবা নতুন কোনো দক্ষতা অর্জনের সুযোগ এলে কাজে লাগান। ভ্রমণের সম্ভাবনাও আছে—হয় সেটা কাজের জন্য, নয়তো ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য। এ ভ্রমণ আপনার চিন্তাভাবনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে পারে।
কাজের জায়গায় আপনার আইডিয়া ও পরিকল্পনা গুরুত্ব পাবে। নতুন কোনো প্রকল্প বা কাজ শুরু করতে চাইলে সময়টা ইতিবাচক। তবে সবকিছু দ্রুত করার চেয়ে ধাপে ধাপে এগোনোই ভালো হবে।
সম্পর্কের দিকেও কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। প্রিয়জন বা পরিবার আপনাকে নিয়ে গর্ব করবে, তবে তাঁদের সময় দেওয়াও জরুরি। ব্যস্ততার কারণে যদি দূরত্ব তৈরি হয়, তাহলে খোলাখুলি কথা বলে সেটা সামলে নিন।
আর্থিক দিক থেকে সময়টা মাঝামাঝি। বড় কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না, তবে খরচের দিকে নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার।
শারীরিকভাবে শক্তি ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ করলে ক্লান্তি আসতে পারে। বিশ্রাম এবং নিয়মিত রুটিন মেনে চললেই ভারসাম্য বজায় থাকবে।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, আপনি অনেক নতুন কিছু শিখেছেন এবং ভেতরে ভেতরে আরও সমৃদ্ধ হয়েছেন।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর—২০ জানুয়ারি)

মকর রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার মনোযোগ থাকবে অর্থ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায়। হঠাৎ কোনো আর্থিক চাপ আসতে পারে, তবে সেই চাপ সামলানোর মতো পরিকল্পনা আপনার হাতে থাকবে। কারও সঙ্গে যৌথভাবে অর্থ বা সম্পদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আগে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে নিন।
কাজের জায়গায় দায়িত্ব একটু বেশি মনে হতে পারে। সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কারও থেকে চাপ আসতে পারে, তবে আপনি ঠান্ডা মাথায় কাজ করলে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ধৈর্য এ সময় আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা ওঠানামা দেখা যেতে পারে। প্রিয়জনের চাহিদা ও আপনার ব্যস্ততার বিপরীত দিকে চলতে পারে। তবে ভুল–বোঝাবুঝি কেটে যাবে খোলামেলা আলোচনা করলে। পরিবারে আপনার পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, বিশেষ করে অর্থ বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে।
শারীরিক দিক দিয়ে খুব বড় সমস্যা না থাকলেও মানসিক চাপ থেকে ক্লান্তি বাড়তে পারে। বিশ্রাম, ঘুম আর একটু একান্ত সময় কাটানো আপনার জন্য দরকার।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, যতই চাপ থাকুক না কেন, আপনি তা সামলে নিয়েছেন এবং পরের ধাপের জন্য প্রস্তুত।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি—১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে সম্পর্কের জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। সঙ্গী বা কাছের মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুযোগ আসবে। নতুন কোনো সম্পর্ক শুরু হতে পারে, আবার পুরোনো সম্পর্কে দূরত্ব থাকলে সেটা কমানোর সময়ও এখন। তবে নিজের মত চাপিয়ে দিলে উল্টো প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তাই খোলা মনে শোনার চেষ্টা করুন।
কাজের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ ভালো ফল দিতে পারে। একা কাজ করার চেয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে দ্রুত সাফল্য আসবে। তবে কারও সঙ্গে চুক্তি বা সমঝোতা করার আগে সব শর্ত ভালোভাবে পড়ে নিন।
আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল। পারিবারিক খরচ কিছুটা বাড়তে পারে, তবে সেটা সামলানো সম্ভব হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নজর দেওয়া এখনই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।
শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবেন, তবে মানসিক দিক থেকে মাঝেমধ্যে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলাতে পারলে স্বস্তি মিলবে।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, সম্পর্ক আর বোঝাপড়ার জায়গায় আপনি অনেকটাই এগিয়ে গেছেন।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি—২০ মার্চ)

মীন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার সময় যাবে কাজ আর দৈনন্দিন দায়িত্ব সামলাতে। অফিসের চাপ বাড়তে পারে, আবার ঘরোয়া কাজেও ব্যস্ত থাকতে হবে। সব সামলাতে গিয়ে কখনো কখনো অগোছালো লাগতে পারে। তাই সময় ব্যবস্থাপনা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
নতুন কোনো দক্ষতা আয়ত্ত করতে বা রুটিন বদলাতে চাইলে এটিই সঠিক সময়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস-খাবারের নিয়ম, ব্যায়াম বা পর্যাপ্ত ঘুম—এসবে নজর দিন। শরীরের ছোটখাটো সমস্যা অবহেলা করলে ঝামেলা বাড়তে পারে।
সহকর্মী বা কাজের জায়গায় সহযোগিতা পাবেন, তবে কারও সঙ্গে ভুল–বোঝাবুঝি হলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে ফেলুন। বেশি সময় ঝুলিয়ে রাখলে সমস্যা বাড়তে পারে।
অর্থের দিক থেকে সময়টা সাধারণ। বাড়তি আয় আসবে না, আবার বড় কোনো ক্ষতিও হবে না। তবে খরচের হিসাব রাখতে পারলে ভবিষ্যতে স্বস্তি পাবেন।
সপ্তাহের শেষে মনে হবে, অনেক দায়িত্ব পালন করলেও আপনি নিজের জীবনে নতুন শৃঙ্খলা আনতে পেরেছেন।

