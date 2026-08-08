রাশি

রাশিফল

দীর্ঘদিনের কোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সুযোগ পাবেন কোন রাশির জাতক

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়াছবি: চিন্ময় বড়ুয়ার সৌজন্যে

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (৮–১৪ আগস্ট ২০২৬)

মেষ রাশি

মেষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

যতই ব্যস্ততা থাকুক, ভেতরের ভিত্তি মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা আপনি গভীরভাবে অনুভব করবেন। পরিবার, বাসস্থান কিংবা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো এবার অগ্রাধিকার দাবি করবে। কোনো পুরোনো জটিলতার সমাধান বা নতুনভাবে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

পেশাগত জীবনে প্রতিযোগিতা বাড়লেও অযথা শক্তি অপচয় না করে কৌশলী অবস্থান নেওয়াই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি। সব পরিকল্পনা সবার সামনে প্রকাশ না করে নীরবে কাজ এগিয়ে নিন। আর্থিকভাবে সপ্তাহটি সতর্কতার; অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা আবেগের বশে বড় সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে চাপ তৈরি করতে পারে। বরং সঞ্চয় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় মনোযোগ দিন।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে আন্তরিকতা আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের পরামর্শ বা প্রিয়জনের সমর্থন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে, যা আগামী কয়েক মাসের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা না করে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিয়মিত জীবনযাপন বজায় রাখুন।

সপ্তাহের শেষভাগে একটি ছোট পরিবর্তন বা সাধারণ একটি কথোপকথনই আপনার সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। এই সপ্তাহের বার্তা—যে গাছের শিকড় গভীর, ঝড় তার জন্য ভয়ের নয়।

বৃষ রাশি

বৃষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

সপ্তাহটি আপনার জন্য ‘সংযোগ থেকেই সম্ভাবনা’—এই বার্তা নিয়ে আসছে। এমন মানুষ, এমন আলোচনা কিংবা এমন একটি খবর আপনার সামনে আসতে পারে, যা ভবিষ্যতের পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই নিজেকে গুটিয়ে না রেখে যোগাযোগের পরিধি বাড়ান। একটি সাধারণ আলাপও বড় সুযোগের সূচনা হতে পারে।

কর্মজীবনে নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এলেও আবেগ নয়, তথ্য ও বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দিন। ছোট ভ্রমণ, নতুন প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ ভবিষ্যতে বড় সুবিধা এনে দিতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে সপ্তাহটি স্থিতিশীল, তবে আনন্দ বা শখের পেছনে অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে চলা উচিত।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়জনকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা না করে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করুন। তবেই সম্পর্ক আরও গভীর হবে। যাঁদের সন্তান রয়েছে, তাঁদের নিয়ে গর্বের কোনো সংবাদ বা নতুন পরিকল্পনা সামনে আসতে পারে।

সপ্তাহের শেষদিকে একটি ফোনকল, বার্তা কিংবা আকস্মিক সাক্ষাৎ আপনার চিন্তার দিকটাই বদলে দিতে পারে। প্রতিটি সংযোগকে গুরুত্ব দিন; কারণ, সেখানেই লুকিয়ে থাকতে পারে আপনার পরবর্তী সাফল্যের সূত্র।

মিথুন রাশি

মিথুন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে বাস্তবতা এবং পরিকল্পনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজন অনুভব করবেন। আয়ের নতুন পথ নিয়ে চিন্তা শুরু হলেও তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রশংসিত হতে পারে, তবে ঘর ও পরিবারের কোনো বিষয় বারবার মনোযোগ দাবি করবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনবে। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা পুরোনো গ্রাহক বা পরিচিতদের মাধ্যমে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। নিজের প্রতিভাকে অবমূল্যায়ন করবেন না; বরং দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দিন। স্বাস্থ্যগতভাবে অনিয়ম এড়িয়ে চলুন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করুন।

সপ্তাহের শেষদিকে আর্থিক বা পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্ত দীর্ঘ মেয়াদে ইতিবাচক ফল দিতে পারে। এই সময়ের শিক্ষা একটাই—অস্থায়ী লাভের চেয়ে স্থায়ী ভিত্তি অনেক বেশি মূল্যবান। ধৈর্য ধরে এগোতে পারলে ধীরে ধীরে আপনার প্রচেষ্টার দৃশ্যমান ফল আসতে শুরু করবে।

কর্কট রাশি

কর্কট রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

সপ্তাহটি আপনাকে নতুনভাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ এনে দেবে। ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যেখানে আপনার নেতৃত্ব বা বিচক্ষণতা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যোগাযোগের পরিধি বাড়বে এবং নতুন পরিচয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হওয়া জরুরি; আবেগের বশে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। পরিবার ও কাছের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উষ্ণ হবে, যদিও ছোটখাটো মতপার্থক্যকে গুরুত্ব দিলে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা বাড়তে পারে। শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য নতুন কিছু শেখার অনুকূল সময়। শরীরের প্রতি যত্ন নিন এবং কাজের চাপের সঙ্গে বিশ্রামের ভারসাম্য বজায় রাখুন। সপ্তাহের শেষভাগে এমন একটি সুযোগ আসতে পারে, যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের পথে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।

এই সপ্তাহের মূল বার্তা নিজের সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখুন; কারণ, অনেক সময় সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের সূচনা হয় একটি সাহসী সিদ্ধান্ত থেকেই।

সিংহ রাশি

সিংহ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

জীবনের গতি কিছুটা ধীর মনে হলেও সেটিই হবে আপনার এ সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি। সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে না এনে কিছু পরিকল্পনা নীরবে এগিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের ফল হয়তো সঙ্গে সঙ্গে মিলবে না, কিন্তু আপনার ধারাবাহিকতা ঊর্ধ্বতনদের নজর এড়াবে না। অর্থনৈতিকভাবে অপ্রত্যাশিত কিছু ব্যয় সামনে আসতে পারে, তাই বাজেটের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। পুরোনো কোনো অসমাপ্ত কাজ বা দায়িত্ব আবার সামনে ফিরে আসতে পারে, যা শেষ করে ফেলাই উত্তম। ব্যক্তিগত সম্পর্কে অতীতের ভুল–বোঝাবুঝি মিটিয়ে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। মানসিক চাপ কমাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রার্থনা বা নিরিবিলি সময় কাটানো উপকারী হবে। বিদেশ ভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি ইতিবাচক। এ ছাড়া সপ্তাহের শেষভাগে এমন একটি খবর বা ইঙ্গিত পেতে পারেন, যা আগামী দিনের পরিকল্পনাকে আরও পরিষ্কার করে দেবে। মনে রাখুন, সব লড়াই প্রকাশ্যে জেতা যায় না, কিছু বিজয় নীরব প্রস্তুতির মধ্যেই জন্ম নেয়।

কন্যা রাশি

কন্যা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার চারপাশের মানুষই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বড় শক্তি। নতুন পরিচয়, পুরোনো বন্ধু কিংবা পেশাগত যোগাযোগ—সবকিছু থেকেই ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বহুদিনের কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রগতি দেখা যাবে। কর্মক্ষেত্রে দলগত কাজের মাধ্যমে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, তবে নিজের ওপর অতিরিক্ত চাপ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে অযথা খুঁত ধরা বা অতিরিক্ত প্রত্যাশা সম্পর্কের উষ্ণতা কমিয়ে দিতে পারে। আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে, যদিও বড় বিনিয়োগ বা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির আগে সব দিক যাচাই করা জরুরি। নিজের ব্যক্তিত্ব ও উপস্থাপনার দিকে নজর দিলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে পেশাগত জীবনেও। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা না করে নিয়মিত বিশ্রাম ও খাদ্যাভ্যাসে শৃঙ্খলা আনুন।

সপ্তাহের শেষভাগে কোনো শুভ সংবাদ, নতুন সুযোগ বা গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সহযোগিতা আপনার আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেবে। এই সময়ের মূল বার্তা—সঠিক মানুষের সঙ্গে সঠিক সময়ে যুক্ত হওয়াই অনেক বড় অর্জনের চাবিকাঠি।

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তুলা রাশি

তুলা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

সপ্তাহজুড়ে আপনার মনোযোগ থাকবে কাজ, দায়িত্ব এবং নিজের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার দিকে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, যা প্রথমে কঠিন মনে হলেও শেষ পর্যন্ত আপনার দক্ষতার প্রমাণ হয়ে উঠবে। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে যোগাযোগে সংযম ও পেশাদারত্ব বজায় রাখুন। আর্থিক অবস্থায় ধীরে ধীরে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে, তবে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা থেকে দূরে থাকাই ভালো। পরিবার আপনার জন্য মানসিক শক্তির উৎস হবে, তাই ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের জন্য সময় বের করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা কমিয়ে আন্তরিকতা বাড়ালে ভুল–বোঝাবুঝি সহজেই দূর হবে। নতুন দক্ষতা অর্জন বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য সময়টি উপযোগী। সপ্তাহের শেষদিকে আপনার কোনো প্রচেষ্টা প্রশংসা পেতে পারে অথবা এমন একটি সুযোগ আসতে পারে, যা পেশাগত অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এই সপ্তাহ আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানাচ্ছে। নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা কিংবা দূরের কোনো সুযোগ আপনার সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। শিক্ষার্থী, গবেষক কিংবা পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে আগ্রহীদের জন্য সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা ভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে বড় অগ্রগতির ভিত্তি তৈরি করবে। অর্থনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলেও পরিকল্পনা ছাড়া ব্যয় না করাই ভালো।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে আন্তরিকতা বজায় রাখলে সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং পরিবারের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের জন্য অগ্রগতির স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলতে পারে। সপ্তাহের শেষদিকে প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আসতে পারে।

এই সময়ের মূল বার্তা—দিগন্ত যত বড় হবে, সম্ভাবনাও তত বিস্তৃত হবে। তাই পরিচিত সীমার বাইরে বেরিয়ে নতুন অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানান।

ধনু রাশি

ধনু রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনাকে পরিবর্তনের গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে শেখাবে চলতি সপ্তাহ। যে বিষয়গুলো দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তা তৈরি করছিল, সেগুলোর কিছু ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু করবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা জটিল পরিস্থিতি এলেও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সতর্কতা জরুরি, বিশেষ করে যৌথ অর্থ, ঋণ বা বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। পুরোনো কোনো দেনা-পাওনা বা আর্থিক হিসাব মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিশ্বাসের ভিত্তি আরও শক্ত করার সময় এটি। অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ বা আবেগকে সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না। স্বাস্থ্যগতভাবে বিশ্রাম ও নিয়মিত জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহের শেষভাগে এমন একটি তথ্য, প্রস্তাব বা যোগাযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে নতুন রূপ দেবে।

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মকর রাশি

মকর রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এই সময়ে সম্পর্কই হবে আপনার সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়। ব্যক্তিগত কিংবা পেশাগত—উভয় ক্ষেত্রেই সমঝোতা, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের গুরুত্ব বাড়বে। একা এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সঠিক মানুষের সঙ্গে কাজ করলে বেশি সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন চুক্তি, অংশীদারত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ইতিবাচক ফল দিতে পারে, তবে প্রতিটি শর্ত ভালোভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিন। দূরের কোনো পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ বা জ্ঞানার্জনের সুযোগ সামনে আসতে পারে। পরিবার ও প্রিয়জনের সমর্থন আপনার মানসিক শক্তিকে আরও দৃঢ় করবে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকলেও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সপ্তাহের শেষদিকে এমন একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে, যিনি ভবিষ্যতে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

এই সময়ের মূল বার্তা—সঠিক সম্পর্ক অনেক সময় এমন দরজা খুলে দেয়, যা একার প্রচেষ্টায় খোলা সম্ভব হয় না।

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং কর্মদক্ষতাই হবে আপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। দৈনন্দিন কাজের চাপ কিছুটা বাড়লেও পরিকল্পনা মেনে চললে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ বিশেষভাবে প্রশংসিত হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করার সুযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে ধীরে ধীরে উন্নতির ইঙ্গিত থাকলেও বড় ঝুঁকি নেওয়ার সময় এখন নয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছোটখাটো মতবিরোধকে বড় আকার দিতে যাবেন না। ধৈর্যই সমস্যার সমাধান এনে দেবে। স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ সচেতন থাকুন, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাস, ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়ামের দিকে নজর দিন। সপ্তাহের শেষভাগে দীর্ঘদিনের কোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সুযোগ পাবেন, যা মানসিক স্বস্তি এনে দেবে।

মীন রাশি

মীন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

জীবনকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ তৈরি হবে এ সপ্তাহে। সৃজনশীলতা, আনন্দ এবং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রগুলোতে নতুন অনুপ্রেরণা কাজ করবে। যাঁরা শিল্প, শিক্ষা, লেখালেখি বা সৃজনশীল পেশার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের জন্য সময়টি বিশেষ সম্ভাবনাময়। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো ধারণা বা উদ্যোগ প্রশংসা পেতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে উষ্ণতা বাড়লেও প্রত্যাশা এবং বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি। অবিবাহিতদের জীবনে নতুন পরিচয়ের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, আর বিবাহিতদের ক্ষেত্রে সম্পর্ককে আরও সময় দেওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিক বিবেচনা করুন। পরিবারে আনন্দের কোনো উপলক্ষ বা সুখবর পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। সপ্তাহের শেষভাগে এমন একটি সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার প্রতিভাকে আরও বড় পরিসরে প্রকাশ করার পথ খুলে দেবে।

এই সময়ের মূল বার্তা—যে প্রতিভা লুকিয়ে রাখা হয়, তার মূল্য কেউ বুঝতে পারে না; তাই নিজের সামর্থ্যকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করুন।

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