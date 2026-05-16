এই সময়টা আপনাকে বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়াছবি: চিন্ময় বড়ুয়ার সৌজন্যে

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (১৬ মে-২২ মে ২০২৬)

মেষ রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

এটি আপনার জন্য বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী সময়গুলোর একটি হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুনভাবে শুরু করার সাহস পাবেন। আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এতটাই বেড়ে যাবে যে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজেও গতি ফিরতে পারে।
আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ আবার নিজের হাতে নিতে চাইবেন। মনে হতে পারে, এবার নিজেকে বদলে ফেলার সময় এসেছে। চাকরি পরিবর্তন, নতুন ব্যবসা শুরু, শরীরচর্চা, নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ কিংবা নিজের লুক বদলানোর জন্য সময়টা অনুকূল।

তবে এই অতিরিক্ত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস কখনো কখনো আপনাকে রাগী, অধৈর্য বা একগুঁয়ে করে তুলতে পারে। ছোট বিষয়েও দ্রুত উত্তেজিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এর প্রভাব পরিবার, প্রেমের সম্পর্ক বা কর্মক্ষেত্রেও পড়তে পারে। তাই আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আসবে। নেতৃত্বের গুণ অন্যদের নজরে পড়বে। তবে শুধু নিজের সিদ্ধান্তে চললে মতবিরোধ তৈরি হতে পারে। অন্যের মতামতও গুরুত্ব দিয়ে শুনুন।

আর্থিকভাবে নতুন সুযোগ বা আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত ইমেজ বা আত্মসম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার আচরণই সবকিছু ঠিক করবে। আপনি যদি নিজের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, তাহলে এই সময় আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।
বৃষ রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

সময়টা আপনার জন্য বাইরের সাফল্যের চেয়ে ভেতরের পরিবর্তনের। আপনি হয়তো আগের মতো বেশি মিশতে চাইবেন না। অনেক বিষয় নিয়ে চুপচাপ ভাববেন, নিজের জীবনকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করবেন।
মনে হতে পারে কিছুটা ক্লান্তি জমে আছে। শরীরের চেয়ে মানসিক ক্লান্তি বেশি অনুভূত হতে পারে। তাই এ সময় জোর করে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে একটু ধীর হওয়া প্রয়োজন।
অনেক পুরোনো স্মৃতি, দুঃখ বা অসম্পূর্ণ অনুভূতি আবার সামনে আসতে পারে। কিছু মানুষ হয়তো আপনার জীবন থেকে দূরে সরে যাবে, আবার কিছু সম্পর্কের সত্যিকারের রূপও আপনি বুঝতে পারবেন।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনি ভেতরে–ভেতরে নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন; কিন্তু এখনই সব প্রকাশ না করাই ভালো। নেপথ্যে কাজ করলে লাভ বেশি হবে।
অর্থের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকা দরকার। অপ্রয়োজনীয় খরচ, হঠাৎ ক্ষতি বা এমন জায়গায় টাকা খরচ হতে পারে, যেটা আপনি আগে ভাবেননি। বড় বিনিয়োগ, সম্পত্তি কেনা বা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই ভালো।
এই সময় আধ্যাত্মিকতা, মেডিটেশন, প্রার্থনা বা একা সময় কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনি বুঝতে পারবেন—সব উত্তর বাইরের পৃথিবীতে নেই, কিছু উত্তর নিজের ভেতরেও খুঁজতে হয়।
স্বাস্থ্যের দিক থেকে ঘুম, মানসিক চাপ ও ইমিউন সিস্টেমের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

মিথুন রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার সামাজিক জীবন, পরিচিতি ও ভবিষ্যতের লক্ষ্য অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠবে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সেই যোগাযোগ থেকে নতুন সুযোগও আসবে।
নতুন বন্ধুত্ব, প্রভাবশালী কারও সঙ্গে পরিচয় বা এমন কোনো সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে বড় লাভ এনে দেবে। যাঁরা প্রযুক্তি, মিডিয়া, অনলাইন ব্যবসা বা যোগাযোগভিত্তিক কাজের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।
আপনার মধ্যে এখন বড় স্বপ্ন দেখার প্রবণতা বাড়বে। আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে উঠবেন।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক থেকে লাভ হবে। তবে আপনি যদি সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাহলে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ হতে পারে।
আয়ের নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পার্টটাইম কাজ, অনলাইন আয় বা নতুন কোনো স্কিল থেকে লাভ আসতে পারে। তবে আয় বাড়ার পাশাপাশি খরচও বাড়তে পারে।
প্রেম বা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে হঠাৎ আকর্ষণ তৈরি হতে পারে। কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে অহংকার বা ‘আমিই ঠিক’ ভাব সমস্যা তৈরি করতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অতিরিক্ত ব্যস্ততা মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। বিশ্রাম না নিলে ক্লান্তি জমবে।
এ সময় আপনার জন্য নেটওয়ার্কিং ও পরিকল্পনার সময়। সঠিক মানুষদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে ভবিষ্যতের ভিত্তি খুব শক্ত হবে।

কর্কট রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার পুরো ফোকাস থাকবে কাজ, দায়িত্ব এবং নিজের অবস্থান শক্ত করার ওপর। আপনি নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে উঠবেন।
কাজের জায়গায় মানুষ আপনার পরিশ্রম লক্ষ করবে। নেতৃত্বের দায়িত্ব আসতে পারে, নতুন সুযোগ বা বড় প্রজেক্ট হাতে আসতে পারে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে এর ফল পেতে শুরু করবেন।
আপনি নিজের পরিচিতি তৈরি করতে চাইবেন। সমাজে নিজের অবস্থান শক্ত করার তাগিদ থাকবে। তবে এই সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য। কাজের চাপে পরিবার, সম্পর্ক বা নিজের ব্যক্তিগত জীবন অবহেলিত হতে পারে।
অফিসে ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। বিশেষ করে যদি আপনি খুব জেদি আচরণ করেন। অর্থের দিক থেকে উন্নতির সুযোগ আছে। নতুন দায়িত্বের সঙ্গে আয়ও বাড়তে পারে; কিন্তু কাজের চাপে মানসিক ক্লান্তি বাড়বে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। অতিরিক্ত স্ট্রেস, অনিদ্রা বা রাগ শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে।
সময়টা আপনাকে বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে, তবে ধৈর্য ও নম্রতা ধরে রাখতে পারলে সেই সাফল্য স্থায়ী হবে।

সিংহ রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার জীবনে গতি, সাহস ও বড় স্বপ্ন দেখার প্রবণতা অনেক বেড়ে যাবে চলতি সপ্তাহে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন এবং মনে হবে জীবনে নতুন কিছু করার সময় এসে গেছে। আটকে থাকা কাজগুলো ধীরে ধীরে চলতে শুরু করবে আর ভাগ্যও যেন একটু বেশি সহায়তা করতে শুরু করবে।
দূরের যোগাযোগ, ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা, বিদেশসংক্রান্ত কাজ বা নতুন কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। অনেকের জীবনে এমন মানুষ আসতে পারেন, যাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি শেখাবেন বা ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেবেন।
এ সময় আপনি নিজের বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে অনেক বেশি দৃঢ় থাকবেন। তবে সমস্যা হলো, আত্মবিশ্বাস কখনো কখনো অহংকারে পরিণত হতে পারে। আপনি হয়তো ভাববেন আপনার সিদ্ধান্তই সব সময় সঠিক। আর সেখান থেকেই ভুল–বোঝাবুঝি শুরু হতে পারে।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে, বিশেষ করে এমন কোনো কাজ, যেখানে নেতৃত্ব, প্রকাশভঙ্গি বা মানুষের সামনে কাজ করার সুযোগ আছে। শিক্ষকতা, মিডিয়া, আইন, বিদেশি যোগাযোগ বা বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষভাবে লাভবান হতে পারেন।
প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়বে। তবে সঙ্গীর মতামতকে অবহেলা করলে দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
অর্থের দিক থেকে সময় মোটামুটি ভালো। নতুন সুযোগ থেকে আয় আসতে পারে, তবে ভ্রমণ বা বিলাসিতার পেছনে খরচও বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

সময়টা আপনার জন্য গভীর পরিবর্তনের। বাইরে থেকে সবকিছু স্বাভাবিক দেখালেও ভেতরে–ভেতরে আপনি অনেক বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবেন। অনেক পুরোনো ভয়, দুশ্চিন্তা বা চাপ সামনে আসবে, যেন আপনি সেগুলোর মুখোমুখি হতে পারেন।
হঠাৎ কিছু ঘটনা আপনার জীবনকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করতে পারে। অর্থ, সম্পর্ক বা কাজের ক্ষেত্রে এমন কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, যা প্রথমে অস্বস্তিকর লাগলেও পরে বুঝবেন সেটাই প্রয়োজন ছিল।
আপনি নিজের দুর্বলতাগুলো বুঝতে শুরু করবেন। অনেকেই এ সময়ে পুরোনো অভ্যাস ভাঙতে চাইবেন, নিজের জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে চাইবেন। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে। গোপন প্রতিযোগিতা বা অফিস পলিটিকসের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। তাই কাউকে খুব সহজে বিশ্বাস না করাই ভালো। অর্থের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। হঠাৎ খরচ, ঋণ বা অন্যের কারণে আর্থিক চাপ আসতে পারে। তবে সঠিক পরিকল্পনা করলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর আবেগ কাজ করবে। কিছু সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে পারে, আবার কিছু সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে মানসিক চাপ, হরমোনজনিত সমস্যা, ঘুমের অনিয়ম বা শরীরের গোপন সমস্যার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

তুলা রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস হয়ে উঠবে সম্পর্ক ও পার্টনারশিপ। আপনি বুঝতে পারবেন কারা সত্যিই আপনার পাশে আছে আর কারা শুধু প্রয়োজনের সময় কাছে আসে।
কাছের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে পারে। ছোট ছোট বিষয়েও তর্ক, জেদ বা ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। আপনি নিজের অবস্থান বোঝাতে চাইবেন, কিন্তু অন্য পক্ষ সেটাকে আক্রমণাত্মক হিসেবে নিতে পারে।
যাঁরা ব্যবসায়িক পার্টনারশিপে আছেন, তাঁদের জন্য সময়টা প্রতিযোগিতামূলক হলেও ফলদায়ক হতে পারে। যৌথ কাজ বা ব্যবসা থেকে লাভ আসতে পারে। তবে অহংকারের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে হবে।
প্রেম ও বিবাহিত জীবনে ধৈর্য খুব জরুরি। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে শুধু নিজের কথা নয়, অন্যের অনুভূতিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি, ক্লায়েন্ট বা যৌথ কাজের সুযোগ আসতে পারে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থেকেই বড় সুযোগ আসবে। অর্থের ক্ষেত্রে সময় মোটামুটি ভালো, তবে আইনি বিষয় বা সম্পর্কজনিত কারণে খরচ বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে, বিশেষ করে মানসিক চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

বৃশ্চিক রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনাকে খুব কর্মঠ, সাহসী ও লড়াকু করে তুলবে চলতি সপ্তাহ। আপনি যেকোনো চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকবেন। প্রতিযোগিতা, শত্রুতা বা বাধা—এসবের সামনে ভয় না পেয়ে বরং আরও শক্তভাবে এগিয়ে যাবেন।
কাজের জায়গায় আপনার পরিশ্রম বাড়বে। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, আবার অনেক পুরোনো সমস্যার সমাধানও শুরু হতে পারে। যাঁরা চাকরির পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা বা আইনি লড়াইয়ের মধ্যে আছেন, তাঁরা ভালো ফল পেতে পারেন।
তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আপনি নিজের ওপর এত বেশি চাপ নিতে পারেন যে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে। সব সময় যুদ্ধের মুডে থাকলে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে।
অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক বা ক্ষমতার লড়াই হতে পারে। তাই নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। অর্থের দিক থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, তবে হঠাৎ বড় লাভের আশা না করাই ভালো। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাজের চাপের কারণে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। কাছের মানুষ হয়তো অনুভব করতে পারে, আপনি তাদের সময় দিচ্ছেন না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিয়মিত খাবার, ঘুম ও শরীরচর্চা খুব জরুরি। অতিরিক্ত কাজের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

ধনু রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। জীবনের প্রতি নতুন আগ্রহ তৈরি হবে। আপনি এমন কিছু করতে চাইবেন, যা আপনাকে আলাদা পরিচিতি দেয়।
যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা নতুন আইডিয়া বা নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্যও সময়টা ভালো। কারণ, মনোযোগ ও পারফরম্যান্স বাড়বে।
প্রেমের ক্ষেত্রে উত্তেজনা ও আবেগ বাড়বে। নতুন সম্পর্ক শুরু হতে পারে আবার পুরোনো সম্পর্কেও নতুন প্রাণ ফিরে আসতে পারে। তবে আবেগের বশে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলে পরে আফসোস হতে পারে।
আপনি নিজের প্রতিভা দেখাতে চাইবেন এবং মানুষও সেটাকে লক্ষ করবে। অভিনয়, মিডিয়া, কনটেন্ট তৈরি, শিক্ষাদান বা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্তদের জন্য সময়টা বিশেষভাবে ভালো।
অর্থের দিক থেকে লাভের সুযোগ আছে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে নিজের ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দিলে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অতিরিক্ত উত্তেজনা বা অনিয়মের কারণে ঘুমের সমস্যা হতে পারে।
সময়টি আপনাকে নিজের আলো প্রকাশ করার সুযোগ দেবে। বাস্তবতা মাথায় রেখে এগোতে পারলে বড় সাফল্য সম্ভব।

মকর রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার মনোযোগ বেশি থাকবে পরিবার, বাড়ি, সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকে। নিজের জীবনের ভিত আরও শক্ত করতে চাইবেন। অনেকে বাড়ি বদলানো, সংস্কার করা বা নতুন কিছু কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন।
পরিবারকে রক্ষা করতে চাইবেন, তবে একই সঙ্গে কিছুটা নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণও করতে পারেন। ফলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছোটখাটো ঝামেলা তৈরি হতে পারে।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে বাইরের সাফল্যের চেয়ে ভেতরের স্থিতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। আপনি এমন কিছু চাইবেন, যা দীর্ঘ মেয়াদে নিরাপত্তা দেয়। অর্থের দিক থেকে বড় খরচ আসতে পারে, বিশেষ করে বাড়ি বা পরিবারের কারণে। তাই বাজেটের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবারের মতামত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। পুরোনো পারিবারিক সমস্যার সমাধান করার সুযোগও আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে মানসিক চাপ ও রক্তচাপের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের পরিবেশ শান্ত রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
এই সময় আপনাকে ভেতরের ভিত্তি মজবুত করতে সাহায্য করবে। জীবনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিয়ে আপনি অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠবেন।

কুম্ভ রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার সাহস, যোগাযোগদক্ষতা এবং কাজ শুরু করার শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাষী হয়ে উঠবেন এবং নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না।
নতুন ব্যবসা, অনলাইন কাজ, লেখালেখি, মিডিয়া বা যোগাযোগভিত্তিক কাজের জন্য সময়টা খুব ভালো। ছোট কোনো উদ্যোগ থেকেও বড় সুযোগ তৈরি হতে পারে।
আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করবেন এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। তবে কথা বলার সময় রাগ বা কড়া ভাষা ব্যবহার করলে ভাইবোন, বন্ধু বা কাছের মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ থেকে লাভ হবে। অনেকেই নতুন দক্ষতা রপ্ত করা বা নতুন কাজে হাত দিতে পারেন।
অর্থের দিক থেকে সময় মোটামুটি ভালো। ছোট ছোট আয় ধীরে ধীরে বড় হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ বা মানসিক চাপ ক্লান্তি বাড়াতে পারে। বিশ্রাম প্রয়োজন।
এই সময় আপনাকে সাহসী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে, তবে ধৈর্য ও নম্রতা বজায় রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

মীন রাশি

অলংকরণ: প্রথম আলো

এই সময় আপনার পুরো মনোযোগ থাকবে অর্থ, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও নিজের মূল্যবোধের ওপর। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী হয়ে উঠবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত্তি গড়তে চাইবেন।
নতুন আয়ের সুযোগ আসতে পারে। কেউ কেউ নতুন কাজ শুরু করতে পারেন আবার কেউ পুরোনো কাজ থেকেই ভালো ফল পেতে পারেন।
আপনি নিজের পরিবার ও কাছের মানুষদের জন্য কিছু করতে চাইবেন। দায়িত্ববোধ বাড়বে এবং আপনি তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইবেন।
তবে অর্থের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ কখনো কখনো আপনাকে কঠোর বা রূঢ় করে তুলতে পারে। কথাবার্তায় সংযম রাখা জরুরি। কারণ, রাগের মাথায় বলা কথা সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। আপনি এমন কাজের দিকে ঝুঁকবেন, যা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা দেয়। অর্থের ব্যাপারে সময় ভালো হলেও অতিরিক্ত লোভ বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। স্বাস্থ্যের দিকে খাবার, গলা, মুখ বা হজমের সমস্যা হতে পারে। নিয়ম মেনে চলা দরকার।
এই সময় আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত্তি গড়ার সুযোগ দেবে। ধৈর্য ও সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এই সময় দীর্ঘ মেয়াদে খুব ভালো ফল দিতে পারে।

