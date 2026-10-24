অপ্রত্যাশিত ব্যয় সামলাতে সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে কোন রাশির জাতকের

রাশিফল
অপ্রত্যাশিত ব্যয় সামলাতে সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে কোন রাশির জাতকের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (২৪–৩০ অক্টোবর ২০২৬)
মেষ রাশি
পরিবার, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও পেশাগত লক্ষ্য—এই তিনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন হতে পারে। বাড়ির কোনো বিষয় নিয়ে বাড়তি চিন্তা তৈরি হলেও কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান শক্ত করার সুযোগ থাকবে। তবে তাড়াহুড়া করে প্রতিক্রিয়া জানালে ছোট সমস্যা বড় হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে আবেগের বদলে বাস্তব হিসাবকে গুরুত্ব দিন। পরিবারের জন্য খরচ বাড়তে পারে, আবার দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নিয়েও ভাবতে হতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার তাগিদ বাড়বে, কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়বেন না। ব্যক্তিগত সম্পর্কে অভিমান জমিয়ে না রেখে সরাসরি কথা বলা ভালো। নতুন কোনো দায়িত্ব গ্রহণের আগে নিজের সময় ও সামর্থ্য বিবেচনা করুন। এই সপ্তাহে আপনার সাফল্য নির্ভর করবে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর।
বৃষ রাশি
যোগাযোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। পরিচিত কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কিংবা নতুন কোনো কাজের সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সব প্রস্তাব প্রথমবারেই প্রত্যাশামতো এগোবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। প্রয়োজনে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে।
ভাইবোন বা কাছের মানুষের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দিলে কথার সংযম বজায় রাখুন। অন্যদিকে বাড়ি, পরিবার কিংবা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে ইতিবাচক কোনো উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। পড়াশোনা, লেখালেখি ও যোগাযোগনির্ভর কাজে মনোযোগ বাড়বে। অর্থের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ব্যয় জমে বড় অঙ্কে পৌঁছাতে পারে, তাই হিসাব রাখা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন, তবে অন্যের পরামর্শও শুনুন। ধৈর্য ধরে এগোলে আটকে থাকা কোনো কাজের সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।
মিথুন রাশি
অর্থনৈতিক স্থিতি ও ব্যক্তিগত মূল্যায়নের বিষয়টি এই সপ্তাহে বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। নিজের আয়, সঞ্চয় ও পরিবারের প্রয়োজন নিয়ে নতুন করে হিসাব করার প্রয়োজন হতে পারে। হঠাৎ কোনো কেনাকাটা বা পারিবারিক ব্যয় পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের পরিশ্রমের যথাযথ স্বীকৃতি পাচ্ছেন কি না, সেই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। তবে অসন্তোষ থেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিকল্প সুযোগ যাচাই করুন।
যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, যদিও কথার ভুল ব্যাখ্যা থেকে বিরোধ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা উপকারী হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে পুরোনো কোনো অভিমান সামনে এলে বাস্তব সমাধানের দিকে নজর দিন। সঞ্চয়ের অভ্যাস জোরদার করা এবং নিজের দক্ষতার মূল্য বোঝা—এই দুই বিষয় আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদে এগিয়ে রাখবে।
কর্কট রাশি
নিজের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়ার ইচ্ছা বাড়তে পারে, কিন্তু একসঙ্গে অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করলে মানসিক চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের প্রয়োজন ও অন্যের প্রত্যাশার মধ্যে সীমারেখা বজায় রাখুন। পারিবারিক বিষয়ে দায়িত্ব বাড়লেও সব সমস্যার সমাধান একা করার চেষ্টা করবেন না।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকলেও তাড়াহুড়া করে বিরোধে জড়ানো ঠিক হবে না। কাছের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় আবেগের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করলে বিশ্রামকে অবহেলা করবেন না। নতুন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উৎসাহ বজায় রাখুন, তবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া বড় পদক্ষেপ নেবেন না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংযমের সমন্বয়ই এই সপ্তাহে আপনার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হবে।
সিংহ রাশি
নিজের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য সময়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ কিংবা নিজের কাজকে অন্যদের সামনে তুলে ধরার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতার কারণ না হয়। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের পছন্দ ও স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেবেন, কিন্তু কাছের মানুষের অনুভূতিকেও অবহেলা করবেন না।
অর্থনৈতিক বিষয়ে শখ বা বিলাসিতার পেছনে ব্যয় বাড়তে পারে। তাই বড় কেনাকাটার আগে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করুন। পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার মতামত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যাঁরা সৃজনশীল কাজ, শিক্ষা বা নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখুন, তবে সমালোচনা থেকেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখতে পারলে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে পারবেন।
কন্যা রাশি
কিছুটা নীরবে কাজ গুছিয়ে নেওয়া ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতি তৈরির প্রয়োজন হতে পারে। বাইরের ব্যস্ততার তুলনায় ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও মানসিক স্বস্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো বিষয় প্রত্যাশামতো এগোতে দেরি হলে হতাশ না হয়ে বিকল্প পথ খুঁজুন। দূরের কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা থাকলেও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে সব তথ্য যাচাই করা জরুরি। অর্থের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ব্যয় সামলাতে সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে।
পারিবারিক দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রাখুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব কথা নিজের মধ্যে জমিয়ে রাখলে দূরত্ব বাড়তে পারে। বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে আলোচনা করলে সমস্যার অন্য দিকটি বোঝা সম্ভব হবে। অসমাপ্ত কাজ শেষ করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা এবং নিজের দক্ষতা উন্নত করার জন্য সময়টি কাজে লাগান। ধৈর্য ধরে প্রস্তুতি নিলে পরবর্তী সময়ে অগ্রগতির পথ সহজ হতে পারে।
তুলা রাশি
বন্ধুত্ব, সামাজিক যোগাযোগ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নতুন গুরুত্ব পেতে পারে। পরিচিত মহল থেকে কোনো সহযোগিতা বা নতুন কাজের খবর আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মৌখিক আশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে প্রস্তাবের বাস্তবতা যাচাই করুন। দলগত কাজে নিজের মতামত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা জরুরি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে পারেন, কিন্তু দ্রুত লাভের আশায় ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোনো আয়োজন বা ব্যক্তিগত আনন্দের কারণে ব্যয় বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিচিতি ও যোগাযোগ আপনার কাজে লাগলেও নিজের দক্ষতার বিকল্প হিসেবে সেগুলোর ওপর নির্ভর করবেন না। ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য বুঝে চলুন। কোনো পুরোনো পরিকল্পনা আবার সক্রিয় হতে পারে। নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার রেখে সঠিক মানুষের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারলে সপ্তাহটি ভবিষ্যতের জন্য কার্যকর ভিত্তি তৈরি করবে।
বৃশ্চিক রাশি
কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। নিজের অবস্থান উন্নত করার ইচ্ছা বাড়লেও কিছু কাজ প্রত্যাশার তুলনায় বেশি সময় নিতে পারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার সময় আবেগের বদলে তথ্য ও যুক্তিকে গুরুত্ব দিন। কোনো নতুন দায়িত্ব গ্রহণের আগে তার পরিধি ও প্রত্যাশা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। পরিবারেও আপনার সময় ও মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। ফলে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি হয়ে উঠবে।
অর্থনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করুন, তবে তাৎক্ষণিক লাভের আশায় বড় ঝুঁকি নেবেন না। পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শ কাজে লাগতে পারে, কিন্তু নিজের বিচারবুদ্ধিও ব্যবহার করুন। পেশাগত অগ্রগতির পথে সাময়িক বাধা এলেও তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। ধৈর্য, ধারাবাহিকতা ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত আপনাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেবে।
ধনু রাশি
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে পারে। উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দূরযাত্রা কিংবা পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা সামনে আসতে পারে। তবে সবকিছু নিজের ইচ্ছেমতো দ্রুত এগোবে না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, সময়সীমা ও আর্থিক প্রস্তুতি ভালোভাবে যাচাই করুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ থাকলেও তার সঙ্গে বাড়তি চাপও আসতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের মতামত আপনার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে। ভিন্নমতকে বাধা হিসেবে না দেখে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করুন।
অর্থের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ব্যয় বজায় রাখা জরুরি। দূরের কোনো যোগাযোগ থেকে উপকারী তথ্য পাওয়া সম্ভব, যদিও তার বাস্তব প্রয়োগে সময় লাগতে পারে। নিজের লক্ষ্য থেকে সরে না গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতি বদলাতে পারলে পরিস্থিতি সামলানো সহজ হবে। এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ার চেয়ে প্রস্তুতি ও বিচক্ষণতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
মকর রাশি
যৌথ অর্থ, ঋণ, বিনিয়োগ কিংবা অন্যের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শর্তাবলি ও সম্ভাব্য দায় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিন। পারিবারিক সম্পদ বা ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন হলেও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন না। নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হতে পারে, বিশেষ করে যেখানে বিশ্বাস ও দায়িত্ব জড়িত। কোনো পুরোনো সমস্যা সামনে এলে সেটিকে এড়িয়ে না গিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজুন।
আর্থিক বিষয়ে সাময়িক অনিশ্চয়তা থাকলেও নিয়মিত হিসাব ও সংযত ব্যয় পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও নিজের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়—এ মনোভাবই আপনাকে স্থির থাকতে সাহায্য করবে।
কুম্ভ রাশি
দাম্পত্য, ব্যবসায়িক অংশীদার ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার প্রয়োজন বাড়বে। কোনো চুক্তি বা যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হলে উভয় পক্ষের দায়িত্ব স্পষ্ট করে নিন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদিকে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে পারে, অন্যদিকে প্রত্যাশার অমিল থেকে সাময়িক দূরত্বও তৈরি হতে পারে। সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে শান্তভাবে কথা বলা ভালো। আর্থিক বিষয়ে অংশীদারের সঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। নতুন কোনো পরিকল্পনায় যুক্ত হওয়ার আগে সম্ভাব্য লাভের পাশাপাশি ঝুঁকিও বিবেচনা করুন।
কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মনোভাব উপকারে আসবে, তবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। কাছের মানুষের কোনো প্রয়োজন আপনার সময় দাবি করতে পারে। সব দায়িত্ব একা নেওয়ার বদলে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্থিতি বজায় রাখতে পারস্পরিক সম্মান ও বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা জরুরি। কৌশলী আলোচনা ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতিকেও সহজ করা সম্ভব হবে।
মীন রাশি
দৈনন্দিন দায়িত্ব, কর্মপরিবেশ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন হতে পারে। কাজের চাপ বাড়লে সময় ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনুন। সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখলেও নিজের দায়িত্বের সীমা পরিষ্কার রাখা জরুরি। কোনো কাজ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তর্কে না গিয়ে সমাধানের পথ খুঁজুন। ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রয়োজন থাকবে, যদিও ব্যস্ততার কারণে তা সব সময় সহজ না–ও হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ব্যয় জমে বড় অঙ্কে পৌঁছাতে পারে, তাই নিয়মিত হিসাব রাখুন। স্বাস্থ্য ও বিশ্রামের বিষয়েও সচেতন থাকুন।
কোনো নতুন কাজ শুরু করতে চাইলে আগে তার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করুন। অন্যের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে নিজের সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব নেবেন না। বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, নিয়মিত পরিশ্রম ও সংযত আচরণ এই সপ্তাহে আপনাকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করবে।