বসার ঘরে আরাম দেবে এ ধরনের সোফা

বসার ঘরের সোফাসেটটি যদি হয় আরামদায়ক, তাহলে আর কী চাই। চার ধরনের সোফায় পেতে পারেন আরাম আর কাছাকাছি বসে কথা বলার সুযোগ।

বসার ঘরের সোফাসেটটি যদি হয় আরামদায়ক, তাহলে আর কী চাই। কিন্তু সোফা যদি বড় হয়, তাহলে পুরো ঘর ভরে যায়; আর কিছুই আঁটে না। আবার যদি ছোট হয়, তবে নিজে তো বটেই, অতিথিরাও স্বাচ্ছন্দ্যে বসতে পারেন না। বসার ঘরে অন্দরের সৌন্দর্যের জন্য অনেকেই নানা কাটছাঁটের সোফা বেছে নেন। কিন্তু এ ধরনের সোফায় অনেক সময় আরাম পুরোপুরি পাওয়া যায় না। বসার ঘরের সোফা নির্বাচনের সময় আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, কতটা কাছাকাছি বসতে পারবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাছাকাছি বসে গল্প করাটা যতটা আনন্দের, দূরে বসে কথা বলাটা ততটাই বিরক্তিকর। চার ধরনের সোফায় পেতে পারেন আরাম আর কাছাকাছি বসে কথা বলার সুযোগ।

মডিউলার সেকশনালস

এ ধরনের সোফার আলাদা আলাদা অংশ একসঙ্গে করে ইচ্ছেমতো বিন্যাস করা যায়
এগুলোকে বলা যায় সোফাকুলের ‘শেপশিফটার’। আলাদা আলাদা অংশ একসঙ্গে করে ইচ্ছেমতো বিন্যাস করা যায়, ঘরের আকার বা প্রয়োজনে বদলে নেওয়া যায় অনায়াসে। ফলে অতিথি এলে বা পরিবারের সবাই মিলে সময় কাটাতে চাইলে এই সোফা হয়ে ওঠে বহুমুখী সমাধান।

দিনে সোফা, রাতে বিছানা

ছিল সোফা, হয়ে গেল বিছানা
দিনে সোফা, রাতে আবার বিছানা—স্লিপার সেকশনালস ছোট জায়গার জন্য আদর্শ। আলাদা কোনো গেস্টরুম ছাড়াই অতিথিকে আরামে জায়গা দেওয়ার ভালো উপায়।

লাভ সিট

নতুন দম্পতিদের জন্য এই সোফা আদর্শ
নতুন দম্পতিদের জন্য এই সোফা আদর্শ। দুজন আরামদায়কভাবে বসতে পারবেন। সাধারণ সোফার চেয়ে ছোট হওয়ায় এটি কম জায়গায় সহজেই মানিয়ে যায়। ছোট অ্যাপার্টমেন্ট বা লিভিং রুমের জন্য আদর্শ। ঐতিহাসিকভাবে লাভ সিটের জন্ম ১৭ শতকে। দম্পতিদের জন্য ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত বসার স্থান তৈরি করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। সময়ের সঙ্গে এই ব্যবহারই এমন নামকরণের প্রেরণা জুগিয়েছে—লাভ সিট বা মিলনের আসন।

স্টোরেজ শেজসহ সেকশনালস

শেজের ভেতরে রাখা যায় বাড়তি জিনিস
শেজের ভেতরে লুকিয়ে থাকে বাড়তি জিনিস রাখার জায়গা। কম্বল, বালিশ বা ম্যাগাজিন—যা-ই হোক, সবকিছু চোখের আড়াল করে গুছিয়ে রাখা যায়। এতে ছোট ঘরও থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও গোছানো।

